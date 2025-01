As maravilhas antigas de Malta e Gozo

O Prof. Timmy Gambin é professor associado de Arqueologia Marítima no Departamento de Estudos Clássicos e Arqueologia da Universidade de Malta e está na vanguarda de expedições a naufrágios desconhecidos e sítios antigos há muitos anos. Ele o levará em uma viagem aos bastidores de algumas das pesquisas mais recentes no Palco Principal do Show de Mergulho GO em março.

O Prof. Gambin se formou em História por esta Universidade e prosseguiu para obter seu Mestrado em Arqueologia Marítima e História pela Universidade de Bristol, onde também obteve seu doutorado em Arqueologia Marítima. Ele esteve envolvido em vários projetos de pesquisa colaborativa e também codirigiu várias pesquisas subaquáticas offshore em várias partes do Mediterrâneo.

O Museu Virtual

Timmy é o iniciador e diretor do The Virtual Museum – Underwater Malta. Sítios de patrimônio cultural subaquático estão fora da vista e, na maioria das vezes, fora da mente. A razão para essa situação é simples – a barreira física criada pelo próprio mar. Até o momento, apenas mergulhadores ou pessoas em submarinos podem visitar essas cápsulas do tempo históricas. Ainda existem limitações causadas pela profundidade, afastamento e legislação.

Na verdade, um dos princípios centrais da Convenção da UNESCO sobre a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático é que 'os Estados Partes devem promover a conscientização pública sobre o valor e a importância do patrimônio cultural subaquático', um princípio que é totalmente endossado pelo The Virtual Museum – Underwater Malta. Esta plataforma online traz o patrimônio cultural subaquático à superfície e para as casas do público em geral.

Usando 3D, realidade virtual e outras mídias, o objetivo deste site é fornecer acesso e compartilhar o patrimônio cultural subaquático único de Malta com todo o público.

O Projeto Naufrágio Fenício

Em 2007, durante uma pesquisa de sensoriamento remoto offshore com o objetivo de mapear o Patrimônio Cultural Subaquático de Malta, uma pequena anomalia foi observada nos dados do sonar.

Desde então, a Universidade de Malta, em colaboração com vários parceiros internacionais, vem estudando o que acabou se tornando uma das descobertas arqueológicas subaquáticas mais intrigantes dos últimos tempos.

Situado a uma profundidade de 110 m da Baía de Xlendi em Gozo, o naufrágio fenício consiste em uma carga mista intacta e bem preservada datada do século VII a.C. Os conteúdos mistos de objetos de pedra e cerâmica estão lançando luz sobre a história econômica e as redes comerciais do Mediterrâneo Central durante o período Arcaico.

Além dos benefícios arqueológicos – incluindo o estudo de tipologias cerâmicas até então desconhecidas, bem como uma grande variedade de testes científicos nas fases pós-escavação – este sítio apresenta outros desafios e oportunidades em relação às metodologias e acesso, bem como à comunicação de tal sítio.

Você pode descobrir mais sobre o Projeto Naufrágio Fenício aqui, e o Museu Virtual aqui.

As maravilhas antigas de Malta e Gozo 2

O show de mergulho GO

O show de mergulho GO – o único evento de mergulho e viagens para o consumidor no Reino Unido – retorna ao NAEC Stoneleigh em 1 e 2 de março de 2025

Além do Palco Principal - desta vez encabeçado pela estrela de TV, autor e aventureiro Steve Backshall, fazendo um retorno bem-vindo ao GO Diving Show depois de alguns anos ausente, junto com a NEEMO Aquanaut treinada pela NASA e Chefe de Pesquisa Científica do DEEP Dawn Kernagis, o colega apresentador de TV, autor e eterno favorito Monty Halls, e a dupla dinâmica de exploradores Rannva Joermundsson e Maria Bollerup, que falarão sobre sua recente Expedição Buteng na Indonésia - há novamente palcos dedicados ao mergulho no Reino Unido, mergulho técnico, fotografia subaquática e contos inspiradores.

Junto com os palcos, há uma série de elementos interativos – a sempre popular Caverna, a piscina gigante de trydive, o mergulho imersivo em realidade virtual com tecnologia de naufrágio, workshops de apneia e exercícios de alinhamento e, novidade para 2025, sua chance de tentar mapear naufrágios com a Sociedade de Arqueologia Náutica e seu "naufrágio" – todos espalhados entre uma variedade cada vez maior de estandes de conselhos de turismo, fabricantes, treinamento agências, resorts, liveaboards, centros de mergulho, varejistas e muito mais.

Este ano também se assiste à Competição NoTanx Zero2Hero assumindo o centro do palco. Esta competição, destinada a mergulhadores livres iniciantes, verá 12 candidatos iniciais passarem treinamento com Marcus Greatwood e a equipe NoTanx em Londres no final de fevereiro. Em seguida, cinco finalistas selecionados competirão no GO Diving Show no fim de semana de março, incluindo sessões de apneia estática na piscina, para encontrar o vencedor geral, que ganhará uma viagem de uma semana para Marsa Shagra Eco-Village, cortesia da Oonasdivers. Clique aqui para se registrar e ter a chance de competir.

