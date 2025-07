Pontos de gatilho e mordidas de tubarão de 'autodefesa'

Pouco antes da virada do ano, os mergulhadores italianos Gianluca Di Gioia e Peppino Fappani encontraram o que foi relatado como sendo um tubarão-tigre perto de Marsa Alam no sul do Egito. Di Gioia morreu e Fappani teve os braços e pernas mordidos enquanto tentava ajudar o amigo, embora logo tenha recebido alta do hospital.

Cerca de um mês depois, uma canadense perdeu as duas mãos ao tentar fotografar o que se suspeitava ser um tubarão-touro de 2 m. Ela estava praticando mergulho com snorkel em águas rasas perto de Providenciales, em Turks e Caicos.

E no final de abril o Barak Tzach israelense morreu enquanto nadava para capturar imagens de tubarões, como ele fazia regularmente, na cidade mediterrânea de Hadera, onde a água morna de uma usina elétrica atrai tubarões-escuros e tubarões-de-areia a cada inverno.

Após a morte de Tzach, cujas imagens foram amplamente compartilhadas nas redes sociais, as autoridades alertaram as pessoas para não entrarem na água em Hadera.

Mas, em poucos dias, houve relatos de ainda mais pessoas nadando perto da praia, dispostas a arriscar um encontro com tubarões para o Instagram. Como um estudo de 2020 confirmou, muito mais pessoas morrem tirando selfies do que são mortas por tubarões.

No ano passado, houve apenas quatro mortes por mordidas de tubarão, e vale a pena reforçar que mergulhadores raramente são alvos. Nadadores de águas abertas, praticantes de snorkel e surfistas – usuários da água na superfície e perto dela – podem, ocasionalmente, ter mais motivos para preocupação.

Não se sugere que, em nenhum dos casos acima, as vítimas tenham provocado ativamente os tubarões ou interagido com eles, além de apontar suas câmeras. Mas quem pode dizer como um tubarão percebe a presença de um humano em seu domínio se for capturado no momento errado?

Pequenos tubarões-de-pontas-pretas-de-recife no Taiti (Steve Weinman)

Estudo sobre mordidas de tubarão

A morte de Tzach coincidiu com a publicação na revista científica Fronteiras na Conservação of um novo estudo sobre mordidas de tubarão. Foi escrito pelo ecologista comportamental de tubarões francês, Prof. Eric Clua, com colegas da França e dos EUA.

A especialidade de Clua é o comportamento de grandes tubarões em seu habitat natural, e seu foco está nas mordidas de humanos. Ele tem muito a dizer sobre a ânsia de algumas pessoas em se aproximarem de tubarões – ou de animais terrestres mais perigosos – na esperança de compartilhar suas façanhas com amigos, familiares ou online comunidades.

O criador de perfis de tubarões Eric Clua

Possíveis influenciadores interagem com diferentes espécies de tubarão sem necessariamente saber nada sobre seus padrões variados de comportamento, ele ressalta, enquanto que em terra eles apreciariam mais prontamente a variação no nível de ameaça entre, digamos, um XL Bully e um Jack Russell.

“Os tubarões são responsáveis por menos de 10 mortes humanas por ano em todo o mundo, enquanto os cães são responsáveis por mais de 10,000 mortes e são considerados positivamente pelo público”, diz ele.

As mordidas de tubarão se dividem em seis categorias distintas, de acordo com Clua, mas o novo estudo se concentra em apenas uma delas, descrita como “autodefesa”.

O aspecto intrigante para os mergulhadores é que, embora as mordidas de autodefesa possam ser consideradas uma reação à provocação e possam envolver não apenas um, mas vários golpes, raramente elas parecem ser fatais.

Os tubarões de recife menores foram considerados os mais propensos a infligir mordidas em autodefesa no estudo da Polinésia Francesa (Steve Weinman)

Será que as mordidas que os tubarões infligem quando acreditam que um humano representa uma ameaça direta são menos prejudiciais do que aquelas às vezes sofridas por usuários da água que cuidam da própria vida no lugar errado e na hora errada?

O conceito de autodefesa em tubarões nunca havia sido documentado em detalhes, afirmam Clua e seus colegas. Eles realizaram seu estudo estatístico de várias décadas sobre as características das mordidas de tubarão em humanos na Polinésia Francesa, extraindo todos os dados possíveis de registros de experiências que historicamente não definiam diferentes tipos de mordida.

Essas águas do Pacífico Sul abrigam mais de 30 espécies de tubarões, mas eles descobriram que as mordidas ali eram mais provavelmente causadas por tubarões-de-pontas-pretas, tubarões-de-pontas-brancas ou tubarões-cinzentos-de-recife ou tubarões-limão-de-barbatana-falce, geralmente com menos de 3 m de comprimento.

Raramente fatal

“Certas atividades humanas no mar, como a pesca e, em particular, a caça submarina e o manejo de armadilhas passivas para peixes, estão associadas à mordida [de autodefesa]”, afirma a equipe. “Ela é perpetrada sem proporcionalidade, frequentemente superficial, com dilaceramento mínimo da carne, e raramente fatal, exceto em circunstâncias especiais.”

Um gatilho típico para uma mordida em autodefesa pode ser uma ameaça percebida por um mergulhador submarino, ou um mergulhador se aproximando do tubarão para ter uma visão melhor, ou tentando agarrá-lo.

Este tubarão que arrasta a linha de pesca tem um motivo especial para ser cauteloso com os humanos (Steve Weinman)

Essas mordidas não letais contrastam com aquelas que se enquadram em uma categoria como "motivação de predação". Mordidas infligidas por um tubarão extremamente faminto podem resultar em grande perda de tecido e, muito provavelmente, morte causada pela hemorragia resultante.

