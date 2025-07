A edição nº 99 do Scuba Diver já foi lançada!

Clique aqui para Mergulhador, edição 99

Agora há uma pequena taxa mensal para ler as últimas digital Mergulhador revista, mas temos um teste gratuito de 30 dias para inscrição no último digital emitem.

Alternativamente, você pode ler o digital revistas de emitem 98 e anteriores gratuitamente apenas visitando o site do produto.

Ou vá a uma loja de mergulho e compre um impressão copie gratuitamente.

Resumo de notícias

Theo James e Stephen Fry têm como alvo a pesca de arrasto de fundo, um habitat de vida marinha localizado em Lancing, e Sir David Attenborough discute um momento assustador com um capacete de mergulho.

DAN Europa Perguntas e Respostas Médicas

Os especialistas da Divers Alert Network discutem os riscos e a prevenção da malária.

Maldivas, parte dois

O diretor editorial Mark Evans continua sua viagem no MY White Pearl e finalmente consegue ver um tubarão-baleia em um mergulho autônomo depois de décadas sem vê-lo.

Perguntas e respostas com Peter Hughes

Conversamos com o pioneiro do mergulho e lenda da indústria, Peter Hughes, sobre sua longa carreira no mundo do mergulho, sua influência no desenvolvimento de liveaboards e seus esforços para ajudar a proteger nosso planeta aquático.

Escócia, parte um

Dean Martin se junta a Monty Halls para sua expedição inaugural Celtic Dagger nas regiões selvagens da Escócia para explorar as origens dos comandos britânicos.

Divers Alert Network

Uma explicação detalhada de como a DAN Europa lida com acidentes de mergulhadores.

Indonésia, parte dois

O editor da Scuba Diver Deutschland, Daniel Brinckmann, leva sua jornada épica de 1,250 km, Pearls of Banda and Misool, a bordo do luxuoso Amira, um navio de três mastros, até sua conclusão no sul de Raja Ampat.

As Filipinas

Uma estação de limpeza na ilha filipina de Negros é um dos três melhores lugares do mundo para observar tubarões-raposa do Pacífico (Alopias pelagicus) de perto, como explica Daniel Brinckmann.

México

Walt Stearns acredita que a remota Isla Revillagigedo, no México, é um dos melhores lugares do mundo para mergulhar e interagir com arraias-manta oceânicas gigantes.

TECNOLOGIA: Mensageiros

O sino do navio é há muito tempo o troféu mais desejado entre os mergulhadores de naufrágios. Leigh Bishop é um homem com muitos tesouros, e aqui ele investiga a origem do sino do navio, bem como a determinação dos mergulhadores em encontrar o prêmio final.

Novidades

Novos produtos chegando ao mercado, incluindo roupas de mergulho pós-parto da DynamicNord, uma cor azul-petróleo do Fourth Element Argonaut 3.0 roupa seca, Mares Power Plana LT barbatanas, Luzes de mergulho SeaLife Sea Dragon Mini 1200 e 1600, Mares Force X máscarae as botas de escalada RB-10 da DynamicNord.

Teste extra

O diretor editorial Mark Evans avalia e analisa a lanterna de mergulho OrcaTorch ZD710 MK2 repleta de recursos.

Reflexões de Monty

Monty Halls fala sobre sua última expedição, Celtic Dagger, que traçou a história dos Comandos.