A edição 97 do Scuba Diver já foi lançada!

Clique aqui para Mergulhador, edição 97

Agora há uma pequena taxa mensal para ler as últimas digital Mergulhador revista, mas temos um teste gratuito de 30 dias para inscrição no último digital emitem.

Alternativamente, você pode ler o digital revistas de emitem 96 e anteriores gratuitamente apenas visitando o site do produto.

Ou vá a uma loja de mergulho e compre um impressão copie gratuitamente.

Resumo de notícias

Mergulhadores gregos encontram bombardeiro da Segunda Guerra Mundial, Anne Hasson se aposenta da Aggressor Adventures, a Emperor lança uma nova divisão Adventure e dois barcos pegam fogo na Tailândia.

DAN Europa Perguntas e Respostas Médicas

Os especialistas da Divers Alert Network discutem a doença descompressiva e os tratamentos adequados.

Espanha

Will Appleyard visita um dos ambientes mais protegidos do Mediterrâneo, próximo à costa da Costa Brava, e encontra um habitat marinho próspero que é uma Meca para mergulhadores.

Perguntas e respostas com Stephen Frink, parte um

Conversamos com Stephen Frink, sem dúvida um dos fotógrafos subaquáticos mais publicados do mundo, sobre algumas de suas façanhas mais memoráveis ​​e como é estar no comando da revista Alert Diver da DAN.

Indonésia

A Baía de Cenderawasih, na Indonésia, é mundialmente famosa pelos encontros com tubarões-baleia, mas, como explica Mathew Kempton, embora esses sejam um destaque, a área oferece muito mais do que apenas mergulhar com os maiores peixes do mundo.

Divers Alert Network

Membros da equipe da DAN falam sobre beber e mergulhar e oferecem conselhos sobre como lidar com ambos de forma responsável.

Egito

Você sabia que cerca de 20% de todos os peixes que você pode encontrar no Mar Vermelho não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta? Lawson Wood nos conta mais.

Câmera compacta x mirrorless

Ross McLaren sempre brinca que, quando começou a mergulhar, um hobby caro deu origem a outro na fotografia... mas precisava ser tão caro assim? É mesmo preciso gastar milhares de libras para conseguir capturar boas imagens?

As Maldivas

Stuart Philpott aprecia vinhos e comidas típicas no Lily Beach Resort cinco estrelas, mas descobre que as delícias subaquáticas podem facilmente se igualar às tentações da superfície, o que faz desta uma combinação perfeita para aqueles que apreciam as coisas boas da vida.

TECNOLOGIA: Familiarização com CCR

Don Silcock explica por que ele está optando pelos rebreathers de circuito fechado e discute como uma sessão de familiarização com duas unidades terminou em uma compra bastante cara — e a promessa de mais aventuras por vir.

O que há de novo

Novos produtos chegando ao mercado, incluindo a lanterna de mergulho OrcaTorch ZD710 MK2, o computador de mergulho Mares Puck Lite, o manto Fourth Element Tidal, o colete salva-vidas Mares Prestige e as luzes de vídeo SeaLife Sea Dragon Duo 10K+ Colour Boost.

Reflexões de Monty

Monty Halls reflete sobre como o mergulho pode proporcionar experiências incríveis e transformadoras.