Conservação de tubarões com Taylor Ladd-Hudson

A conservacionista e ambientalista de tubarões Taylor Ladd-Hudson estará no Palco Principal do Sydney's Show de mergulho GO ANZ em setembro discutindo a importância dos tubarões, suas ameaças e como coexistir com eles.

Taylor, uma jovem de 16 anos da Sunshine Coast, é mergulhadora livre, praticante de snorkel, mergulhadora autônoma, membro da patrulha do Noosa Surf Life-saving Club e surfista local. Ela passa quase todo o seu tempo livre no oceano, trabalhando com organizações como Sea Shepherd Australia, Envoy Foundation, Surfrider e vários grupos locais de resgate de animais selvagens, além de colaborar com a ícone australiana Valerie Taylor na criação de áreas marinhas protegidas ao longo da Costa Leste.

Após aprender sobre as ameaças que os tubarões enfrentam, ela se apaixonou por protegê-los e promover a coexistência entre pessoas e a vida marinha. Ela faz apresentações regulares em escolas e presta consultoria a conselhos locais e ministros estaduais, oferecendo alternativas aos Programas de Controle de Tubarões de Queensland e Nova Gales do Sul.

Somente em 2024, Taylor falou com mais de 3,000 estudantes em mais de 50 escolas, ajudando os jovens a entender o papel vital que os tubarões desempenham em ecossistemas oceânicos saudáveis.

Por meio de sua plataforma de mídia social @taylor_x_ocean, ela alcançou mais de 35 milhões de pessoas, educando e inspirando uma nova geração a respeitar, proteger e coexistir com os tubarões.

O GO Diving Show acontecerá no Sydney Showground nos dias 6 e 7 de setembro

O show de mergulho GO ANZ

Este evento anual, que acontece este ano em 6 7-setembro no Showground de Sydney no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o que há de melhor do nosso mundo subaquático a todos, desde novatos que estão pensando em mergulhar ou que concluíram seus cursos de nível básico, até mergulhadores avançados, até mergulhadores técnicos e veteranos do CCR mergulhadores.

Há uma variedade de palcos – o Palco Principal, o Ensaio Palco, Palco Austrália/Nova Zelândia, Palco Inspiração e Palco Tecnologia – que receberão dezenas de palestrantes do mundo todo, além de uma série de recursos interativos para agradar jovens e idosos, desde experiências de mergulho em VR, uma piscina de demonstração, uma piscina de trydive e muito mais.

Ao redor dos palcos e atrações estará uma ampla gama de expositores, desde conselhos de turismo e operadores turísticos até resorts, liveaboards, treinamento agências, varejistas, fabricantes e organizações conservacionistas.

