Crítica de TV: SHARK! Águas Infestadas de Celebridades

Ao se deparar com qualquer novo filme ou programa de TV envolvendo tubarões, a primeira pergunta de um mergulhador é: os tubarões serão alvo de algum pecado ou estarão pecando? Esta produção é simpática à situação do tubarão moderno ou está usando seu tamanho e dentes apenas como isca para o público? É sobre a vida dos tubarões ou sobre "ataques de tubarão"?

A resposta é muitas vezes um pouco de ambos, mas o título inteligente/consciente de TUBARÃO! Águas Infestadas de Celebridades sugere desde o início que os criadores têm a abordagem correta. A Plimsoll Productions, uma empresa britânica, afirma ser a maior produtora independente de conteúdo de história natural do mundo e possui um catálogo impressionante.

O medo de tubarões é inerente, e às vezes a descontraída equipe de especialistas aumenta um pouco esse medo – "o segundo pior tubarão do planeta" etc. – mas a hipérbole geralmente é mantida sob controle.

Celebridade não significa nada para tubarões (ITV)

Em qualquer caso, verificações da realidade são necessárias para garantir que as celebridades levem seu treinamento de mergulho a sério o suficiente para mantê-los seguros em ambientes imprevisíveis.

Além disso, é claro, qualquer show precisa de seu arco dramático, que neste caso consiste em sete indivíduos variados trabalhando em direção ao rufar de tambores, o grande mergulho do tubarão-tigre!

Este não é o tipo de show em que algumas estrelas mal preparadas são mergulhadas em um tanque de tubarões, mas um verdadeiro rito de passagem de três semanas nas Bahamas com instituições como o Bimini Scuba Centre de Neil Watson.

As estrelas, voluntariadas para o trabalho por seus agentes, involuntariamente ou não, precisam obter suas qualificações PADI Open Water Diver enquanto progridem em etapas, desde o mergulho de iniciação em gaiola até a experiência completa em Tiger Beach.

Aprendizagem inicial com a bióloga marinha Danni Washington (à esquerda) (ITV)

Os tubarões são tratados com o devido respeito (ITV)

Nem todos eles necessariamente manterão a distância e chegarão ao mergulho final, mas os mergulhadores ficarão felizes em saber que em nenhum momento desta série de cinco partes os tubarões são demonizados.

A mensagem familiar de que matamos tubarões, mas eles raramente nos matam, é reiterada em intervalos regulares, e a indiferença geral dos tubarões para com os humanos fala por si.

Altas doses de adrenalina

Como sempre em reality shows, grande parte da satisfação do público vem de aprender mais sobre os participantes e observar a química entre eles se desenvolver.

No barco (ITV)

Logo fica claro que o comediante Ross Noble, acostumado à adrenalina de fazer stand-up, será um mergulhador perspicaz e tranquilo, enquanto Rachel Riley (Contagem regressiva) tende a ir assustadoramente além da frieza e entrar em território entusiasmado, enquanto ela sai alegremente gesticulando com os braços durante a alimentação dos tubarões.

Mais indicados para mergulho com tubarões: Ross Noble e Rachel Riley (ITV)

A figura paterna Sir Lenny Henry leva tudo muito a sério, assim como o baixista do McFly, Dougie Poynter, claramente preocupado com a preservação ambiental. O jogador de basquete paralímpico Ade Adepitan, sem o uso das pernas, enfrenta seus próprios desafios. A liberdade sem peso que ele encontra no mergulho é importante para ele, com os tubarões como bônus.

Tenho quase certeza de que me lembro dele tendo passado por experiências de mergulho no passado como apresentador de TV, mas acho que está apenas implícito, em vez de declarado, que todos os sete participantes TUBARÃO! são mergulhadores virgens.

Ade Adepitan – tubarões são um bônus (ITV)

Menos convencidas de que sobreviverão à experiência de mergulho com tubarões estão as atrizes Lucy Punch (Amandalândia) e Helen George (Ligue para a parteira).

Helen se destaca desde o início ao declarar que tem pavor não só de tubarões, mas também de colocar a cabeça debaixo d'água, resultado de um incidente traumático na piscina na infância. As celebridades estão cada uma em sua própria "jornada", é claro, mas a dela parece ser a mais extrema.

"Os outros parecem animados; eu me sinto um pouco deprimida", ela dirá em determinado momento, enquanto suas emoções oscilam entre medo e FOMO.

Helen George: 'Um pouco deprimente' (ITV)

Os instrutores são a base sensata: os conservacionistas de tubarões Dr. Tristan Guttridge e Danni Washington (sempre prontos com um eco-plug para os tubarões) e o ex-mergulhador australiano Paul de Gelder, que não consegue aumentar a confiança de Helen ao atribuir a falta de vários membros à atenção de um tubarão-touro.

Máscaras faciais completas

Há muita brincadeira na superfície entre os novos recrutas de mergulho (“Os X-Men se deixaram levar”), embora debaixo d'água o rosto inteiro máscaras são usados principalmente para transmitir os palavrões de espanto e os "meus Deuses" dos mergulhadores.

Mas os mergulhadores que observam a vida marinha vão adorar as oportunidades subaquáticas oferecidas a essas celebridades. Ficar enjaulado com 10 tubarões-touro, alimentar arraias nas águas rasas de Gun Cay e encontrar tubarões-limão juvenis nos manguezais são apenas alguns exemplos. Um dos pequenos tubarões morde o tornozelo de Ross: "Belo momento de aprendizado", observa Tristan secamente.

Saindo na 'linha do terror' (ITV)

Eles seguem para o mar aberto com até 20 tubarões-lixa em Port Royal. Mergulhos OWD seguem em Turtle Rock, onde é possível observar um tubarão se alimentando de uma linha ("de terror") na superfície, antes de vivenciar a mesma experiência no fundo do mar. Um ótimo avistamento de tubarões-martelo é um bônus.

As estrelas passam por uma suave indução de mergulho livre, fazem um mergulho no qual um tigre e dois tubarões-touro aparecem e tudo começa a ficar muito real para alguns deles, com mais lágrimas e menos piadas.

O elenco teve sorte com um grande tubarão-martelo (ITV)

Até Helen parece animada com a perspectiva de um mergulho em um naufrágio – é só o sapona, saindo da água com sua base a 8 m, mas um mergulho tão raso oferece um bom teste para o controle de flutuabilidade da turma. Tudo se encaminha para o prato principal – será que Emma, a tigresa rainha de 5 m, aparecerá com seus lacaios para o final?

Borbulhando alegremente (ITV)

Tenho certeza de que a edição deste feriado prolongado deve ter sido feita com muita habilidade, mas o resultado é uma ótima propaganda para o mergulho com tubarões nas Bahamas, que é apresentada como a capital mundial dos tubarões (discutam entre vocês).

Também há belas imagens de tubarões, e admito que fiquei surpreso ao achar os episódios posteriores bastante emocionantes. Assistir ao impacto emocional dos tubarões nas celebridades me fez lembrar dos meus primeiros encontros com várias espécies de tubarões e arraias, e como isso me fez sentir.

TUBARÃO! Águas Infestadas de Celebridades é um dos bons. Todos os cinco episódios podem ser visto na ITVX.

