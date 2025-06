Edição 98 da Scuba Diver já disponível

Clique aqui para Mergulhador, edição 98

Agora há uma pequena taxa mensal para ler as últimas digital Mergulhador revista, mas temos um teste gratuito de 30 dias para inscrição no último digital emitem.

Alternativamente, você pode ler o digital revistas de emitem 97 e anteriores gratuitamente apenas visitando o site do produto.

Ou vá a uma loja de mergulho e compre um impressão copie gratuitamente.

Resumo de notícias

Câmaras de recompressão da Inglaterra estão ameaçadas, o último documentário de Attenborough aumenta a conscientização sobre os perigos do oceano e Paul Toomer deixa o Dive RAID.

DAN Europa Perguntas e Respostas Médicas

Os especialistas da DAN discutem sobre audição abafada e sensação de ouvidos cheios após o mergulho, além de cuidar de um mergulhador com DCI.

Maldivas, festa um

O diretor editorial Mark Evans já esteve em diversos liveaboards durante sua longa experiência na indústria do mergulho, mas ele acredita que o MY White Pearl, atualmente navegando nas águas das Maldivas, é o mais luxuoso e opulento em que ele já esteve, e realmente merece ser chamado de "superiate".

Perguntas e respostas com Stephen Frink, parte dois

Concluímos com uma conversa com Stephen Frink, sem dúvida um dos fotógrafos subaquáticos mais publicados do mundo, sobre algumas de suas façanhas mais memoráveis.

país de Gales

Após 20 anos explorando St Brides Haven, Pembrokeshire, Lloyd Rees-Jones pensou que já tinha visto tudo o que esse mergulho em terra tinha a oferecer, mas logo percebeu que estava errado quando descobriu um tipo diferente de mergulho noturno.

Divers Alert Network

Klaus Stiefel discute o que a pesquisa cerebral moderna descobriu sobre o medo e como essas descobertas se relacionam ao mergulho.

Indonésia, primeira parte

1,250 km em 13 dias, partindo do extremo sul da Indonésia em direção ao norte, através do Mar de Banda, até Raja Ampat, é o material com que são feitas as lendas do mergulho. O editor da Scuba Diver Deutschland, Daniel Brinckmann, compartilha a primeira de suas duas partes, "Pérolas de Banda e Misool", no excepcional Amira de três mastros.

Cuba

Walt Stearns explora os lendários Jardines de la Reina, em Cuba, e fica encantado com as legiões de tubarões esperando para recebê-lo sob a superfície.

TECNOLOGIA: Filipinas

Quando lhe perguntaram se ele queria mergulhar em um naufrágio de um porta-aviões virgem, Samir Alhafith não demorou muito para dizer "sim", e assim começou uma emocionante expedição exploratória às Filipinas.

Novidades

Novos produtos no mercado, incluindo o pequeno XDEEP Radical máscara, Caixa para smartphone SportDiver S da SeaLife, o Mares Quad 2 computador de mergulho, o estroboscópio Gen-X Pathfinder, o donut Mares HV asa-e-arreios, e uma nova cor para o manto Tidal do Quarto Elemento.

Teste extra

Daniel Brinckmann avalia e analisa a mochila leve com encosto inflável BCD da Scubapro, o Navigator Lite.

Reflexões de Monty

Monty Halls e uma equipe intrépida seguem para o norte da fronteira, em direção à Escócia, em uma jornada para "mergulhar na história".