Os mergulhadores perdem alguma manobra com nossos pequenos sinais de mão?

"Acima da água, como surdo, sou sempre visto como alguém 'incapaz de se comunicar' com os outros", diz o top model, ator e agora mergulhador Nyle DiMarco. Debaixo d'água, porém, acontece o oposto — como ele explica a Steve Weinman, o conhecimento da linguagem de sinais real pode beneficiar todos os mergulhadores.

“Foi um pouco estranho tentar desaprender a ASL [Língua Americana de Sinais] para aprender sinais de mergulho”, diz Nyle diMarco. “Parecia quase uma limitação – saber que eu ainda poderia ter a mesma quantidade de conversas completas debaixo d'água com a ASL.

“Alguns dos sinais padrão de mergulho, embora extremamente necessários, não são muito intuitivos e podem ser mal interpretados como outra coisa.

Nyle diMarco

No entanto, o mais empolgante é que Thomas Koch, com quem fiz o curso, está agora no processo de expandir uma linguagem subaquática completa. Por que depender de gestos aleatórios, quando já temos uma linguagem visual completa que funciona – que é a linguagem de sinais!

“Se padronizarmos os sinais de mergulho usando a linguagem de sinais, os mergulhadores não só se comunicariam melhor debaixo d'água, como também teriam a capacidade de se conectar com pessoas surdas no interior!”

Nyle DiMarco se refere a si mesmo como parte da comunidade surda com D maiúsculo, identificando-se com a cultura surda enraizada em sua língua nativa, que é a ASL.

O ator, modelo e ativista de 36 anos ganhou destaque público nos EUA em 2015 ao vencer o reality show da TV O próximo modelo da América.

Ele já trabalhava como modelo freelancer há cerca de um ano, mas se tornou apenas o segundo homem e o primeiro surdo a vencer em 22 temporadas do programa. Sua vitória o levou a um contrato de tempo integral com uma agência de modelos de Nova York.

No ano seguinte, ele e um parceiro profissional venceram a competição de TV Dancing With The Stars, tornando-o apenas a segunda pessoa surda a ganhar o equivalente de longa data ao do Reino Unido Strictly Come Dancing.

Modelagem, dança, mergulho…

O mergulho autônomo é uma adição mais recente ao repertório de realizações de Nyle. Seu interesse foi despertado pela longa convivência com o diretor de cursos da PADI, Thomas Koch, que também é surdo. "Conheço Thomas desde criança", diz ele. "Há 15 anos eu queria fazer cursos com ele, mas nunca conseguia encontrar tempo."

Nyle treinando na piscina com Thomas Koch (Rosie Moore)

Olhando para o seu currículo, isso não é muito surpreendente, mas quando Nyle encontrou tempo para obter a certificação, ele realmente se dedicou. Ele já fez quatro cursos em Islamorada, nas Florida Keys, com a Aqua Hands, o centro de mergulho PADI de propriedade de Thomas e descrito como a única empresa de mergulho do mundo de propriedade de surdos.

O Open Water Diver foi seguido em rápida sucessão pelo Advanced Open Water Diver, Enriched Air e pelo curso AWARE Coral Reef Conservation.

“Os cursos da PADI me proporcionaram as habilidades e o conhecimento essenciais para navegar no mundo subaquático com confiança, e a ASL do Thomas tornou a experiência verdadeiramente excepcional”, diz Nyle. Além disso, sua visão sobre a experiência de aprendizado de mergulho autônomo proporciona insights inesperados.

“O mundo subaquático é verdadeiramente o mundo dos surdos”, diz ele. “Tudo se transforma. Acima d’água, como surdo, sou sempre visto como alguém que 'não consegue se comunicar' com os outros. Mas debaixo d’água? Tudo muda.”

Nyle e Thomas no barco (Rosie Moore)

Durante o treinamento no mar, notei algo hilário: instrutores com audição normal não conseguiam ensinar outros mergulhadores com audição normal debaixo d'água. Eles começavam o mergulho, tentavam gesticular/mímicas, mas raramente funcionava.

“Em poucos minutos, os alunos pareciam confusos e todos nadavam de volta à superfície para que o instrutor pudesse conversar.

"Então eles mergulhavam de novo – e tudo se repetia. Eu os observava subindo e descendo como um elevador. Seus aprendizados e experiências práticas eram interrompidos.

Enquanto isso, Thomas, o único diretor de curso PADI para Surdos do mundo, e eu? Ficamos debaixo d'água o tempo todo. Sem emergir. Sem interrupções. Ele conseguiu explicar as técnicas, corrigir minha postura e me guiar por cada exercício, tudo em ASL, em tempo real, a muitos metros de profundidade.

“Foi perfeito e, honestamente, o fundo do mar parecia nosso território!”

Qual é o sinal para o tubarão-lixa? (Rosie Moore)

Planos de jantar e branqueamento de corais

E essa não foi a única reviravolta que Nyle encontrou debaixo d'água. "Outro cenário engraçado: muitas vezes sou eu quem depende de caneta e papel para me comunicar com pessoas que ouvem. Mas, debaixo d'água, de repente são as pessoas que ouvem rabiscando lentamente em blocos à prova d'água, enquanto Thomas e eu relaxamos na linguagem de sinais."

