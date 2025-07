Sheree Marris traz polvo ao palco principal

A bióloga marinha, autora premiada e documentarista Sheree Marris estará no Palco Principal em setembro Show de mergulho GO ANZ em Sydney, e ela falará sobre as vidas estranhas, ultrajantes e sobrenaturais de polvo.

Se dependesse de Sheree, ela trocaria pulmões por guelras e pernas por uma cauda de sereia brilhante — mas como a evolução tinha outros planos, ela passa os dias soprando bolhas e causando impacto na conservação marinha. Ela é conhecida por criar projetos ousados ​​e inovadores que conectam a ciência ao público — pense em exposições internacionais, filmes em IMAX e campanhas que chamam a atenção.

Suas publicações incluem "KamaSEAtra – Secrets of Sex in the Sea", um mergulho ousado no mundo subaquático da reprodução, e seu livro mais recente, "Octopuses: Underwater Wonders". Com um talento especial para transformar ciência complexa em histórias cativantes, Sheree também é comentarista regular de mídia, adjunta na Universidade James Cook, e foi reconhecida com vários prêmios de Jovem Australiano do Ano, a Medalha do Centenário e o Prêmio "Committee for Melbourne Achiever". Espere paixão, propósito e um toque de ousadia.

O show de mergulho GO ANZ

Este evento anual, que acontece este ano em 6 7-setembro no Showground de Sydney no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o que há de melhor do nosso mundo subaquático a todos, desde novatos que estão pensando em mergulhar ou que concluíram seus cursos de nível básico, até mergulhadores avançados, até mergulhadores técnicos e veteranos do CCR mergulhadores.

Há uma variedade de palcos – o Palco Principal, o Ensaio Palco, Palco Austrália/Nova Zelândia, Palco Inspiração e Palco Tecnologia – que receberão dezenas de palestrantes do mundo todo, além de uma série de recursos interativos para agradar jovens e idosos, desde experiências de mergulho em VR, uma piscina de demonstração, uma piscina de trydive e muito mais.

Ao redor dos palcos e atrações estará uma ampla gama de expositores, desde conselhos de turismo e operadores turísticos até resorts, liveaboards, treinamento agências, varejistas, fabricantes e organizações conservacionistas.

Compre seus ingressos agora!

Os ingressos para o GO Diving Show ANZ já estão à venda e você pode aproveitar Oferta antecipada 2 por 1 até 9 de setembro – você e seu amigo/parceiro/cônjuge podem visitar por apenas $12, e crianças de até 16 anos não pagam, tornando-se o passeio perfeito para a família. Há amplo estacionamento no local e o local é de fácil acesso, com diversas opções de transporte. Então, anote as datas na sua agenda e prepare-se para um fim de semana épico celebrando todas as formas de mergulho.