Ryan Chen: Fazendo pouco caso do mergulho com deficiência

Nascido e criado em Los Angeles, Ryan Chen cresceu comprometido em combinar sua educação com a atividade física, seja esportes de inverno ou artes marciais. kendo – aquele que usa espadas de bambu e armadura protetora. O faixa-preta competiu em nível nacional nos EUA e no Japão.

Ele conheceu seu futuro parceiro de negócios Kent Yoshimura na University of California San Diego quando tinha 19 anos em 2009, e eles se tornaram amigos íntimos. Esse também foi o ano em que Chen sofreu uma lesão devastadora na medula espinhal em um acidente de snowboard, deixando-o paralisado da cintura para baixo.

Ele se formou em economia e química, mas não conseguiu abandonar seu estilo de vida ativo habitual e se voltou para o paraesporte. Ele treinou corrida em cadeira de rodas e se tornou parte da equipe paralímpica dos EUA, enquanto Yoshimura estava se tornando parte da equipe olímpica de judô do Japão.

Então, em 2013, os dois amigos descobriram o mergulho autônomo. “Percebi que tinha apenas uma vida para viver e, apesar da minha paralisia, ainda havia um vasto mundo para explorar”, ele diz. “Sempre tive um senso de aventura, e o mergulho autônomo me ofereceu uma maneira única de viajar, descobrir e vivenciar a natureza em sua forma mais pura.

“Kent e eu fomos certificados juntos. Eu tinha visto um desconto do Groupon, e Kent era meu melhor amigo que sempre dizia sim para tudo. Em duas semanas, éramos mergulhadores certificados da PADI!”

O que é bom. As certificações dos amigos foram obtidas naquele abril na Venice Beach de Los Angeles, e a certificação Advanced Diver veio logo em seguida.

Chen (à direita) e Yoshimura relaxam no convés

Isso foi antes de a PADI ter formalizado o treinamento de mergulho adaptativo que oferece hoje, embora as adaptações disponíveis na época pareçam ter sido mais do que adequadas para as necessidades de Chen. "Acho que fiquei animado e nervoso na primeira vez, mas, quando entramos na água e fizemos todo o treinamento, me senti muito confortável.

“A sensação mais legal do mundo é respirar pela primeira vez debaixo d’água. Você sente como se tivesse um superpoder. Foi melhor do que eu esperava. Além disso, sofro de dores extremas nos nervos por causa da minha paralisia, e estar debaixo d’água e respirar é quase meditativo – nas vezes em que estou mergulhando, sinto-me sem peso e sem dor.”

Confiante na água

Quando perguntado sobre os aspectos mais difíceis de dominar, Chen diz: “Tirar a máscara debaixo d’água e limpá-la. Acho que depois de uns 10 mergulhos comecei a me sentir confiante na água.” Os instrutores que ele descreve como tendo sido “superempáticos. Acho que, em geral, os instrutores de mergulho têm que gosta, o que eles fazem.”

Chen prestes a cair no mar

O primeiro mergulho em águas abertas foi na Ilha Catalina, no sul da Califórnia: “Belas florestas de algas, e isso nos preparou – entre Kent e eu, conseguimos mergulhar em muitos lugares ao redor do mundo, da Nova Zelândia ao Japão, da Tailândia ao Caribe.”

Os lugares favoritos até agora foram o Havaí e a Nova Zelândia e o cenotes do México, enquanto na lista de desejos estão o Taiti e a Indonésia. Nenhum lugar está fora dos limites, e os amigos tentam mergulhar como parte de suas frequentes viagens de negócios “e encaixam mergulhos onde quer que possamos!”

No curso dessas viagens, eles parecem, pelo relato de Chen, ter percorrido um caminho de arco-íris, relatando que não encontraram obstáculos em locais de mergulho, desde que um planejamento prévio sólido seja aplicado, com esforços para pesquisar e contatar a loja de mergulho mais adequada para cada área. Eles sempre foram bem-vindos e não relataram experiências negativas.

Foi logo depois de se tornarem mergulhadores que Chen e Yoshimura criaram um produto do tipo chá verde, com cafeína, chamado NeuroGum, seguido por NeuroMints. O doce de “bem-estar” fornecia, eles sentiam, uma maneira saudável de manter os níveis de energia.

Os produtos foram financiados coletivamente e pontuados em Shark Tank (dos EUA Caverna do Dragão) e começaram a atrair investidores maiores. Hoje, eles estão em cerca de 12,000 lojas, bem como disponíveis online.

