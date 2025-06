Scuba Show faz um retorno bem-sucedido a Long Beach

The 38th O Scuba Show aconteceu em Long Beach, Califórnia, no fim de semana de 31 de maio/1º de junho e, como convém ao maior evento de mergulho para consumidores dos EUA, ofereceu uma miscelânea de expositores, seminários e elementos interativos para mergulhadores de todos os níveis de experiência.

Milhares de mergulhadores ansiosos se reuniram no Centro de Convenções de Long Beach para o evento anual Show de mergulho – retornando ao seu lar espiritual após uma breve mudança para Los Angeles no ano passado – e havia muito para manter todos, desde mergulhadores iniciantes até veteranos experientes, ocupados durante todo o fim de semana.

Com centenas de expositores, desde agências de treinamento, especialistas em viagens, conselhos de turismo e fabricantes de joias até fabricantes de equipamentos, liveaboards, barcos fretados, centros de mergulho, varejistas e resorts – e muito, muito mais – os participantes tiveram uma infinidade de opções para escolher com quem conversar. O Scuba Show foi o lugar perfeito para conferir novos equipamentos, garantir sua próxima certificação de mergulho, planejar sua próxima aventura de mergulho ou participar de uma sessão de compras, tudo na companhia de entusiastas com ideias semelhantes. Houve um burburinho palpável durante os dois dias, desde a abertura das portas na manhã de sábado, e essa atmosfera amigável e acolhedora continuou até o encerramento do evento na tarde de domingo.

O New Product Showcase foi popular entre os caçadores de equipamentos

O evento é famoso pela variedade de prêmios disponíveis durante o fim de semana, e havia uma longa lista de prêmios, que iam de estadias em resorts e equipamentos de mergulho a viagens de liveaboard e muito mais. As primeiras 25 pessoas que chegaram no sábado, que passaram pelo estande do California Diving News com um certificado do Welcome Show matinal – organizado como sempre por Greg Holt, da Scuba Radio, todas as manhãs para entreter o público antes da abertura das portas do evento – puderam ganhar uma lanterna LED TEKNA Splash-Lite.

Um sorteio beneficente foi realizado na noite de sábado, durante a festa do show, com toda a renda destinada à valiosa Bolsa Zale Parry. Ed Stetson recebeu o Prêmio de Serviço de Mergulho de 2025, em homenagem aos seus serviços à comunidade do mergulho. Stetson treina mergulhadores recreativos, de pesquisa e comerciais há mais de 45 anos e é conhecido como organizador voluntário de vários dos maiores eventos sem fins lucrativos em benefício de mergulhadores e da indústria do mergulho, incluindo o Festival de Cinema Subaquático de Santa Bárbara Hans e Lotte Hass e o Festival de Cinema Subaquático de Santa Bárbara Ernie Brooks.

Ed Stetson recebendo seu prêmio de Leslie Leaney

Tantos seminários para escolher

Muitos participantes aproveitaram a oportunidade para adquirir um passe de acesso total, que lhes deu a chance de assistir a alguns dos seminários que aconteceram nas salas localizadas logo abaixo do salão principal. No total, seis salas de seminários receberam mais de 60 palestras, apresentações e demonstrações.

Elas variaram de palestras sobre locais de mergulho na Califórnia e outros tópicos de interesse local, até destinos globais, foto dicas e conselhos, segurança no mergulho, como expandir seu conjunto de habilidades e muito mais.

Dale Sheckler apresentando sobre mergulho na Califórnia

Os palestrantes para 2025 incluíram nomes como Dan Orr, Dale Sheckler, Marty Snyderman, Mark Strickland, Bruce Sudweeks, Andy Sallmon e Alison Vitsky Sallmon, Karl Huggins, Brett Eldridge, Gretchen M Ashton, Jeffrey Bozanic e Charlotte Seid.

Interatividade

Embora o Scuba Show gire em torno dos estandes dos expositores, também há muitos elementos interativos espalhados pelo salão para os participantes aproveitarem. Eles variaram da piscina de trydive – aberta a qualquer pessoa com 10 anos ou mais para experimentar o mergulho em primeira mão – ao impressionante "Parede de Algas Marinhas" de 40 metros de comprimento (quantas espécies marinhas você avistou?), a Mostra de Novos Produtos com os últimos lançamentos para todos os "caçadores de equipamentos", o teatro imersivo Deco Dome levando os visitantes em um tour rápido por oito destinos populares de mergulho, caminhões de mergulho e jet skis do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles e a Art Zone, onde adultos e crianças puderam colocar a mão na massa com a Diretora de Arte da California Diving News, Doreen Hann. Tatuagens temporárias e uma enorme obra de arte colaborativa foram a ordem do dia.

Dentro do imersivo Deco Dome

Houve também Ensaio Estações com todos os tipos de acessórios para aquelas imagens instagramáveis, assim como o popular Shark Cage e o Pirate Dive Bar na Deco Zone eram os lugares para encontrar amigos, tomar uma bebida refrescante e descansar as pernas antes de "mergulhar" de volta no salão do show.

A Ensaio A estação, completa com adereços, manteve-se ocupada durante todo o fim de semana

Passando o bastão

O Scuba Show foi fundado em 1987 por Kim e Dale Sheckler, e eles administraram o evento com sucesso até 2011, quando venderam o evento – e o California Diving News (lançado em 1984) – para Mark e Ginny Young, que o transformaram no que ele é hoje. Kim e Dale, e muitos de seus amigos e parentes, ainda são voluntários no evento até hoje, juntamente com amigos e familiares de Mark e Ginny. É essa natureza acolhedora e inclusiva que permeia profundamente o Scuba Show em todos os níveis e é parte do que faz com que as pessoas retornem como participantes ano após ano.

No próximo ano, a Rork Media Limited, a equipe dinâmica por trás das revistas globais Scuba Diver (Reino Unido, América do Norte, Austrália, Nova Zelândia e Alemanha) e dos aclamados GO Diving Shows no Reino Unido e na Austrália, assumirá o comando do Scuba Show e do California Diving News. Uma empresa familiar com uma equipe pequena e apaixonada de mergulhadores dedicados, a Rork Media está ansiosa para levar o evento a patamares ainda maiores, com mais interatividade e muito mais. Nos vemos em Long Beach em 2026!

Fotografias de Liz Marchiondo Imaging