O milagre das tartarugas marinhas

JOHN CHRISTOPHER FINE celebra os répteis amigáveis ​​aos mergulhadores que continuam a retornar aos seus refúgios em Palm Beach, na Flórida, contra todas as probabilidades. Ele tirou as fotos

Era como voltar no tempo. Eu conseguia imaginar Norine Rouse, com sua roupa de mergulho amarela, tanque pequeno e sorriso brilhante, nadando até Robert. Norine nomeou tartarugas marinhas. Robert, um grande cabeçudo macho, sempre voltava aos recifes de Palm Beach, Flórida, temporada após temporada, por 20 anos.

Norine nadou com ele, mediu sua carapaça em 115 cm. Um buraco no meio de sua concha o identificou claramente, resultado de um encontro muito tempo atrás com uma hélice de barco. Robert chegaria em dezembro, acasalaria, e então partiria para retornar aos seus longínquos refúgios caribenhos — geralmente no final de fevereiro, de acordo com os registros meticulosos de Norine.

Depois de concluir seu treinamento de instrutora de mergulho nas Bahamas, Norine abriu um pequeno escritório em Riviera Beach, onde atracou seu barco de mergulho.

Hawksbill descansando sob uma saliência no Teardrop Reef. Após longos nados para chegar a Palm Beach, as tartarugas descansam fora da corrente do Golfo. Seu ritmo respiratório se altera, e elas podem ficar submersas por longos períodos

Norine Rouse estava aberta para negócios, levando mergulhadores para explorar recifes em Palm Beach. Ela treinou Dottie Campbell, uma ex-prefeita local, e elas se tornaram amigas rapidamente. Com o investimento de Dottie, o Norine Rouse Scuba Club of the Palm Beaches foi inaugurado em 1977.

Este era um clube de campo para mergulhadores, com um tanque de treinamento profundo e comodidades de piscina que significavam que mergulhadores em trajes de banho molhados podiam sentar em qualquer lugar no espaçoso escritório e lounge. Norine morava em um apartamento no andar de cima, de frente para o Intracoastal Waterway, onde seu novo barco de mergulho de última geração estava atracado.

Senhora Tartaruga

Norine morreu em 2005. Depois de sofrer um caso paralisante de bends, ela se recuperou e continuou a mergulhar, mas foi forçada a se aposentar em 1995. Ao longo de seus muitos anos de excelente hospitalidade e treinamento para mergulhadores do mundo todo, as tartarugas eram as favoritas de Norine.

Ela ganhou o apelido de "Mulher Tartaruga", primeiro em escárnio dos pescadores submarinos que ela se recusava a permitir em seu barco de mergulho e contra os quais pregava, depois suavizado para um termo de profundo respeito quando seu Clube de Mergulho se tornou uma joia do mundo do mergulho.

A falecida Norine Rouse não permitia pesca submarina em seu barco de mergulho. Qualquer mergulhador que entregasse um arpão poderia ganhar uma viagem grátis. Ela dobrou as armas e as usou em uma escultura no Scuba Club

Este magnífico pedaço de propriedade foi vendido após 38 anos de negócios e demolido para dar lugar ao desenvolvimento. Mas agora as tartarugas estão de volta – e o Scuba Club também.

A essência do clube foi vendida para Shaun Gallant, que opera o Kyalami também da Riviera Beach Marina, bem como outro barco de mergulho saindo de Júpiter e uma loja na Northlake Boulevard.

A mesma afabilidade, espírito acolhedor e regra de proibição de pesca submarina – com exceção de lanças de vara para capturar peixes-leões invasores, e pesca de lagosta permitida na temporada – continuam.

Mergulhando Kyalami também na temporada de acasalamento das tartarugas me lembrou daqueles mergulhos incríveis de muito tempo atrás com Norine. As tartarugas geralmente não fazem das águas da Corrente do Golfo perto de Palm Beach um lar permanente.

Cabeçudas são carnívoras. Elas comem águas-vivas, moluscos e até peixes se conseguirem pegá-los. Algumas espécies comem apenas capim-tartaruga e esponjas.

Uma infeliz tartaruga foi fisgada por um pescador no píer de Juno, levada ao centro de resgate para ter o anzol removido e depois devolvida ao oceano.

Pronto para acasalar

E aqui estão eles, todo ano em Palm Beach, prontos para acasalar. Então, as fêmeas arrastam-se para a praia à noite para depositar seus ovos, retornam aos recifes do Oceano Atlântico, geralmente acasalam novamente, depositam outra ninhada de cem ovos e vão para casa até a próxima temporada.

Como eles chegam a esse local, nadando centenas, milhares de milhas de suas casas no Caribe para chegar aos recifes das praias onde nasceram? Os cientistas achavam que tinha a ver com a Lua, o Sol, a rotação da Terra.

