A edição 91 do Scuba Diver já foi lançada!

Clique aqui para Mergulhador, edição 91

Agora há uma pequena taxa mensal para ler as últimas digital Mergulhador revista, mas temos um teste gratuito de 30 dias para inscrição no último digital emitem.

Alternativamente, você pode ler o digital revistas de emitem 90 e anteriores gratuitamente apenas visitando o site do produto.

Ou vá a uma loja de mergulho e compre um impressão copie gratuitamente.

Resumo de notícias

A All Star Liveaboards realiza a Tech Week no Egito, trágica fatalidade de mergulhador em Malta, a BSAC lança o Adventure Diver, naufrágio em Dorset é identificado e muitos prêmios da Bite-Back.

DAN Europa Perguntas e Respostas Médicas

Os especialistas da Divers Alert Network analisam as questões da dor de ouvido e do mergulho.

Gibraltar

Gibraltar é um pedacinho da Grã-Bretanha situado na entrada do Mediterrâneo para o Atlântico, e Mark Evans acredita que pode muito bem representar o melhor destino de fim de semana prolongado para os britânicos.

Perguntas e respostas com Dawn Kernagis, parte dois

Continuamos nosso bate-papo com Dawn Kernagis, membro do Hall da Fama do Mergulhador Feminino, aquanauta da NEEMO treinada pela NASA e diretora de pesquisa científica do DEEP, sobre o que motiva seu interesse contínuo em nosso planeta azul e o que o futuro reserva para a vida subaquática.

As Filipinas

Adrian Stacey analisa mais de perto uma verdadeira história de sucesso de conservação marinha nas Filipinas.

Granada

Guia especial de 16 páginas para as ilhas de Granada, Carriacou e Petit Martinique, mostrando a rica diversidade de oportunidades de mergulho que abundam, incluindo uma verdadeira frota de naufrágios.

Masterclass de Mostarda

Alex Mustard concentra sua atenção nos recifes de corais.

Perguntas e respostas: Dawn Kernagis, parte um

Conversamos com Dawn Kernagis, membro do Hall da Fama do Women Divers, uma aquanauta NEEMO treinada pela NASA, membro do The Explorers Club e diretora de pesquisa científica do DEEP, sobre como ela começou a mergulhar, o que motiva seu interesse contínuo em nosso planeta azul e o que o futuro reserva para a vida subaquática.

Cuba, parte dois

Stuart Philpott completa sua 'ambiciosa' excursão de mergulho de 14 dias em Cuba viajando 1,000 km por estrada – com alguns voos internos incluídos para completar.

Masterclass de Mostarda

Alex Mustard olha para um apartamento de dois andares fotografia técnicas.

Vanuatu, parte um

Adrian Stacey dá início a uma série de reportagens focadas no paraíso do Pacífico, Palau, começando pela capital, Port Vila.

Cornualha

Posicionada na ponta sudoeste extrema do Reino Unido, a divisão do Oceano Atlântico em Cornwall a coloca no ponto de encontro de três correntes oceânicas. A combinação resultante de fluxos de maré e diferentes temperaturas fornece as condições perfeitas para uma vasta diversidade de vida prosperar, como explica Lewis Michael Jefferies.

Divers Alert Network

Audrey Cudel analisa os fatores que levam os mergulhadores a se aventurarem além dos seus limites.

TECNOLOGIA: Atol de Bikini, parte dois

Don Silcock continua seu passeio pela Meca do mergulho em naufrágios.

O que há de novo

Apresentando o mais novo fabricante de equipamentos de mergulho DynamicNord. Esta marca com sede na Alemanha chegou ao mercado do Reino Unido com uma gama completa de equipamentos, incluindo BCDs e asas, barbatanas, máscaras, reguladores, computadores de mergulho e muito mais.

Teste extra

A PT Hirschfield avalia e analisa o inovador estroboscópio Backscatter Hybrid (HF-1).

Diários de Câmara

Nova sinalização em Stoney Cove e possíveis mudanças na quantidade de câmaras no Reino Unido.