Dupla de cegos e paraplégicos do 'V6' reivindica recorde de mergulho

Um jornalista cego da BBC e um paraplégico amputado, ambos de Lancashire, esperam fazer um mergulho de uma hora no Mar Vermelho, a uma profundidade máxima de 40 m, como dupla reconhecida pelo Guinness World Records (GWR).

Os amigos Mohammed Salim Patel, de Blackburn, que é cego desde a adolescência, e Shaun Gash, um ativista das causas das deficiências de Morecambe que ficou paralisado do peito para baixo em um acidente de carro aos 20 anos, começaram a praticar mergulho juntos somente nesta primavera.

Eles estavam trabalhando em direção à tentativa de estabelecer um recorde durante o ano, calculando que, juntos, teriam a força e a visão necessárias. “Você tem alguém com pernas que estão acelerando e alguém com braços que estão acelerando – e juntos somos como motores V6”, diz Gash.

Os seus primeiros desafios de treino em águas frias em Lancashire foram registados no que é agora um premiado documentário no programa de notícias da BBC1. BBC Noroeste Hoje à Noite.

O mergulho em Dahab foi relatado onde tudo começou, na BBC North West Tonight (BBC)

Eles realizaram seu mergulho conjunto nas águas mais quentes de Um Sid em Dahab no final de setembro, guiados por uma equipe liderada pelo instrutor egípcio Mohamed 'Curly' Mokhtar Elazab, que trabalha para a MAD (Morecambe Area Divers) Dive School e treinou a dupla desde o início. “Minha principal coisa honestamente não é o registro – minha principal coisa é ver seus rostos após cada mergulho”, ele diz.

O mergulho fazia parte de uma das viagens regulares da escola ao Mar Vermelho. Na preparação, a dupla teria “arrasado completamente” em mergulhos de barco “intensos” de Sharm el Sheikh, incluindo o Thistlegorm, bem como os locais do Cânion e das Cavernas de Dahab.

Para bater o recorde, eles passaram uma hora na água e atingiram uma profundidade máxima de 40 m, mas agora devem aguardar a verificação do recorde reivindicado pela GWR.

Mergulhando em direção a um recorde (Jodie Rawsthorn)

40m e 60min no computador de mergulho (Jodie Rawsthorn)

Relatório do Ano

A busca dos homens por treinamento de mergulho foi transmitida em intervalos por BBC Noroeste Hoje à Noite durante o verão. Patel, o produtor de planejamento do programa, ganhou recentemente o prêmio “Reportagem do Ano” no Asian Media Awards pela série de seis partes Dupla de mergulho para deficientes série, tendo-a lançado, produzido, contribuído e editado.

“Meu lema de vida é que posso ser cego, mas tenho uma visão”, disse ele ao público ao aceitar o prêmio.

Na série, que pode ser vista no YouTube, Patel relatou que inicialmente foi difícil encontrar um centro de mergulho ou instrutor capaz de treinar a dupla até que encontraram Curly e Escola de mergulho MAD.

O primeiro episódio de Disabled Scuba Diving Duo (BBC)

O centro forneceu suporte de treinamento enquanto a Northern Diver criou trajes secos, um DPV modificado para Gash e máscaras faciais completas com comunicações. Jodie Rawsthorn, da escola, realizou toda a videografia subaquática.

Patel, Curly e Gash no final do mergulho (Jodie Rawsthorn)

O treinamento inicial no local interior de Capernwray e o primeiro mergulho do casal no mar em Barrow podem ser vistos na série. Mais tarde, Patel conseguiu organizar um “Dia de degustação de mergulho às cegas” para 10 jovens com financiamento de caridade O Clube Primário, o que, como mostrado na TV, provou ser uma experiência popular.

“Queremos espalhar a palavra de que o mergulho é para todos, para todas as habilidades”, diz Gash.