Lembro-me de encontrar um filhote de tartaruga morto na praia. Ele não conseguiu sair do ovo e chegar à arrebentação, foi pego pelo sol forte do dia e secou. Apenas um em cada mil filhotes chega à idade adulta. Peguei-o, coloquei-o em um copo d'água e, usando um ímã, girei-o. Cristais magnéticos nos cérebros das tartarugas imprimem um mapa que permite que elas naveguem de volta às suas origens.

Tartarugas fêmeas lutam para chegar à costa para cavar seus ninhos nas praias locais. Luzes na costa as confundem e, muitas vezes, elas se viram e voltam para o oceano. Bermas e erosão da praia fazem com que elas ponham ovos abaixo da linha da maré alta, então as ondas do oceano os levam embora. Monitores marcam ninhos de tartarugas para protegê-los

Assim como com outros répteis, a determinação do sexo da tartaruga depende da temperatura no ninho. Há uma margem relativamente pequena: dizemos caras legais e garotas gostosas.

Areia escura aumenta a temperatura. Você sabe disso andando descalço no asfalto em comparação com concreto branco. Projetos de renovação de praias despejam areia escura e profunda do oceano dragado nas praias. Quente, as fêmeas eclodem. Mudanças de temperatura estão criando um clima mais quente, o que significa mais fêmeas. É um desequilíbrio que deixa as populações futuras fora do equilíbrio da natureza.

Mike Healy, um instrutor de mergulho de Kyalami, nos levou até um recife que eles chamam de Teardrop, ao sul do Breakers Hotel. Vimos muitas fêmeas de cabeçuda, uma delas simplesmente alojada atrás de uma esponja de cesta fora da corrente, descansando após seu longo nado.

Mike se conteve enquanto seus mergulhadores tiravam fotos subaquáticas, admirando a velha tartaruga.

O instrutor de mergulho do Kyalami Scuba Club, Mike Healy, com uma tartaruga cabeçuda no Breaker's Reef, a cerca de uma milha da costa em Palm Beach

Norine tinha uma permissão especial para nadar com tartarugas marinhas. Ela registrava dados e fazia observações em cada mergulho. Ela registrava os comportamentos que os cientistas desejavam. Os pesquisadores daquela época raramente mergulhavam, e ainda mais raramente observavam os comportamentos de seus sujeitos na natureza, certamente não com tanta frequência quanto Norine, que mergulhava todos os dias.

Matagal de cracas

Várias outras cabeçudas fêmeas foram avistadas no Teardrop Reef. Em um segundo mergulho no Breakers Reef, quatro delas permaneceram curiosas e nadaram até os mergulhadores.

Em algumas ocasiões, Norine até passava seu regulador para Robert, um réptil que respira ar, para que ele não tivesse que interromper o mergulho deles juntos nadando até a superfície. Robert conhecia Norine e nadava até ela para que as cracas fossem esfregadas de sua carapaça com uma almofada 'scrungee' que ela sempre carregava.

Nos piores tempos de poluição, quando os administradores de água abriam comportas de canais durante chuvas torrenciais para evitar inundações no oeste, camadas de lama saíam para o oceano. Norine relatou ter visto tartarugas mergulhando na lama para privar cracas de oxigênio, matando-as. Era um comportamento inteligente muito incomum, semelhante a um macaco usando uma ferramenta.

As tartarugas precisam vir à superfície para respirar e são frequentemente atingidas por barcos. Esta tartaruga morta foi morta recentemente por uma hélice de barco que cortou seu casco

As tartarugas marinhas estão em crise. Apesar das proteções como espécies ameaçadas nos EUA, elas ainda são caçadas para alimentação, e muitas são mortas em acidentes. Algumas morrem sofrendo, após ingerir resíduos plásticos que confundiram com águas-vivas.

As estatísticas populacionais de tartarugas marinhas são assustadoras. As estimativas colocam as tartarugas-de-kemp em 3,000, as tartarugas-cabeçudas em 91,000, as tartarugas-de-pente em 30,000, as tartarugas-de-couro em 133,000, as tartarugas-oliva em 558,000, as tartarugas-planas da Austrália em 7,000 e as tartarugas-verdes em 245,000.

Palm Beach é o lar de cabeçudas, de bico-de-pente, de tartarugas-verdes, de couro e, raramente, de Kemp's Ridley, este último apenas de passagem em viagens para o norte ao longo da costa. Eles não fazem ninhos lá.

Tartaruga cabeçuda envelhecida a 18 m de profundidade no recife Teardrop. As tartarugas podem viver vidas longas, algumas até os 90 anos, se não forem vítimas de redes, detritos plásticos ou acidentes com barcos quando emergem para respirar

As tartarugas estão vivas e bem longe do Palm Beach. Então é o Clube de mergulho. Novas gerações de instrutores de mergulho, modelando a ética do novo proprietário, estão assegurando a proteção das criaturas do recife, bem como abrindo janelas para aqueles que querem ver um fenômeno natural que é pesquisado, mas, mesmo agora, pouco compreendido. As tartarugas estão de volta.

