Palestra de alta tecnologia no GO Diving Show ANZ

O Palco Tech na inauguração Show de mergulho GO ANZ neste fim de semana (28 e 29 de setembro) no Sydney Showground haverá uma mistura positiva de talentos internacionais de mergulho técnico e especialistas locais em mergulho profundo.

Não importa se você está apenas pensando em se aventurar no mergulho técnico, se já é um especialista em tecnologia ou se é iniciante no mergulho e só quer saber mais sobre essa área desafiadora: o The Tech Stage é o lugar para você conferir no fim de semana.

Jill Heinerth

Pioneira do mergulho técnico com rebreather, mergulhadora em cavernas e cinegrafista/fotógrafa, Jill Heinerth é a primeira exploradora residente da Royal Canadian Geographic Society, e sua autobiografia best-seller, Into The Planet, foi elogiada pelo Wall Street Journal. New York Tempos e Oprah revista.

Ela é membro do Hall da Fama Internacional do Mergulho, do Hall da Fama das Mulheres Mergulhadoras, do Explorer's Club e da Academia Subaquática de Artes e Ciências. Suas imagens foram exibidas pela BBC, Geografia nacional, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery e muitos mais.

Exploração da maior caverna subaquática do Canadá

Em cavernas submersas sob o rio Ottawa, Jill Heinerth faz uma descoberta biológica significativa, revelando a importância dos sistemas naturais na proteção das bacias hidrográficas.

NB: No sábado desta palestra, Jill estará no Palco Principal.

A Lagoa Truk do Canadá e a Descoberta da Missão do Navio de Shackleton

Com a presença de numerosos naufrágios da Segunda Guerra Mundial, Newfoundland foi chamada de 'Lagoa Truk do Norte', mas uma recente descoberta do último navio de Shackleton, Quest, trouxe a região para o centro das atenções internacionais.

John Kendal

Arqueologia na escuridão de cavernas inundadas e o novo Halcyon Symbios CCR serão os temas de discussão quando o especialista em fotogrametria e mergulho técnico instrutor o avaliador John Kendall sobe ao Palco Técnico.

John é um explorador especializado em modelagem 3D subaquática de sítios arqueológicos e geológicos. Ele esteve envolvido em dezenas de investigações de locais de mergulho usando técnicas fotogramétricas, incluindo o naufrágio de Marte (1564), o MS Estônia (1994), o naufrágio Panarea III (~300 AC) e a Caverna dos Ossos, Brasil (~11,000 anos).

Ele também é um Instrutor Avaliador de Exploradores Subaquáticos Globais e participa de seus Formação Conselho.

Arqueologia no Escuro

GUE Instrutor e o especialista em fotogrametria John Kendall falará sobre o uso da fotogrametria para documentar sítios arqueológicos dentro de cavernas inundadas. Com projetos na Europa e América do Sul, John falará sobre os desafios, assim como os resultados incríveis, desses projetos.

Simbiose Halcyon

A Halcyon Manufacturing está prestes a lançar sua nova linha de computadores, HUDs autônomos e seu novo CCR de montagem no peito. Com comunicação sem fio em toda a linha, venha ouvir John Kendall dar uma visão geral dos novos brinquedos, além de ter uma prévia do CCR.

David Greve

A lenda da indústria David Strike está subindo ao Tech Stage na inauguração Show de mergulho GO ANZ, e você pode ter certeza de apresentações divertidas e educativas enquanto ele se concentra no mergulho mais profundo do mundo e oferece alguns contos de advertência para mergulhadores de tecnologia.

Certificado como mergulhador em 1961, com formação abrangendo os setores de mergulho militar, comercial, científico e técnico - e proficiente e qualificado em mergulho autônomo de circuito aberto e circuito fechado e equipamentos de mergulho de demanda de superfície - David Strike, baseado na Austrália, é um ex-mergulhador Instrutor e a Instrutor Trainer Certificador e colaborador editorial regular sobre tópicos relacionados ao mergulho em publicações de mergulho de todo o mundo.

Ele também foi o organizador de vários eventos de mergulho de nível mundial - com ênfase no mergulho técnico - e recebeu vários prêmios de 'reconhecimento da indústria', bem como o ADEX Lifetime Achievement Award, e é membro do Explorers Club de New York.

