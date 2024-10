A edição nº 90 do Scuba Diver já foi lançada!

Clique aqui para Mergulhador, edição 90

Resumo de notícias

Daniel Craig donates motorcycles to RNLI fundraising, Scuba Diver revista website moves to Divernet, new artificial reefs for Thailand and Ireland, and a Jason deCaires Taylor sculpture added to River Stour in Kent.

DAN Europa Perguntas e Respostas Médicas

A equipe da Divers Alert Network discute o tópico crianças e mergulho autônomo.

Malta

O arquipélago maltês pode ser apenas um pequeno ponto no meio do Mediterrâneo, mas as ilhas ostentam uma infinidade de naufrágios esperando para serem descobertos. Mark Evans e a família exploraram alguns dos locais mais populares.

Indonésia

Planando quando os outros estão balançando – com o catamarã Solitude Adventurer, uma viagem pelo alto mar de Banda se torna um passeio no parque, mesmo com vento e ondas. Banda ao vivo incluída. Daniel Brinckmann se divertiu a bordo.

Equipamento Marítimo Apeks

Apeks has become a powerhouse in the world of scuba diving, especially when it comes to world-class regs, and in 2024, it celebrates turning 50.

Granada

Guia especial de 16 páginas para as ilhas de Granada, Carriacou e Petit Martinique, mostrando a rica diversidade de oportunidades de mergulho que abundam, incluindo uma verdadeira frota de naufrágios.

Masterclass de Mostarda

Alex Mustard concentra sua atenção nos recifes de corais.

Perguntas e respostas: Dawn Kernagis, parte um

Conversamos com Dawn Kernagis, membro do Hall da Fama do Women Divers, uma aquanauta NEEMO treinada pela NASA, membro do The Explorers Club e diretora de pesquisa científica do DEEP, sobre como ela começou a mergulhar, o que motiva seu interesse contínuo em nosso planeta azul e o que o futuro reserva para a vida subaquática.

TECNOLOGIA: Atol de Bikini, parte um

Don Silcock começa sua tão esperada odisseia para explorar os lendários naufrágios – como o porta-aviões Saratoga – que podem ser encontrados definhando no fundo do remoto Atol de Bikini.

O que há de novo

O smartwatch Garmin Fenix ​​8 agora inclui uma função de mergulho recreativo entre suas inúmeras atividades esportivas, oferecendo ar/nitrox, descompressão completa, bússola, etc.

Teste extra

Editorial Director Mark Evans rates and reviews the Seac Smart BCD, um tradicional jaqueta-style unit with some novel features.

Diários de Câmara

Perguntas de visitantes recentes da Midlands Diving Chamber.