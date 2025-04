Palavra no Recife

Novo programa de rádio de Cairns traz a Grande Barreira de Corais para um público global

Cairns, Queensland – Um novo programa de rádio está fazendo sucesso na Cairns FM89.1, levando as maravilhas da Grande Barreira de Corais para um público global por meio de conversas divertidas e informativas sobre ciências marinhas.



Palavra no Recife, apresentado por guias de recife experientes e educadores marinhos Tânia Murphy e Brett Goodban, ares ao vivo todas as sextas-feiras às 10h, horário de Queensland on Cairns FM 89.1 and streams to a global audience online at cairnsfm891.org.au. Every episode is also recorded and uploaded to Spotify, Apple Podcasts, YouTube and all other major streaming platforms.

Entre eles, Tanya e Brett registraram mais de Mergulhos 20,000 e mais 30 anos trabalhando na Grande Barreira de Corais. Agora, eles estão levando os ouvintes para um mergulho profundo nas criaturas mais curiosas do recife, ciência estranha e maravilhosa, dicas de mergulho de especialistas, atualizações meteorológicas em tempo real sobre a saúde do recife e as últimas novidades sobre como todos nós podemos ajudar a proteger essa maravilha natural.



“Nossa missão é tornar a ciência marinha acessível, divertida e envolvente”, disse Tanya.



“Seja você um morador local, um turista, um mergulhador ou alguém que simplesmente ama o oceano, você aproveitará algo de cada episódio — além de algumas risadas ao longo do caminho!”



A cada semana, a dupla é acompanhada por cientistas líderes, especialistas em recifes, detentores de conhecimento indígena e conservacionistas para explorar o que realmente está acontecendo sob as ondas, no recife e além.



Os ouvintes são encorajados a envie perguntas durante o show ao vivo para 0437 835 937 e faça parte da conversa.

“Com todos os desafios que o recife enfrenta, desde as mudanças climáticas até a poluição da água e os resíduos plásticos, é mais importante do que nunca manter as pessoas informadas, inspiradas e conectadas a esse incrível ecossistema”, disse Brett Goodban.



“E se podemos fazer isso enquanto rimos e contamos ótimas histórias, por que não?”



Não perca Palavra no Recife, Fridays at 10am on Cairns FM89.1 or online at cairnsfm891.org.au