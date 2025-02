Steve Backshall é a atração principal do Palco Principal

Apresentador de TV premiado Steve Backshall – palestrante principal no Show de Mergulho GO em março – voltará sua atenção para dois animais favoritos dos mergulhadores: baleias e tubarões.

Um herói de ação, Steve explorou alguns dos lugares mais remotos do planeta. Isto, juntamente com o seu conhecimento incomparável da vida selvagem e do mundo natural, fazem dele um orador convidado fascinante.

Como um dos apresentadores mais ocupados da televisão, talvez mais conhecido por seu sucesso fenomenal Mortal série, Steve aparecerá no Palco Principal em Sydney ao lado de nomes como os luminares do mergulho Dawn Kernagis, Monty Halls, Andy Torbet, Rannva Joermundsson e Maria Bollerup.

Steve viajou recentemente pelos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico filmando Baleia para a Sky TV, um programa inovador que rastreia nossas espécies mais icônicas e ainda ameaçadas. Ele também filmou Expedição e tubarão para Sky TV e apareceu em Nosso Planeta em Mudança para a BBC One do Reino Unido - uma ambiciosa série de sete anos que documenta seis de os planetas ecossistemas mais ameaçados.

Antes disso, por Terra Perdida do Jaguar, ele fez a primeira subida do Monte Upuigma na Venezuela, dormiu na face vertical do penhasco e encontrou espécies desconhecidas de animais no cume. Ele também fez rapel até o fundo das Cataratas Kaiteur, na Guiana, até o país das maravilhas encharcado abaixo.

In Terra Perdida do Vulcão, Steve foi o primeiro estranho a entrar no vulcão Monte Bosavi – onde a equipe descobriu até 40 novas espécies, incluindo o maior rato do mundo! Steve também participou de uma brutal expedição de escavação, abrindo uma nova passagem na Caverna Mageni, na Nova Grã-Bretanha.

Outras séries incluem Expedição Infelizmenteka, onde ele quase foi engolido por baleias jubarte e foi arrastado para as entranhas de uma geleira, e O caçador de veneno, onde suportou as picadas de centenas de formigas-bala (o invertebrado com picadas mais dolorosas do mundo) em uma cerimônia de iniciação.

Outros filmes que ele fez incluem Deserto de St Kilda, Extrema Grã-Bretanha – Cavernas, Rastreadores Springwatch, Alaska Live, Blue Planet Live e mundos desconhecidos com Steve Backshall.

Um escritor prolífico, o livro mais recente de Steve, Deep Blue, é uma mistura de memórias, viagens, e ciência marinha e ambiental que nos leva a um passeio pelos muitos mundos da vida aquática: de desertos subaquáticos e florestas tropicais à evolução de heróis oceânicos como a tartaruga marinha e o grande tubarão branco, ao estado de rápido declínio dos mares polares brancos e recifes de corais. Steve estará autografando cópias de Deep Blue imediatamente após suas palestras em ambos os dias.

Como se isso não bastasse, em 2023, Steve mostrou imensa resiliência, determinação, motivação e ambição para quebrar um novo recorde mundial – o tempo mais rápido para remar ao longo do rio Tâmisa, no Reino Unido.

As palestras de Steve no Palco Principal serão:

Aprendendo a falar "baleia"

Estamos entrando em uma era de ouro na compreensão do mundo das baleias e em um futuro próximo em que não apenas poderemos entender as baleias, mas até mesmo responder...

Tubarões – mais velhos que as árvores

Encontros cara a cara com tudo, desde pequenos wobbegongs com borlas até grandes tubarões brancos, tigres, touros e grandes tubarões-martelo.

Steve Backshall é a atração principal do Palco Principal 2

O show de mergulho GO

O show de mergulho GO – o único mergulho do consumidor e viagens show no Reino Unido – retorna ao NAEC Stoneleigh em 1 e 2 de março de 2025, bem a tempo de dar início à nova temporada, e promete um fim de semana cheio de conteúdo interativo, educacional, inspirador e divertido.

Além do Palco Principal - desta vez encabeçado pela estrela de TV, autor e aventureiro Steve Backshall, fazendo um retorno bem-vindo ao GO Diving Show depois de alguns anos ausente, junto com a NEEMO Aquanaut treinada pela NASA e Chefe de Pesquisa Científica do DEEP Dawn Kernagis, o colega apresentador de TV, autor e eterno favorito Monty Halls, o Dr. Timmy Gambin, que discutirá a rica herança marítima e de guerra de Malta, e a dupla dinâmica de exploradores Rannva Joermundsson e Maria Bollerup, que falarão sobre sua recente Expedição Buteng na Indonésia - há novamente palcos dedicados ao mergulho no Reino Unido, mergulho técnico, fotografia subaquática e contos inspiradores. Andy Torbet será o mestre de cerimônias do Palco Principal mais uma vez, além de fazer uma apresentação sobre os desafios de filmar mergulho técnico para programas de TV. Uma lista de todos os palestrantes, incluindo os horários, pode ser encontrada aqui.

Junto com os palcos, há uma série de elementos interativos – a sempre popular Caverna, a piscina gigante de trydive, o mergulho imersivo em realidade virtual com tecnologia de naufrágio, workshops de apneia e exercícios de alinhamento, zona de biologia marinha e, novidade para 2025, sua chance de tentar mapear naufrágios com a Sociedade de Arqueologia Náutica e seu "naufrágio" – todos espalhados entre uma variedade cada vez maior de estandes de conselhos de turismo, fabricantes, treinamento agências, resorts, liveaboards, centros de mergulho, varejistas e muito mais.

Este ano também se assiste à Competição NoTanx Zero2Hero assumindo o centro do palco. Esta competição, destinada a mergulhadores livres iniciantes, verá 12 candidatos iniciais passarem treinamento com Marcus Greatwood e a equipe NoTanx em Londres no final de fevereiro. Depois, cinco finalistas selecionados competirão no GO Diving Show no fim de semana de março, incluindo sessões de apneia estática na piscina, para encontrar o vencedor geral, que ganhará uma viagem de uma semana para Marsa Shagra Eco-Village, cortesia da Oonasdivers.

