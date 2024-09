Steve Backshall se concentra em tubarões e baleias

Apresentador de TV premiado Steve Backshall – palestrante principal na inauguração Show de mergulho GO ANZ evento nos dias 28 e 29 de setembro – voltará suas atenções para dois dos animais favoritos dos mergulhadores: baleias e tubarões.

Um herói de ação, Steve explorou alguns dos lugares mais remotos do planeta. Isto, juntamente com o seu conhecimento incomparável da vida selvagem e do mundo natural, fazem dele um orador convidado fascinante.

Como um dos apresentadores mais ocupados da televisão, talvez mais conhecido por seu sucesso fenomenal Mortal série, Steve aparecerá no palco principal em Sydney ao lado de nomes como Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson e Pete Mesley.

Steve viajou recentemente pelos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico filmando Baleia para a Sky TV, um programa inovador que rastreia nossas espécies mais icônicas e ainda ameaçadas. Ele também filmou Expedição e a tubarão para Sky TV e apareceu em Nosso Planeta em Mudança para a BBC One do Reino Unido - uma ambiciosa série de sete anos que documenta seis de os planetas ecossistemas mais ameaçados.

Shark with Steve Backshall é uma série reveladora que celebra a maravilha dos tubarões e dissipa o mito de que os tubarões são apenas assassinos de sangue frio. Crédito da foto: Sky UK Limited_True to Nature

Antes disso, por Terra Perdida do Jaguar, ele fez a primeira subida do Monte Upuigma na Venezuela, dormiu na face vertical do penhasco e encontrou espécies desconhecidas de animais no cume. Ele também fez rapel até o fundo das Cataratas Kaiteur, na Guiana, até o país das maravilhas encharcado abaixo.

In Terra Perdida do Vulcão, Steve foi o primeiro estranho a entrar no vulcão Monte Bosavi – onde a equipe descobriu até 40 novas espécies, incluindo o maior rato do mundo! Steve também participou de uma brutal expedição de escavação, abrindo uma nova passagem na Caverna Mageni, na Nova Grã-Bretanha.

Outras séries incluem Expedição Infelizmenteka, onde ele quase foi engolido por baleias jubarte e foi arrastado para as entranhas de uma geleira, e O caçador de veneno, onde suportou as picadas de centenas de formigas-bala (o invertebrado com picadas mais dolorosas do mundo) em uma cerimônia de iniciação.

Outros filmes que ele fez incluem Deserto de St Kilda, Extrema Grã-Bretanha – Cavernas, Rastreadores Springwatch, Alaska Live, Blue Planet Live e mundos desconhecidos com Steve Backshall.

Um escritor prolífico, o livro mais recente de Steve, Deep Blue, é uma mistura de memórias, viagens e ciências marinhas e ambientais que nos leva a um passeio pelos muitos mundos da vida aquática: desde desertos subaquáticos e florestas tropicais até a evolução de heróis oceânicos como a tartaruga marinha e o grande tubarão branco, até o estado de rápido declínio dos mares polares brancos e dos recifes de coral.

Como se isso não bastasse, em 2023, Steve mostrou imensa resiliência, determinação, motivação e ambição para quebrar um novo recorde mundial – o tempo mais rápido para remar ao longo do rio Tâmisa, no Reino Unido.

As palestras de Steve no Palco Principal serão:

Aprendendo a falar "baleia"

Estamos entrando em uma era de ouro na compreensão do mundo das baleias e em um futuro próximo em que não apenas poderemos entender as baleias, mas até mesmo responder...

Tubarões – mais velhos que as árvores

Encontros cara a cara com tudo, desde pequenos wobbegongs com borlas até grandes tubarões brancos, tigres, touros e grandes tubarões-martelo.

Steve Backshall se concentra em tubarões e baleias 3

O show de mergulho GO ANZ

Este evento anual, que acontece este ano em 28 29-setembro no Showground de Sydney no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o que há de melhor do nosso mundo subaquático a todos, desde novatos que estão pensando em mergulhar ou que concluíram seus cursos de nível básico, até mergulhadores avançados, até mergulhadores técnicos e veteranos do CCR mergulhadores.

Há uma variedade de palcos – o Palco Principal, o Foto Stage, o Palco Austrália/Nova Zelândia, o Palco Inspiration e o Tech Stage – que receberão dezenas de palestrantes de todo o mundo, bem como uma série de recursos interativos para jovens e idosos, desde experiências de mergulho VR, trydives , uma piscina de demonstração, sereias e muito mais.

Ao redor dos palcos e atrações estará uma ampla gama de expositores, desde conselhos de turismo e operadores turísticos até resorts, liveaboards, treinamento agências, varejistas, fabricantes e organizações conservacionistas.

O 2024 GO Diving Show UK, agora em seu quinto ano, atraiu mais de 10,000 participantes no fim de semana e abrangeu uma área de 10,000 m² de espaço de exposição, e a variante da Austrália e da Nova Zelândia aspira atingir esse nível nos próximos anos.

A entrada no primeiro GO Diving Show ANZ é totalmente gratuita – registre-se aqui para adquirir seus ingressos para aquele que é sem dúvida o evento de mergulho de 2024 na Austrália. Há muito estacionamento no local e o local é de fácil acesso com muitas opções de transporte, então anote as datas na sua agenda agora e prepare-se para um fim de semana épico celebrando todas as formas de mergulho.