Trump perdoa mergulhadores condenados após soltura de tubarão

O presidente dos EUA, Donald Trump, fez um gesto de apoio ao meio ambiente oceânico ao conceder perdão presidencial a dois mergulhadores de tubarões da Flórida que foram condenados por roubo após soltarem peixes de espinhel de um pescador em 2020.

O perdão apagou os registros criminais dos homens em um caso que seus advogados alegaram ser "interferência do governo".

John R Moore, capitão de um barco fretado para mergulho com tubarões, e o membro da tripulação Tanner Mansell foram considerados culpados de roubo de equipamentos de pesca comercial por um júri do Tribunal Distrital do Sul em West Palm Beach, como Divernet reportado no final de 2022.

O capitão Moore era um fotógrafo subaquático, mergulhador livre e ex-pescador comercial, enquanto Mansell se descrevia como um mergulhador profissional de tubarões e cinegrafista.

Após ouvir a notícia de que sua condenação havia sido anulada, Mansell disse ao Palm Beach Post que as ações dele e de Moore foram bem-intencionadas, e disse sobre o presidente Trump: "Quer as pessoas acreditem ou não em suas políticas, ele escolheu me perdoar — alguém que se importa profundamente com o meio ambiente e sempre quis ajudar. Não posso deixar de me sentir extremamente grato."

Perdoado: mergulhador de tubarões Tanner Mansell

Bóia laranja

Os mergulhadores estavam a caminho do segundo ponto de mergulho do dia, na Enseada de Júpiter, quando passaram por uma boia laranja. Eles haviam informado aos seis hóspedes pagantes, entre eles um chefe de polícia em férias e sua família, que se tratava de um espinhel abandonado ilegalmente, o que representava uma ameaça aos tubarões que tinham vindo ver debaixo d'água.

Nas três horas seguintes, o grupo inteiro trabalhou para recuperar quase 5 km de linha de monofilamento, anzóis, pesos e a bóia, liberando no processo 19 tubarões-tigre, tubarões-limão, tubarões-lixa, tubarões-martelo, tubarões-seda e tubarões-lixa-do-caribe, além de um mero-golias protegido pelo estado.

Mais tarde, Moore ligou para os agentes estaduais de vida selvagem para relatar a recuperação do espinhel, e a dupla sorriu para as câmeras enquanto transportavam o equipamento de pesca para um píer em Júpiter. O incidente foi amplamente divulgado depois disso, e imagens da operação de resgate do tubarão foram compartilhadas. online.

John Moore trabalhando para libertar um tubarão (Departamento de Justiça dos EUA)

Os promotores do Ministério Público dos EUA disseram mais tarde que o que os mergulhadores removeram não era equipamento fantasma, mas propriedade do pescador de Fort Pierce, Richard Osburn, que era licenciado pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) para pesca de tubarão em águas federais.

O capitão do barco, Scott Taylor, ligou para a NOAA para pressionar por uma investigação criminal, alegando que o seu era um dos cinco únicos navios no mundo autorizados a capturar certas espécies de tubarões para pesquisa.

Fotos e vídeos da operação de resgate de tubarões tirados pelos hóspedes estavam entre as evidências usadas contra Moore e Mansell em seu julgamento, onde os dois foram acusados ​​de terem "enganado" os hóspedes para ajudá-los e de terem se livrado secretamente da bóia e de outros equipamentos de pesca, longe da vista das autoridades.

Deliberações de três dias

A promotoria argumentou que os mergulhadores sabiam que a linha era legal, mas a sabotaram para preservar as populações de tubarões em benefício próprio. A dupla alegou que se sentiam mais combatendo o crime do que cometendo-o.

Eles enfrentaram penas máximas de prisão de cinco anos e multas de US$ 250,000, bem como a possibilidade de pagar milhares de dólares em indenização ao pescador, mas rejeitaram a oportunidade de se declarar culpados ou testemunhar em sua própria defesa.

O júri levou três dias para chegar ao veredicto de culpado, após o qual o juiz sentenciou Moore e Mansell a um ano de liberdade condicional e ordenou que eles pagassem US$ 3,345 em indenização.

A bóia e a linha laranja (Tribunal Distrital Sul da Flórida)

Os homens entraram com um recurso com base na definição de roubo, durante o qual a juíza Barbara Lagoa questionou o motivo das acusações.

“Moore e Mansell são criminosos porque tentaram salvar tubarões do que acreditavam ser uma operação ilegal de caça ilegal”, ela declarou. “Eles são os únicos criminosos que já encontrei, em 18 anos de magistratura e três anos como promotora federal, que ligaram para a polícia para relatar o que estavam vendo e quais ações estavam tomando em tempo real.”

No entanto, as condenações foram mantidas pelo tribunal de apelações, deixando os mergulhadores com antecedentes criminais e, como criminosos, incapazes de votar, possuir armas de fogo ou viajar livremente para o exterior.

'Nunca parei de lutar'

A reviravolta começou em abril, depois que um representante do Gabinete do Conselheiro da Casa Branca contatou os advogados de defesa de Moore, Marc Seitles e Ashley Litwin-Diego, para perguntar sobre o caso e, na semana passada, ligou de volta para anunciar que os perdões haviam sido concedidos.

“Foi incrível”, disse Seitles ao Miami Herald. “Não podíamos acreditar. Nunca paramos de lutar e a justiça finalmente prevaleceu. Estamos emocionados por a Casa Branca ter considerado nossos argumentos e determinado que este foi um processo injusto. Não poderíamos estar mais felizes por John e Tanner.”

Ian Goldstein, advogado de defesa que representou Mansell, declarou: “Estamos absolutamente emocionados que o Sr. Mansell e o Sr. Moore finalmente tenham recebido a justiça que merecem. Este é um caso que nunca deveria ter sido aberto.”

Também na Divernet: ‘Ghost-gear’ estava ao vivo – agora mergulhadores de tubarões enfrentam prisão, Júpiter: Fora deste mundo, Pontos de interesse do garoupa-golias, Janelas meteorológicas, Anjo Tubarão nº 1