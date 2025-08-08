Assinaturas de revistas
O mundo insano da produção cinematográfica subaquática com Tom Park

Parque Tom
Tom Park é um talentoso diretor de fotografia e cinema subaquático da Austrália, com mais de uma década de experiência trabalhando na indústria cinematográfica subaquática, e ele discutirá o "mundo insano da produção cinematográfica subaquática" quando subir ao Palco Principal do Show de mergulho GO ANZ em setembro.

Tom trabalhou em uma variedade de projetos, desde documentários e filmes de história natural para clientes como BBC, Netflix, Amazon Prime Video e David Attenborough, e seu trabalho foi reconhecido com prêmios de festivais de cinema ao redor do mundo, incluindo o prestigiado Wildscreen Festival.

Tom é conhecido por sua expertise técnica em câmeras e equipamentos subaquáticos, bem como por sua visão criativa em capturar a beleza e a singularidade do mundo subaquático. Ele passou grande parte de sua carreira filmando a Grande Barreira de Corais e a Costa Leste da Austrália, e é apaixonado pela conservação dos oceanos e usa sua arte para conscientizar sobre a importância de proteger os ecossistemas marinhos.

Show de mergulho GO ANZ
O GO Diving Show acontecerá no Sydney Showground nos dias 6 e 7 de setembro

O show de mergulho GO ANZ

Este evento anual, que acontece este ano em 6 7-setembro no Showground de Sydney no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o que há de melhor do nosso mundo subaquático a todos, desde novatos que estão pensando em mergulhar ou que concluíram seus cursos de nível básico, até mergulhadores avançados, até mergulhadores técnicos e veteranos do CCR mergulhadores.

Há uma variedade de palcos – o Palco Principal, o Ensaio Palco, Palco Austrália/Nova Zelândia, Palco Inspiração e Palco Tecnologia – que receberão dezenas de palestrantes do mundo todo, além de uma série de recursos interativos para agradar jovens e idosos, desde experiências de mergulho em VR, uma piscina de demonstração, uma piscina de trydive e muito mais.

Ao redor dos palcos e atrações haverá uma grande variedade de expositores, desde agências de turismo e operadoras de turismo até resorts, empresas de hospedagem, agências de treinamento, varejistas, fabricantes e organizações de conservação.

Os ingressos para o GO Diving Show ANZ já estão à venda e você pode aproveitar Oferta antecipada 2 por 1 até 9 de setembro – você e seu amigo/parceiro/cônjuge podem visitar por apenas $12, e crianças de até 16 anos não pagam, tornando-se o passeio perfeito para a família. Há amplo estacionamento no local e o local é de fácil acesso, com diversas opções de transporte. Então, anote as datas na sua agenda e prepare-se para um fim de semana épico celebrando todas as formas de mergulho.

