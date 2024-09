O quê, nenhum barco de perseguição? Uma precaução básica de segurança

Em julho um casal sobreviveu a uma longa separação de barco no Golfo do México, conforme relatado na época em Divernet. Um aspecto fundamental do incidente permanece inexplicado, como JOHN BANTIN escreveu recentemente para o boletim informativo dos EUA Corrente

In Corrente’s August emitem, we told the harrowing account of Kim and Nathan Maker, the Oklahoma couple who survived 39 hours at sea after being separated from their diving liveaboard mv coice, operado pela Texas Caribbean Charters.

Eles foram salvos pela vigilância da Guarda Costeira dos EUA, graças aos Makers que carregavam luzes de mergulho funcionais que eles usavam para sinalizar a equipe do helicóptero em busca.

Após se separarem da linha de pesca do barco quando houve confusão entre outros mergulhadores durante uma tempestade repentina e a perda de visibilidade da superfície em mares agitados, a correnteza os levou para longe do barco. A tripulação os perdeu de vista.

Não conseguimos discutir o incidente com ninguém com conhecimento de primeira mão do incidente. Tentamos entrar em contato com os Makers, mas não obtivemos resposta. Tentamos entrar em contato com as pessoas na viagem, mas sem sucesso.

Kim e Nathan Maker (Charles Owen)

Ninguém na Texas Caribbean Charters nos respondeu. E não encontramos nenhuma notícia que se referisse ao coice pelo nome. No entanto, vimos parte do incidente se desenrolar nas águas abaixo do coice in a GoPro vídeo one of its divers took and postado na internet. Talvez o espectro do litígio mantenha todos quietos.

E o barco de perseguição?

O Plano de Ação Global para Saúde Mental XNUMX-XNUMX da coice tem um barco de perseguição, mas nenhuma das histórias que lemos discute sua implantação. Ele estava operável? O clima o tornou impossível de usar? Ele estava na água com a tripulação observando os mergulhadores enquanto eles emergiam? Ele foi implantado depois que os mergulhadores à deriva foram avistados à distância, mas a tripulação não conseguiu ver por causa do clima e do mar agitado?

Nós lemos que o coice vasculhamos a área, mas não vimos nenhuma descrição de suas atividades.

É comum no mundo todo que os liveaboards tenham um segundo barco na água patrulhando mergulhadores nadando longe do barco-mãe em mar aberto, ou tendo dificuldade em retornar. Estranhamente, os liveaboards em águas dos EUA e do Caribe parecem desconsiderar essa medida de segurança óbvia.

Barcos tão grandes quanto o coice não são facilmente manobráveis ​​em correntes e mares altos e nunca devem ligar suas hélices quando os mergulhadores estão na água. Um membro da tripulação vigilante em um barco de perseguição pronto para resgatar mergulhadores é essencial para a segurança do mergulhador.

The Makers pouco antes de serem apanhados (Guarda Costeira dos EUA)

O Plano de Ação Global para Saúde Mental XNUMX-XNUMX da Arremessar, no entanto, falhou. Como Kim Maker relatou ao Canal 9 da TV de Oklahoma: Nós "não conseguimos ver o barco de jeito nenhum, mas o tempo todo pensamos que eles iriam enviar o bote, eles iriam enviar o bote, mas eles tinham algumas circunstâncias diferentes acontecendo no barco.

“É meio difícil falar sobre isso. Não estávamos lá, então estamos recebendo relatos diferentes de pessoas diferentes. Eles nunca enviaram o bote.”

Eles nunca enviaram o bote? Inconcebível. Ele estava em mau estado? O capitão se recusou a fazê-lo? "Ninguém o dirigiria por causa do mar agitado? Eles perderam a direção dos Makers?

It’s something we all deserve to know. In our article about diver mistakes in the current emitem of Corrente, explicamos que discutir erros abertamente é vital para ajudar outros a evitar os mesmos erros. É por isso que todos nós merecemos saber toda a história sobre o coiceresposta do 's aos seus mergulhadores desaparecidos.

Nós informaremos novamente quando soubermos mais. Se você estava a bordo do coice ou conhece alguém que foi, entre em contato conosco em Subcorrente.