Misturando tudo: o mergulho mais profundo do mundo

Ao longo da primeira metade do século 20, a série de testes de mergulho profundo heliox conduzidos pela Marinha Real e pela Marinha dos EUA basearam-se na capacidade de auxiliar no resgate e recuperação de submarinos. Estender os limites de profundidade até onde um mergulhador poderia ir com segurança – e ainda ser capaz de realizar um trabalho significativo quando chegasse lá – tinha um propósito muito prático.

Esta palestra centra-se nos antecedentes e na história subsequente do recorde mundial de profundidade da Marinha Real em 1956 – um recorde que nunca foi igualado.

Contos de advertência para técnicos: Desastres e delitos no mergulho

“Que os homens não aprendem muito com os aulas da história é a mais importante de todas aulas que a história tem a ensinar.” – Aldous Huxley.

Uma coleção pessoal e bem-humorada de anedotas, histórias e contos que destacam o fato de que "a capacidade de mergulhar não é uma panaceia para as habilidades que faltam"; e que dão uma pequena visão sobre várias facetas do mundo do mergulho em constante evolução.

Yana Stashkevich

A experiente mergulhadora técnica de CCR, cavernas, minas e naufrágios Yana Stashkevich está rapidamente fazendo seu nome quando se trata de mergulhos de exploração, e ela fará uma apresentação fascinante sobre suas façanhas no Tech Stage.

Ela foi membro da expedição Vaggfjellan XI explorando o sistema de cavernas localizado além do Círculo Polar Ártico, com entrada na encosta de um fiorde norueguês, e foi mergulhadora de rebreather na equipe do projeto Underwater Filming & Research (UFR), documentando alguns dos os destroços mais bem preservados do mundo na Grécia.

Atualmente, Yana está ativamente envolvida em projetos de exploração de naufrágios profundos no Mar Egeu e na promoção do património marítimo das águas gregas.

Nos últimos dez anos, ela mergulhou em mais de 35 destinos em três continentes, ao mesmo tempo em que equilibrava uma carreira como profissional de marketing global em tempo integral. Atualmente ela trabalha para a marca de whisky mais valiosa do mundo, The Macallan.

Yana, baseada no Reino Unido, tem uma energia e entusiasmo contagiantes e é palestrante e coach regular - ela é apaixonada por inspirar as pessoas a ultrapassarem seus limites e perseguirem sua paixão, seja ela qual for.

Projeto Vickers Wellington: a jóia escondida das profundezas do Egeu

Yana relata suas aventuras na Grécia, onde participou de vários mergulhos profundos de identificação de naufrágios, incluindo o Vickers Wellington Bomber – uma verdadeira cápsula do tempo que se acredita ser o destroço de avião mais bem preservado de sua classe.

Embora a maioria dos naufrágios da Segunda Guerra Mundial sejam um lembrete de quão frágil a vida humana pode ser, o Vickers Wellington, pelo contrário, captura uma incrível história de sobrevivência. A tripulação abandonou habilmente a aeronave após ser abatida e foi resgatada pelos moradores locais.

Já se perguntou como pistas e características aparentemente insignificantes dos destroços podem ajudar a entender o que aconteceu antes do naufrágio? Participe da palestra de Yana para mergulhar na emocionante história de descoberta e exploração.

Mike Mason

O mergulhador técnico e especialista em Fatores Humanos no Mergulho Mike Mason discutirá o que o mergulho pode aprender com o voo e como "ser o mergulhador que você gostaria de seguir" quando subir ao Palco Técnico.

Mike esteve envolvido na pilotagem de caças militares durante toda a sua carreira (24 anos até agora) e tem mais de 3,000 horas pilotando diferentes tipos de caças e treinamento aeronave como instrutor. Ele agora é um instrutor com a RAAF, ensinando a próxima geração de pilotos de caça.

Mike passou algum tempo em porta-aviões e completou mais de 200 missões de combate. Ele voou em jatos sobre todos os principais continentes, exceto a Antártida.

Ele é um mergulhador ativo há quase dez anos. Ele tem cerca de 400 mergulhos em seu diário de bordo e trabalha como Divemaster para uma loja de mergulho local. Ele é um mergulhador CCR ativo na costa de NSW e está qualificado até 60m com trimix normóxico. Ele mergulhou no extremo norte até a Islândia e no extremo sul até a Nova Zelândia.

Sua carreira de piloto despertou interesse pelos Fatores Humanos e pela importância deles para maximizar a segurança e o desempenho. Ele se juntou à equipe da The Human Diver há cerca de quatro anos porque queria combinar seu conhecimento e experiência em Fatores Humanos adquiridos ao voar com sua paixão pelo mergulho para ajudar a educar outros mergulhadores.