Entretanto, em nenhum dos casos estudados na Polinésia Francesa se acredita que qualquer mordida tenha sido motivada por forrageamento.

Mordidas de autodefesa podem causar ferimentos mais "superficiais", mas também ocorrem sem aviso prévio, enquanto outros tipos de mordidas são precedidas por demonstrações de alerta combativas que mergulhadores experientes em observação de tubarões reconhecem.

Isso pode incluir redução do peitoral barbatanas, tremores corporais ou natação acelerada e irregular, e são um sinal claro para os mergulhadores considerarem fazer uma retirada discreta.

Um tubarão-tigre dá escala a tubarões de recife menores (Steve Weinman)

Mordidas de autodefesa surgem do nada, embora "dado o risco vital que o tubarão provavelmente percebe para si mesmo, essas mordidas às vezes são desferidas repetidamente", diz o estudo.

“Mas mesmo nesses casos, pouco tecido costuma ser removido. Além disso, parece não haver proporcionalidade entre a natureza da agressão humana inicial e a gravidade e a violência de uma mordida em legítima defesa.”

Outros tipos de mordida

Além das categorias de autodefesa/retaliação e predação/investigação da mordida, as outras quatro são definidas como reflexo/desajeitado; competição por recursos; antipredatório; e dominação/invasão de território. Apenas as duas últimas categorias envolvem as demonstrações de alerta reveladoras que precedem a mordida.

Entre 1942 e 2023, 16 das 137 mordidas de tubarão registradas na Polinésia Francesa podem ser classificadas como provavelmente resultantes de autodefesa. Todas ocorreram em Tuamotu no contexto de arpoamento de tubarões em armadilhas para peixes, pesca submarina e manejo de tubarões. fotografia, coleta de amostras científicas e exibições turísticas de tubarões em tanques a céu aberto. E embora estas possam ser classificadas como mordidas "provocadas", apenas duas foram fatais.

O infelizmente nomeado Arquivos de ataque de tubarão O banco de dados, que contém registros de encontros globais que datam de 1800, indica que mais de 300 incidentes históricos podem ser classificados como autodefensivos.

E vale lembrar que, em alguns casos, o tipo de animal que causa uma mordida de "autodefesa" pode não ser um tubarão-réquiem, mas uma espécie menos intimidante, como o tubarão-taube, com dentição mais romba.

Mergulhadores com um tubarão-tigre (Steve Weinman)

“Se os humanos querem evitar mordidas de tubarões em autodefesa, a recomendação mais óbvia com base em nossa avaliação é evitar atacar ou assediar essas espécies”, diz Clua.

Às vezes, as pessoas interferem com os tubarões com as melhores intenções, embora "querer ajudar um tubarão em perigo, neste caso agindo de maneira benevolente, não será necessariamente percebido pelo animal dessa forma positiva", ressalta o criador de perfis de tubarões.

No final de abril, um turista e seu filho de 11 anos saíram para ajudar três homens locais a resgatar um tubarão-branco de 3 metros encalhado em um banco de areia perto de Ardrossan, no sul da Austrália. Felizmente, a ação gentil, que levou uma hora, foi bem-sucedida e sem nenhuma reação negativa, mas os envolvidos talvez não soubessem que um tubarão medroso pode girar 180° para desferir uma mordida em autodefesa.

Os três socorristas principais disseram que nunca tinham visto um tubarão encalhado antes, muito menos tentado resgatar um. Este possivelmente estava doente ou ferido.

“Esse comportamento bem-intencionado pode expor o possível salvador a uma mordida autodefensiva, sem discernimento nem proporcionalidade”, diz Clua. “O reflexo mais instintivo dos tubarões será se defender e morder.”

Pontos de gatilho

O reconhecimento de mordidas de autodefesa mais uma vez questiona a prática de rotular todas as mordidas de tubarão como ataques, diz Clua. "A mídia desempenha um papel fundamental nessa percepção, tendendo a retratar os tubarões como agressores em casos de mordidas, mesmo quando os humanos são os responsáveis por iniciar a interação."

“Essa abordagem simplista prejudica a imagem dos tubarões e, de fato, sua conservação, que depende do apoio público.”

Eric Clua e seus colegas querem que a mídia pare de sensacionalizar a autodefesa e outros tipos de mordidas como "ataques". A imprensa, dizem eles, poderia ajudar a melhorar a atitude do público com reportagens mais objetivas sobre como o comportamento dos tubarões pode ser desencadeado pelo comportamento dos humanos.

Um pequeno tubarão na Polinésia Francesa (Steve Weinman)

Um cenário amplamente divulgado, como o ocorrido em Hadera, tem pouco a ver com mordidas autodefensivas. Clua afirmou que Tzach foi vítima de estar muito perto de um frenesi alimentar, provavelmente envolvendo vários tubarões.

“O que torna esse evento tão raro é que a espécie envolvida — aparentemente o tubarão-escuro — não é conhecida, apesar de seu tamanho imponente de até 4 m, por sua capacidade de considerar humanos como presas”, diz ele.

Numa situação frenética, no entanto, qualquer espécie amplamente considerada inofensiva pode tornar-se predatória, uma vez que “a dinâmica da competição entre animais pelo acesso a alimentos providenciais sobrepõe-se a todas as outras considerações”.

No entanto, ainda é preciso haver um gatilho inicial. Geralmente, é uma primeira mordida, que pode ser acidental e não direcionada a humanos, mas fornece o estímulo de sangue na água e sons relacionados.

No entanto, Clua tem uma sugestão mais preocupante: "A radiação eletromagnética de uma câmera pode ser suficiente para desencadear uma picada inicial que afeta involuntariamente o nadador – não o alvo inicial – mas desencadeia um processo implacável de frenesi.

“Em todos os casos, o erro humano está na raiz de tal acidente.”

