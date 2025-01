Scuba Diver North America edição 24 já disponível

Clique aqui para Scuba Diver América do Norte, edição 24

Agora há uma pequena taxa mensal para ler as últimas digital Mergulhador na América do Norte revista, mas temos um teste gratuito de 30 dias para inscrição no último digital emitem.

Alternativamente, você pode ler o digital revistas de emitem 23 e anteriores gratuitamente apenas visitando o site do produto.

Ou vá a uma loja de mergulho e compre um impressão copie gratuitamente.

Resumo de notícias

O navio de pesquisa exclusivo FLIP é salvo do ferro-velho, a Sea Bees lança um barco hop on, hop off, o Scuba Show faz parceria com o GO Diving Show e o mergulhador de cavernas Bill Gavin morre.

Indonésia

A Ilha de Komodo é famosa por ser o lar do maior lagarto do mundo, o dragão de Komodo. Um encontro cara a cara com esses répteis gigantes é, sem dúvida, uma experiência imperdível, mas está longe de ser a única coisa que atrai mergulhadores para essa região da Indonésia, como explica Walt Stearns.

As Ilhas da Baía de Honduras

Entender a geografia e a geologia de um local de mergulho sempre aumenta o prazer da experiência, e Walt Stearns se lembrou desse fenômeno em sua visita mais recente a Roatan, a maior das Ilhas da Baía de Honduras.

Perguntas e respostas com Dawn Kernagis, parte um

Conversamos com Dawn Kernagis, membro do Hall da Fama do Mergulhador Feminino, aquanauta NEEMO treinada pela NASA e diretora de pesquisa científica do DEEP, sobre o que motiva seu interesse contínuo em nosso planeta azul e o que o futuro reserva para a vida subaquática.

Fotografia Subaquática

Ao longo de seus anos como fotógrafo profissional, Walt Stearns forneceu centenas de imagens usadas em publicações nacionais e internacionais, e aqui ele revela alguns segredos.

Divers Alert Network

As últimas dicas e conselhos dos especialistas da DAN.

As Filipinas

Adrian Stacey analisa mais de perto uma verdadeira história de sucesso de conservação marinha nas Filipinas ao visitar a diversificada e colorida Ilha Apo, próxima à costa da província de Negros Oriental.

TECNOLOGIA: Atol de Bikini, parte um

Don Silcock inicia uma série de artigos sobre a Meca do mergulho em naufrágios no Atol de Bikini, começando com uma visão geral da Operação Crossroads, os resultados devastadores e a atual posição de limbo dos nativos da ilha.

O que há de novo

Novos produtos chegando ao mercado, incluindo o smartwatch Fenix ​​8 da Garmin, que agora conta com um modo de mergulho recreativo de até 130 pés, novas cores para a lâmina do Scubapro Seawing Supernova e a caixa do smartphone SeaLife SportDiver Ultra.

Teste extra

O diretor editorial Mark Evans avalia e analisa o Seac Smart BCD, um tradicional jaqueta-dispositivo de controle de flutuabilidade, mas que tem a aparência adequada e faz bem o seu trabalho.

#AskMark

Diferentes usos para bobinas, nitrox e reguladores, e requisitos de visto quando você estiver em um liveaboard.