Ryan Chen

Chen é o CFO da empresa para o CEO de Yoshimura, e ele também se tornou um investidor ávido, frequentemente em produtos alimentícios. Ele foi nomeado para a elite Forbes Lista das 30 pessoas com menos de 30 anos em 2019.

Terapia de mergulho

O que surpreendeu Chen sobre o mergulho autônomo é o quão terapêutico ele é. “Estávamos mergulhando na Nova Zelândia como parte da nossa parceria com a PADI e vimos uma vida selvagem incrível. Foi quando a dive master, Caroline, disse: 'O oceano não tem cercas' e eu achei isso muito legal. Você realmente consegue ver a vida selvagem em seu verdadeiro habitat. Não em um aquário ou zoológico, mas em seu verdadeiro lar.”

Essas experiências nutriram o interesse de Chen pelo meio ambiente. “Meu interesse em conservação cresceu significativamente durante minha jornada como cofundador da Neuro. Trabalhar em estreita colaboração com cadeias de suprimentos me deu uma visão em primeira mão do impacto ambiental da produção e do desperdício. Esse entendimento aprofundou minha consciência da necessidade urgente de sustentabilidade.

Chen debaixo d'água

“Percebi que estamos em um momento crítico para a humanidade – um momento em que precisamos tomar medidas decisivas para reduzir o desperdício, proteger os ecossistemas e criar um futuro mais sustentável para todos e tudo neste planeta.”

Essas preocupações levaram ao relacionamento atual com a instituição de caridade PADI AWARE. “Tem sido a melhor parceria absoluta! Tivemos a ideia da goma de mascar e balas funcionais Neuro enquanto fazíamos mergulho em 2013. Avançando para essa parceria, doar para a conservação do oceano tem sido um sonho que se tornou realidade.”

O link significa que 20% dos lucros das vendas de latas de Neuro de edição limitada, temáticas de oceano e de marca compartilhada vão para o Fundação PADI Aware.

O que Ryan Chen mais gosta no mergulho agora? “Eu acho que é estar no presente. Vivemos em um mundo acelerado, com tantas distrações com a tecnologia. O mergulho permite que você se concentre no agora e aprecie a mãe natureza.

Intervalo de superfície

“O mergulho autônomo foi transformador para mim, tanto emocional quanto socialmente, especialmente depois da minha lesão na medula espinhal. Tornou-se uma ferramenta poderosa para a cura, permitindo-me reconectar-me com um senso de aventura e explorar o mundo de uma nova maneira.

"O que torna tudo ainda mais especial é compartilhar a experiência com meu melhor amigo e apresentá-la a outros. Ajudei a certificar muitas pessoas, incluindo minha namorada e amigos próximos, criando memórias inesquecíveis juntos.

“O mergulho também foi uma fonte de inspiração — desempenhou um papel fundamental na criação da ideia do NeuroGum. É mais do que apenas uma atividade recreativa; é um pilar fundamental da minha jornada pessoal e profissional.”

Young The Giant

Para a Semana de Mergulho Adaptável da PADI (abaixo) os membros da agência de treinamento e AmbassaDivers foram solicitados a fazer um esforço para nomear outros que gostariam de ver praticando mergulho. “Estou indicando os membros da banda Young the Giant para obterem sua certificação PADI Scuba Diving”, diz Chen.

Young The Giant – novos recrutas para o mergulho?

A banda de rock alternativo da Califórnia está comemorando 20 anos no ramo e ele os acompanha desde 2011. Há uma fotografia incomum dele praticando crowdsurf em sua cadeira de rodas enquanto eles tocam em um festival de rock.

“Acabamos de lançar nosso edição especial Neuro lata com eles, que celebra seu segundo álbum Mente sobre a matéria [de 2013]. O álbum é sobre saúde mental e superação de obstáculos – que é exatamente o que o mergulho me ajudou a fazer.

“Quero que eles experimentem a clareza e a calma que você sente debaixo d’água em primeira mão, pois sei que o esporte do mergulho os inspirará da mesma forma que sua música me inspirou.”

“O mergulho autônomo oferece uma sensação de ausência de peso que é uma das experiências mais próximas da sensação de estar no espaço sideral. Quando você está debaixo d'água, a flutuabilidade criada pela água sustenta seu corpo, fazendo com que você sinta como se estivesse flutuando sem esforço.

“Eu acho e espero que o mergulho adaptativo se torne cada vez mais acessível a mais pessoas. Espero que haja mais subsídios por aí para colocar mais pessoas na água.”

Olhando para o próximo mergulho