Ideias para voar alto para mergulhadores

Mike, um experiente piloto de caça e mergulhador apaixonado, falará sobre vários conceitos, processos e técnicas que o ajudaram a ter sucesso em sua carreira de piloto e como eles podem ajudá-lo a ser um mergulhador melhor e mais seguro.

John Garvin

John Garvin é um roteirista australiano, mergulhador técnico talentoso, explorador subaquático e supervisor de mergulho, que dirigiu as operações de mergulho de vários filmes de James Cameron, incluindo Avatar – O Caminho da Água, Avatar 3, Deepsea Challenge 3D de James Cameron e Sanctum, e ele será enfeitando o Tech Stage no Show de mergulho GO ANZ.

John realmente escreveu os roteiros de Sacrário e a Desafio do Mar Profundo de James Cameron 3D, e em 2023 veiculou as sequências comerciais de mergulho para o longa da Netflix Último suspiro.

Ele é um mergulho técnico instrutor instrutor especializado em rebreathers de circuito fechado e escreveu o Technical Diving International treinamento manual para rebreathers Inspiration e Evolution da AP Diving.

John é membro fundador do Caicos Caves Project, uma organização dedicada a explorar e mapear cavernas subaquáticas nas Ilhas Turks e Caicos..

Em 2002, sua empresa forneceu suporte logístico e de segurança para o mergulho livre de Tanya Streeter, que quebrou o recorde mundial de 160 m.

Ele também foi oficial de mergulho e gerente de projeto (subinternos) para o Desafiador Deepsea submersível durante o histórico mergulho solo de James Cameron no fundo da Fossa das Marianas.

John apareceu em vários filmes e documentários, incluindo Sacrário, Desafio do Mar Profundo de James Cameron 3D, Pessoas extraordinárias e a mergulho livre.

Antes de sua carreira de mergulhador, ele desempenhou o papel principal no musical rock'n'roll do West End Buddy: A história de Buddy Holly, e continua a desfrutar das paixões de sua vida – mergulhar, fazer filmes e tocar rock'n'roll.

Avatar: Engenharia do Oceano de Pandora

John descreve seu papel como líder da equipe de mergulho, treinamento os atores ensinando como mergulhar e projetando alguns dos equipamentos de mergulho especializados usados ​​nas sequências.

Kerrie Burow

A mergulhadora de cavernas e tecnologia Kerrie Burow falará sobre sua jornada pelo mergulho em cavernas fotografia técnicas quando ela sobe ao Palco Técnico.

Kerrie é uma rebreather de circuito fechado (CCR) qualificada, mergulhadora técnica e de cavernas, bem como uma fotógrafa subaquática premiada, incluindo a vitória em sua categoria no Fotógrafo Subaquático do Ano de 2022 e a conquista de colocações e reconhecimentos frequentes no Top da Australásia. Prêmios de fotógrafo emergente, entre outros.

Ela é escritora e fotógrafa colaboradora regular do Scuba Diver revista Austrália e Nova Zelândia, e seus artigos e imagens foram publicados nacional e internacionalmente em diversas revistas.

Profissionalmente, Kerrie trabalha no mundo corporativo como consultora em ciências da aprendizagem e gosta de colaborar com especialistas no assunto que desejam ensinar seus conhecimentos e habilidades.

Fotografia de mergulho em cavernas pelos continentes: meus primeiros dois anos e meio Anos – O que eu gostaria de saber desde o começo

Este workshop será apresentado como um diário visual de aprendizagem do mergulho em cavernas fotografia, começando na Austrália em janeiro de 2022.

Abordando percepções e experiências importantes nas cavernas e cavernas da Austrália, Europa e México, os participantes compartilharão o processo de crescimento, entendendo que cada mergulho em caverna com uma câmera oferece informações valiosas. aulas e oportunidades de melhoria contínua.

Serão abordados a importância da segurança, as configurações da câmera em condições de pouca luz, a composição, a importância de entender a luz e o processo fotográfico, do conceito à edição final.

Os participantes sairão capacitados para capturar belas imagens, minimizando seu impacto em ambientes subaquáticos delicados.

Richard Taylor

O Show de mergulho GO ANZ tem o prazer de receber o mergulho técnico instrutor treinador e fundador da OZTek, Richard Taylor, ao Tech Stage no evento inaugural.

