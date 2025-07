O naufrágio mais antigo conhecido da Austrália do Sul

James Hunter é o gerente interino de Arqueologia Marítima no Museu Marítimo Nacional Australiano (ANMM) e estará no Palco ANZ / Inspiration no Show de Mergulho GO em Sydney, em setembro, onde falará sobre a descoberta, documentação e interpretação do mais antigo naufrágio conhecido na Austrália do Sul.

James obteve seu doutorado em arqueologia marítima pela Universidade Flinders e seu mestrado em história e arqueologia histórica pela Universidade da Flórida Ocidental. Ele atua nas áreas de arqueologia histórica e marítima há três décadas e participou da investigação de diversos sítios de naufrágios de importância internacional nos Estados Unidos, incluindo o submarino da Guerra Civil Americana. HL Hunley e o Naufrágio do Emanuel Point, um galeão espanhol naufragado na Baía de Pensacola, Flórida, em 1559.

Ele começou a trabalhar na ANMM em 2015 e participou de vários de seus projetos de arqueologia marítima, incluindo pesquisas de naufrágios do primeiro submarino da Austrália. AE1 na Papua Nova Guiné, o cruzador ligeiro HMAS da Segunda Guerra Mundial Perth (I) na Indonésia, e a busca e identificação do local do naufrágio do HMB de James Cook Endeavour nos Estados Unidos.

Recentemente, ele foi curador de uma exposição sobre o local do naufrágio do navio de imigrantes ingleses do início do século XIX. Sul da Austrália e liderou uma equipe que descobriu o local do naufrágio do navio mercante holandês de meados do século XIX Rei Willem de Tweede.

O naufrágio mais antigo conhecido da Austrália do Sul 2

O show de mergulho GO ANZ

Este evento anual, que acontece este ano em 6 7-setembro no Showground de Sydney no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o que há de melhor do nosso mundo subaquático a todos, desde novatos que estão pensando em mergulhar ou que concluíram seus cursos de nível básico, até mergulhadores avançados, até mergulhadores técnicos e veteranos do CCR mergulhadores.

Há uma variedade de palcos – o Palco Principal, o Ensaio Palco, Palco Austrália/Nova Zelândia, Palco Inspiração e Palco Tecnologia – que receberão dezenas de palestrantes do mundo todo, além de uma série de recursos interativos para agradar jovens e idosos, desde experiências de mergulho em VR, uma piscina de demonstração, uma piscina de trydive e muito mais.

Ao redor dos palcos e atrações estará uma ampla gama de expositores, desde conselhos de turismo e operadores turísticos até resorts, liveaboards, treinamento agências, varejistas, fabricantes e organizações conservacionistas.

Compre seus ingressos agora!

Os ingressos para o GO Diving Show ANZ já estão à venda e você pode aproveitar Oferta antecipada 2 por 1 até 9 de setembro – você e seu amigo/parceiro/cônjuge podem visitar por apenas $12, e crianças de até 16 anos não pagam, tornando-se o passeio perfeito para a família. Há amplo estacionamento no local e o local é de fácil acesso, com diversas opções de transporte. Então, anote as datas na sua agenda e prepare-se para um fim de semana épico celebrando todas as formas de mergulho.