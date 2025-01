Arqueologia subaquática e o Projeto SHIPS

Mallory Rachel Haas is an archaeologist who started her career working in public archaeology and is now a Director of The SHIPS Project, and she will be talking about this – and other aspects of underwater archaeology – on the UK Stage at the Show de Mergulho GO em março.

Mallory managed several seasons of field schools in the inner city of Cleveland, Ohio, engaging underprivileged youth in historical archaeology, using archaeology as a way to create an interest in science and history.

She got involved in diving and maritime archaeology in the Great Lakes in the USA and is now a commercial diver and mixed gas technical diver. For the past few years, she has worked as a consultant for TV and media, developing and leading investigations on many shipwreck projects in the UK and USA.

Mallory is a Trained Scientific Recovery Expert for DPAA, the Defense POW/MIA Accounting Agency, and has undergone treinamento with the US Military in Hawaii to be a lead investigator on missions to recover human remains underwater from wrecks or crash sites.

She is also an advisor on maritime heritage for the Port of Plymouth Maritime Liaison Committee (PPMLC), and sts on the board of IMASS, the organising committee for the International Shipwreck Conference.

Mallory's talk will be on the SHIPS Project: from shipwrecks to underwater clean-ups, task-based diving with purpose.

Underwater archaeology and the SHIPS Project 2

O show de mergulho GO

O show de mergulho GO – o único evento de mergulho e viagens para o consumidor no Reino Unido – retorna ao NAEC Stoneleigh em 1 e 2 de março de 2025, bem a tempo de dar início à nova temporada, e promete um fim de semana cheio de conteúdo interativo, educacional, inspirador e divertido.

Além do Palco Principal - desta vez encabeçado pela estrela de TV, autor e aventureiro Steve Backshall, fazendo um retorno bem-vindo ao GO Diving Show depois de alguns anos ausente, junto com a NEEMO Aquanaut treinada pela NASA e Chefe de Pesquisa Científica do DEEP Dawn Kernagis, o colega apresentador de TV, autor e eterno favorito Monty Halls, e a dupla dinâmica de exploradores Rannva Joermundsson e Maria Bollerup, que falarão sobre sua recente Expedição Buteng na Indonésia - há novamente palcos dedicados ao mergulho no Reino Unido, mergulho técnico, fotografia subaquática e contos inspiradores.

Junto com os palcos, há uma série de elementos interativos – a sempre popular Caverna, a piscina gigante de trydive, o mergulho imersivo em realidade virtual com tecnologia de naufrágio, workshops de apneia e exercícios de alinhamento e, novidade para 2025, sua chance de tentar mapear naufrágios com a Sociedade de Arqueologia Náutica e seu "naufrágio" – todos espalhados entre uma variedade cada vez maior de estandes de conselhos de turismo, fabricantes, treinamento agências, resorts, liveaboards, centros de mergulho, varejistas e muito mais.

Este ano também se assiste à Competição NoTanx Zero2Hero assumindo o centro do palco. Esta competição, destinada a mergulhadores livres iniciantes, verá 12 candidatos iniciais passarem treinamento com Marcus Greatwood e a equipe NoTanx em Londres no final de fevereiro. Em seguida, cinco finalistas selecionados competirão no GO Diving Show no fim de semana de março, incluindo sessões de apneia estática na piscina, para encontrar o vencedor geral, que ganhará uma viagem de uma semana para Marsa Shagra Eco-Village, cortesia da Oonasdivers. Clique aqui para se registrar e ter a chance de competir.

Ingressos 2 por 1 já disponíveis!

Aproveite uma pechincha agora – Os ingressos 2 por 1 para madrugadores já estão disponíveis, representando uma fantástica relação custo-benefício.

Compre seu ingresso antes de 31 de janeiro de 2025 por £ 17.50 e leve seu companheiro, seu cônjuge ou seu melhor amigo com você totalmente de graça! Ou por que não trazer aquele companheiro que não mergulha para que ele possa ver todas as maravilhas do mundo subaquático que está perdendo!

Efetivamente, a oferta 2 por 1 equivale a cada bilhete custando apenas £8.75. E como sempre, isso inclui estacionamento de cortesia. E menores de 16 anos não pagam, então traga as crianças para um dia fabuloso em família!