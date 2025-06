O fundador da VIZ, Marco Bordieri, fala sobre mapeamento subaquático no GO Diving Show ANZ

Marco Bordieri é o fundador do VIZ – Sydney Diving Visibility Reports, a maior comunidade da Austrália para entusiastas marinhos, agora com 18,000 membros, e ele falará sobre exploração subaquática e mapeamento com dispositivos e habilidades de nível de consumidor quando ele enfeitar o Palco Principal no Show de mergulho GO ANZ em Sydney em setembro.

Marco se mudou de Milão para Sydney há uma década, com um diário de bordo mostrando 30 mergulhos ao longo de 30 anos, e nunca se lembrava para que lado o tanque deveria ficar ao montá-lo.

Sydney, no entanto, proporcionou o cenário perfeito para Marco reacender sua paixão pelo mergulho: vida marinha abundante, pontos de mergulho acessíveis e a liberdade de explorar como bem entendesse. No entanto, mergulhar ali também apresentava desafios – visibilidade imprevisível, escassez de mapas subaquáticos e ondas costeiras que podiam tornar as condições perigosas.

Determinado a tornar o mundo subaquático de Sydney mais acessível, Marco foi pioneiro em iniciativas como nutrir uma rede de repórteres de mergulho, desenvolver uma técnica para criar mapas subaquáticos e produzir previsões semanais de capacidade de mergulho.

Por meio desses esforços, o mergulho em Sydney se tornou mais seguro, mais acessível e menos elitista.

A VIZ é mais do que um grupo no Facebook: é uma iniciativa filantrópica de mergulhadores para mergulhadores. Sua visão é ser reconhecida como um exemplo de comunidade local para entusiastas subaquáticos, produzindo seus próprios recursos peer-to-peer com foco em segurança, diversão, conhecimento e sustentabilidade.

A VIZ acredita em ideias originadas na comunidade e no envolvimento pro bono para fazê-las acontecer. Ela não tem patrocinadores ricos, não solicita doações e não busca subsídios.

A comunidade inspirou ideias e desenvolveu serviços gratuitos – mapas subaquáticos precisos, previsões de locais de mergulho, ciência cidadã, centro de informações, segmento semanal na Rádio ABC, colaboração e divulgação para academia, indústria e governo.

O show de mergulho GO ANZ

Este evento anual, que acontece este ano em 6 7-setembro no Showground de Sydney no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o que há de melhor do nosso mundo subaquático a todos, desde novatos que estão pensando em mergulhar ou que concluíram seus cursos de nível básico, até mergulhadores avançados, até mergulhadores técnicos e veteranos do CCR mergulhadores.

Há uma variedade de palcos – o Palco Principal, o Ensaio Palco, Palco Austrália/Nova Zelândia, Palco Inspiração e Palco Tecnologia – que receberão dezenas de palestrantes do mundo todo, além de uma série de recursos interativos para agradar jovens e idosos, desde experiências de mergulho em VR, uma piscina de demonstração, uma piscina de trydive e muito mais.

Ao redor dos palcos e atrações estará uma ampla gama de expositores, desde conselhos de turismo e operadores turísticos até resorts, liveaboards, treinamento agências, varejistas, fabricantes e organizações conservacionistas.

