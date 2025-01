O Projeto Vickers Wellington

A mergulhadora técnica, mergulhadora de naufrágios profundos, CCR e mergulhadora de cavernas Yana Stashkevich dará uma olhada no ambicioso Projeto Vickers Wellington, que visa mostrar uma verdadeira joia escondida das profundezas do mar Egeu, quando ela subir ao Palco Técnico no Show de Mergulho GO em março.

Yana Stashkevich está rapidamente fazendo seu nome quando se trata de mergulhos de exploração. Ela foi membro da expedição Vaggfjellan XI explorando o sistema de cavernas localizado além do Círculo Polar Ártico, com uma entrada em uma encosta de um fiorde norueguês, e foi uma mergulhadora rebreather na equipe do projeto Underwater Filming & Research (UFR) documentando alguns dos naufrágios mais bem preservados do mundo na Grécia.

Atualmente, Yana está ativamente envolvida em projetos de exploração de naufrágios profundos no Mar Egeu e na promoção do património marítimo das águas gregas.

Nos últimos dez anos, ela mergulhou em mais de 35 destinos em três continentes, ao mesmo tempo em que equilibrava uma carreira como profissional de marketing global em tempo integral. Atualmente ela trabalha para a marca de whisky mais valiosa do mundo, The Macallan.

Yana, baseada no Reino Unido, tem uma energia e entusiasmo contagiantes e é palestrante e coach regular - ela é apaixonada por inspirar as pessoas a ultrapassarem seus limites e perseguirem sua paixão, seja ela qual for.

Contos de guerra

Yana contará suas aventuras na Grécia, onde participou de vários mergulhos profundos para identificação de naufrágios, incluindo um em um bombardeiro Vickers Wellington, uma verdadeira cápsula do tempo considerada o naufrágio de avião mais bem preservado de sua classe.



Enquanto a maioria dos destroços da Segunda Guerra Mundial são um lembrete de quão frágil a vida humana pode ser, o Vickers Wellington, ao contrário, captura uma incrível história de sobrevivência. A tripulação habilmente abandonou a aeronave após ser abatida e foi resgatada pelos moradores locais.



Já se perguntou como pistas e características aparentemente insignificantes dos destroços podem ajudar a entender o que aconteceu antes do naufrágio? Participe da palestra de Yana para mergulhar na emocionante história de descoberta e exploração.

O show de mergulho GO

O show de mergulho GO – o único evento de mergulho e viagens para o consumidor no Reino Unido – retorna ao NAEC Stoneleigh em 1 e 2 de março de 2025, bem a tempo de dar início à nova temporada, e promete um fim de semana cheio de conteúdo interativo, educacional, inspirador e divertido.

Além do Palco Principal - desta vez encabeçado pela estrela de TV, autor e aventureiro Steve Backshall, fazendo um retorno bem-vindo ao GO Diving Show depois de alguns anos ausente, junto com a NEEMO Aquanaut treinada pela NASA e Chefe de Pesquisa Científica do DEEP Dawn Kernagis, o colega apresentador de TV, autor e eterno favorito Monty Halls, e a dupla dinâmica de exploradores Rannva Joermundsson e Maria Bollerup, que falarão sobre sua recente Expedição Buteng na Indonésia - há novamente palcos dedicados ao mergulho no Reino Unido, mergulho técnico, fotografia subaquática e contos inspiradores.

Junto com os palcos, há uma série de elementos interativos – a sempre popular Caverna, a piscina gigante de trydive, o mergulho imersivo em realidade virtual com tecnologia de naufrágio, workshops de apneia e exercícios de alinhamento e, novidade para 2025, sua chance de tentar mapear naufrágios com a Sociedade de Arqueologia Náutica e seu "naufrágio" – todos espalhados entre uma variedade cada vez maior de estandes de conselhos de turismo, fabricantes, treinamento agências, resorts, liveaboards, centros de mergulho, varejistas e muito mais.

Este ano também se assiste à Competição NoTanx Zero2Hero assumindo o centro do palco. Esta competição, destinada a mergulhadores livres iniciantes, verá 12 candidatos iniciais passarem treinamento com Marcus Greatwood e a equipe NoTanx em Londres no final de fevereiro. Em seguida, cinco finalistas selecionados competirão no GO Diving Show no fim de semana de março, incluindo sessões de apneia estática na piscina, para encontrar o vencedor geral, que ganhará uma viagem de uma semana para Marsa Shagra Eco-Village, cortesia da Oonasdivers. Clique aqui para se registrar e ter a chance de competir.