“Ele apontava sem esforço as criaturas do recife, explicava o que estávamos vendo e, sim, até fizemos planos para jantar debaixo d'água.”

Um momento realmente marcou Nyle enquanto ele e seu instrutor exploravam os recifes de coral. "Thomas apontou várias seções de coral branqueado, branco como osso, cercadas por recifes férteis. Em ASL, ele explicou imediatamente: 'Aquele coral está morto, resultado direto do aumento da temperatura do oceano. O aquecimento global é real e é visível até debaixo d'água.'"

"Pude então fazer mais perguntas sobre isso, debaixo d'água. E não conseguia parar de pensar nos outros mergulhadores com audição normal, com um instrutor auditivo. Essa conversa não teria acontecido."

Mergulhadores ouvintes teriam que esperar até emergir, talvez 15, 30 minutos depois, para perguntar: 'Ei, o que era aquela coisa branca que vimos?', supondo que se lembrassem. Mas, como Thomas e eu conseguíamos nos comunicar debaixo d'água, eu aprendi na hora. E isso ficou comigo."

Utopia Surda

Nyle diMarco nasceu no Queens, Nova York, em uma família na qual não só ele, mas também seus pais e seus dois irmãos eram todos surdos de nascença. Quando seus pais se separaram, sua mãe, Donna, mudou-se com os filhos para Maryland.

Lá, Nyle frequentou a Escola para Surdos de Maryland e obteve um diploma em matemática na Universidade Gallaudet, em Washington.

Em 2013, ano em que se formou, ele apareceu em um filme em ASL chamado Na lata, e nos anos seguintes estreou na TV, desempenhando um papel principal na série Trocado no nascimento e aparecendo em uma série de comédia, Pessoas Difíceis.

Aluno modelo

Ele sempre deixou claro que, longe de se considerar deficiente pela surdez, ele vê como uma vantagem estar equipado para se comunicar sem falar – como, por exemplo, na modelagem.

Dedicado a ampliar a conscientização sobre a cultura surda, em 2016 ele fundou a Fundação Nyle DiMarco, uma instituição de caridade que fornece acesso a recursos para crianças surdas e suas famílias.

Quatro anos depois, ele fundou sua própria produtora, a Clerc Studio, que deu origem a Surdo u, uma série de realidade da Netflix ambientada em Gallaudet; um curta-metragem documentário indicado ao Oscar chamado Audible e, este ano, Presidente surdo agora!, um documentário que ele codirigiu e produziu sobre um protesto estudantil desencadeado em Gallaudet em 1988, quando um candidato ouvinte foi eleito em detrimento de rivais surdos. Ele também compartilhou sua história em uma autobiografia, Utopia Surda.

Galápagos na mira

Ser capaz de se comunicar tão facilmente com seu instrutor de mergulho, mesmo submerso, ajudou Nyle a passar facilmente pelos cursos iniciais de mergulho, mas agora ele precisa ganhar sólida experiência subaquática para aproveitar ao máximo esse começo dos sonhos.

"Faltam 50 mergulhos para poder mergulhar em Galápagos", diz ele, citando esse destino como o principal da sua lista de desejos, seguido por Lofoten, na Noruega – encontros com animais de grande porte estão claramente em seus planos. "Eu viajo muito pelo mundo todo, então acho que posso dar uma escapadinha para um mergulho ou dois!"

A única desvantagem que ele vê como mergulhador é que pouquíssimos outros sabem a linguagem de sinais atualmente: "Eles escolheram conhecer apenas sinais de mergulho autônomo limitados, não ASL! Não consigo me comunicar com eles lá embaixo."

É exatamente isso que Thomas está tentando fazer: preencher a lacuna entre dois mundos. O oceano ainda é um dos lugares menos explorados da Terra e, honestamente, o potencial dos sinais de mão também.

Convencer pessoas surdas a mergulhar não deveria ser um problema; Nyle acredita que o desafio é "mais incentivar mergulhadores ouvintes não apenas a se envolverem no mergulho autônomo, mas também a fazerem cursos com um instrutor surdo. Ninguém sabe melhor como usar gestos habilmente debaixo d'água."

Uma troca fácil de pontos de vista sobre a parada

“Observei Thomas Koch se comunicar com mergulhadores ouvintes debaixo d’água sem dificuldades, usando gestos claros e intuitivos que faziam sentido instantaneamente. Acho que alunos ouvintes se dariam melhor com os surdos!”

Um último ponto: perguntei a Nyle se ele se surpreendera ao saber que os mergulhadores costumam se referir ao mundo subaquático como um lugar barulhento. “Isso é novidade para mim agora – Eu não fazia ideia! – ele responde. – Agora preciso descer por aquela toca do coelho…

Mãos de Água foi fundada em 2010 por Thomas Koch, que desde então se tornou um PADI Ambassadiver. O centro de mergulho PADI em Clearwater, Flórida, atende pessoas surdas e com deficiência auditiva e afirma que realiza todas as suas aulas e excursões de mergulho usando a linguagem de sinais (ASL) para garantir acessibilidade tanto para pessoas com deficiência auditiva quanto para pessoas com deficiência auditiva.

