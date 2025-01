O Mar Egeu revela seus segredos

Marinos Giourgas é um instrutor ativo de mergulho técnico e com rebreather PADI, TDI e IANTD baseado na costa sul de Atenas, Grécia, e um embaixador da marca Otter Drysuits, e ele estará presente no Tech Stage no Show de Mergulho GO em março.

Marinos começou sua carreira de mergulho no início da década de 1990 e, desde então, seu entusiasmo em se conectar com a natureza e sua paixão por aventuras e naufrágios da Primeira e Segunda Guerra Mundial lhe permitiram participar de diversas expedições nos mares gregos para descobrir e explorar relíquias subaquáticas do passado.

A ilha de Malta, onde ele obteve seu treinamento técnico e trabalhou como instrutor técnico, se tornou seu segundo lar. Ele viajou por várias partes do mundo por sua paixão pelo mergulho (Indonésia, Havaí, Micronésia, Tailândia, Egito, Chipre, etc.) e trabalhou em vários centros de mergulho na Grécia, onde apreciou a beleza e o valor histórico dos naufrágios no fundo do mar Egeu.

Ele é o fundador da Aegeantec, uma equipe de mergulhadores apaixonados que oferece treinamento técnico, trimix e CCR com o escopo de visitar naufrágios profundos com segurança. Marinos gerencia a seção de mergulho técnico de um dos maiores centros de mergulho da área, fornecendo treinamento e guiando técnicos para locais de mergulho intocados que apenas poucos — se algum — verão. Sua base fica na área costeira de Atenas e fornece equipamentos de alto padrão para mergulho profundo, uma estação de mistura de gás que oferece enchimentos de ar, nitrox e trimix, e fica perto de uma variedade de naufrágios e recifes espetaculares.

Relíquia de guerra desconhecida no Mar Egeu

A palestra de Marinos no Tech Stage será sobre o primeiro mergulho em uma relíquia Kriesgmarine desconhecida e rara que estava descansando nas profundezas do Mar Egeu após a notória batalha de Leros em 1943. A apresentação será dividida em dois elementos: a história dos mergulhadores e seus esforços para identificar positivamente o navio, e a história por trás de seu naufrágio.

O Mar Egeu revela seus segredos 2

O show de mergulho GO

O show de mergulho GO – o único evento de mergulho e viagens para o consumidor no Reino Unido – retorna ao NAEC Stoneleigh em 1 e 2 de março de 2025, bem a tempo de dar início à nova temporada, e promete um fim de semana cheio de conteúdo interativo, educacional, inspirador e divertido.

Além do Palco Principal - desta vez encabeçado pela estrela de TV, autor e aventureiro Steve Backshall, fazendo um retorno bem-vindo ao GO Diving Show depois de alguns anos ausente, junto com a NEEMO Aquanaut treinada pela NASA e Chefe de Pesquisa Científica do DEEP Dawn Kernagis, o colega apresentador de TV, autor e eterno favorito Monty Halls, e a dupla dinâmica de exploradores Rannva Joermundsson e Maria Bollerup, que falarão sobre sua recente Expedição Buteng na Indonésia - há novamente palcos dedicados ao mergulho no Reino Unido, mergulho técnico, fotografia subaquática e contos inspiradores.

Junto com os palcos, há uma série de elementos interativos – a sempre popular Caverna, a piscina gigante de trydive, o mergulho imersivo em realidade virtual com tecnologia de naufrágio e, novidade para 2025, sua chance de tentar mapear naufrágios com a Sociedade de Arqueologia Náutica e seu "naufrágio" – todos espalhados entre uma variedade cada vez maior de estandes de conselhos de turismo, fabricantes, treinamento agências, resorts, liveaboards, centros de mergulho, varejistas e muito mais.

Aproveite uma pechincha agora – Os ingressos 2 por 1 para madrugadores já estão disponíveis, representando uma fantástica relação custo-benefício.

Compre seu ingresso antes de 31 de janeiro de 2025 por £ 17.50 e leve seu companheiro, seu cônjuge ou seu melhor amigo com você totalmente de graça! Ou por que não trazer aquele companheiro que não mergulha para que ele possa ver todas as maravilhas do mundo subaquático que está perdendo!

Efetivamente, a oferta 2 por 1 equivale a cada bilhete custando apenas £8.75. E como sempre, isso inclui estacionamento de cortesia. E menores de 16 anos não pagam, então traga as crianças para um dia fabuloso em família!