Mergulho: a indústria de US$ 20 bilhões

A escala de receita derivada do mergulho recreativo foi quantificada pela primeira vez em um estudo internacional — e os autores dizem que o valor máximo de mais de US$ 20 bilhões (cerca de £ 15 bilhões) fornece um incentivo econômico significativo para a conservação marinha.

O estudo também revelou quanto mergulho autônomo atualmente é realizado em Áreas Marinhas Protegidas (AMPs) — e quantos profissionais de mergulho são nativos dos países em que trabalham.

O mergulho contribui com entre US$ 8.5 bilhões e US$ 20.4 bilhões para a economia global a cada ano, afirma o biólogo marinho Octavio Aburto-Oropeza, do Instituto Scripps de Oceanografia da Universidade da Califórnia em San Diego, coautor do estudo. Estima-se que a atividade seja responsável pela geração de até 124,000 empregos em 170 países.

Considerado a primeira estimativa abrangente do impacto econômico mundial da indústria do mergulho, o novo estudo faz parte de Atlas Aquática, um Década Oceânica da ONU projeto liderado por Aburto-Oropeza. Ele espera que as descobertas ajudem a organizar o setor para que ele tenha uma voz política mais expressiva em prol da conservação.

Embora o turismo oceânico já seja reconhecido como uma força econômica, a contribuição específica do mergulho autônomo ainda não havia sido explorada em escala global, afirmam os autores. Essa omissão tornou difícil para os defensores da conservação dos oceanos citar os benefícios econômicos do mergulho autônomo.

“Você pode velejar ou surfar sobre um oceano morto, mas os mergulhadores percebem que não há peixes – é realmente uma atividade que depende da saúde do sistema”, destaca o coautor do estudo, Fabio Favoretto, coordenador do Atlas Aquatica e pesquisador de pós-doutorado na Scripps. “Isso é positivo para a conservação, porque cria aliados para os mergulhadores.”

Mergulho em AMPs

O aumento da conservação dos oceanos pode aumentar a receita do mergulho, atraindo mais mergulhadores dispostos a pagar preços mais altos para conhecer a vida marinha mais diversa e numerosa proporcionada pelas medidas de conservação, como demonstrado por pesquisas anteriores. A preferência dos mergulhadores por AMPs também é corroborada por dados que mostram que cerca de 70% de todos os mergulhos no mar ocorrem nessas áreas.

Em 2021, Aburto-Oropeza e colegas publicaram um estudo que descobriu que o turismo de mergulho no México gerava US$ 725 milhões anualmente — quase tanto quanto toda a indústria pesqueira do país.

Ampliando a ideia de explorar a receita em nível global, para o novo estudo, os pesquisadores compilaram uma lista de mais de 11,500 operadoras de mergulho em 170 países, usando dados do Google Maps e da agência de treinamento de mergulho PADI, e validando o banco de dados com especialistas locais. online A pesquisa então obteve respostas de 425 empresas em 81 países.

Andrés Cisneros-Montemayor, da Universidade Simon Fraser, no Canadá, liderou a análise econômica, usando essas respostas para calcular o dinheiro gasto diretamente em atividades de mergulho, bem como gastos indiretos, como hotéis, alimentação e transporte, por 9 a 14 milhões de mergulhadores recreativos anuais no mundo todo.

Modelagem estatística foi utilizada para extrapolar o impacto econômico global. Isso revelou que os gastos diretos com atividades de mergulho geram entre US$ 900 milhões e US$ 3.2 bilhões anualmente, com o valor de US$ 20.4 bilhões incluindo gastos indiretos.

O estudo também revelou que 80% dos funcionários da indústria de mergulho são residentes locais ou nacionais, e que as operadoras de mergulho têm profundas preocupações com a degradação ambiental. A maioria delas relatou mudanças negativas nos pontos de mergulho que visitaram na última década.

Aliados naturais

“Ao contrário das operações de turismo de massa que podem prejudicar comunidades locais e ambientes marinhos, o turismo de mergulho, quando bem administrado, pode ser economicamente viável, socialmente equitativo e ambientalmente sustentável”, afirma Anna Schuhbauer, principal autora do estudo e cientista pesqueira da Universidade da Colúmbia Britânica.

“Com interesse em ecossistemas saudáveis e vida marinha abundante, as operadoras de mergulho são aliadas naturais nos esforços de conservação.”

Os pesquisadores agora recomendam a padronização dos sistemas de monitoramento em todo o setor, a inclusão formal de operadores de mergulho nas decisões de gestão marinha e o reconhecimento do ecoturismo como um componente central das economias sustentáveis baseadas no oceano ou "azuis".

Eles também apoiam os esforços dos operadores de mergulho para se organizarem em cooperativas com uma voz política unificada por meio da iniciativa Atlas Aquatica, que já apoia projetos piloto no México e na Itália.

Pesquisadores da Universidade James Cook (Austrália), Marisol Plascencia de La Cruz do Centro (México), National Geographic Society, North-West University (África do Sul), Ørsted (Dinamarca), UC Santa Barbara, University of Pretória (África do Sul) e University of Washington também participaram do evento. estudo, que acaba de ser publicado na revista Relatórios de sustentabilidade da Cell.