Richard tem mais de 30 anos de experiência em mergulho técnico na Austrália e na Nova Zelândia, começando no início da década de 1990 e incluindo alguns dos primeiros mergulhos trimix na Austrália em 1994 (antes das certificações estarem disponíveis).

Ele foi ex-Diretor Regional fundador na Austrália e Nova Zelândia da TDI/SDI e detém Instrutor Avaliações do treinador com eles em vários níveis. Ele foi membro fundador da equipe de mergulho com gás misto do 'Projeto Sydney', oficial de segurança e mergulho da equipe conjunta australiano-turca que encontrou o submarino australiano AE2 da Primeira Guerra Mundial ao largo de Gallipoli, e fez parte da primeira equipe de mergulho com gás misto a explorar o ressurgimento Pearce na Nova Zelândia em 1997.

Em 1999, ele fundou a OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences e dirigiu OZTek99 em Sydney, OZTek2000 em Melbourne e OZTek3 em Sydney em 2002, antes de fazer parceria com David Strike para os shows de mergulho OZTek4 e OZTek'07 em Sydney.

Richard ensinou centenas de mergulhadores técnicos e instrutores em todo o mundo, é um ávido mergulhador de naufrágios e, como mergulhador de cavernas, é membro do CDAA há mais de 20 anos. Ele continua a lecionar hoje para SDI/TDI/FRTI e é um dos poucos Instrutor Avaliadores Formadores e membros de seus Formação Painel consultivo.

Ele é o ex-presidente de associações da indústria de mergulho na Austrália e na Nova Zelândia e é membro dos comitês de Standards Australia/NZ e ISO. Publicou numerosos artigos sobre mergulho técnico e segurança do mergulho e fez apresentações em simpósios e conferências de mergulho em todo o mundo. Como ex-mergulhador com rebreather e instrutor, ele é um defensor apaixonado de treinamento e manter habilidades de mergulho técnico em circuito aberto.

A sua forte convicção é que à medida que ganhamos mais experiência, ganhamos a responsabilidade de transmitir os nossos conhecimentos e competências a outros, para que aqueles que vierem depois de nós possam explorar com segurança o reino subaquático mais longe do que nós.

Suas obrigações de saúde e segurança ao ensinar ou trabalhar como mergulhador

Uma olhada nas leis e regulamentos exigidos ao trabalhar como Instrutor ou Mergulhador.

Matt Carter

O arqueólogo marinho, defensor dos oceanos e mergulhador técnico Dr. Matt Carter estará no Palco Técnico do Show de mergulho GO ANZ.

Desde 2003, ele trabalha em projetos arqueológicos subaquáticos em 13 países diferentes, desde a escavação de um naufrágio fenício de 2,800 anos na Espanha até a liderança de expedições para modelar em 3D as frotas fantasmas do Atol de Bikini e da Lagoa de Chuuk.

Em 2009, Matt recebeu a bolsa Australasian Rolex Scholarship da Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), onde foi apresentado ao uso de rebreathers para mergulho científico. Desde então, ele se tornou um pioneiro no uso de CCR e fotogrametria para arqueologia marinha, especializando-se no levantamento e avaliação de naufrágios da Segunda Guerra Mundial na Austrália e no Pacífico.

Matt é um International Fellow e ganhador do prêmio EC50 do Explorers Club, ex-vice-presidente do Australasian Institute for Maritime Archaeology (AIMA) e representante da Nova Zelândia no ICOMOS International Committee on Underwater Cultural Heritage (ICUCH). Ele também foi apresentador especialista na série de televisão Coast: New Zealand, um spin-off da série britânica Coast, produzida pela BBC, e é especialista no assunto para as Nações Unidas, a International Union for the Conservation of Nature (IUCN), o Secretariado do Pacific Regional Environment Programme (SPREP) e o Governo da Austrália.

Combinando mergulho científico, comercial e técnico por mais de uma década, Matt agora atua como Diretor de Pesquisa da Major Projects Foundation, trabalhando para proteger ecossistemas marinhos, culturas e meios de subsistência ameaçados pelos poluentes naufrágios da Segunda Guerra Mundial no Pacífico Azul.

A palestra de Matt no GO Diving Show ANZ será:

Os naufrágios fantasmas do Pacífico Azul

Palestra de alta tecnologia no GO Diving Show ANZ 11

