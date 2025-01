Caça aos destroços – em apneia

Mergulho livre instrutor Marcus Greatwood retorna ao Show de Mergulho GO em março, junto com a equipe NoTanx, e fará uma apresentação sobre caça a naufrágios durante o mergulho livre, além de ministrar workshops de apneia durante o fim de semana e presidir o Desafio de Mergulho Livre Zero2Hero.

Com sede no Reino Unido, Marcus ensina mergulho livre, guia pessoas para locais extraordinários e captura sua beleza por meio de fotografia desde 1999. Sua missão sempre foi compartilhar as maravilhas dos oceanos com o maior número de pessoas possível.



Após anos de mergulho livre competitivo – onde ele estabeleceu três recordes nacionais e representou a equipe do Reino Unido por quatro anos – Marcus fez a transição para treinar mergulhadores livres de elite. Sob sua orientação, os atletas alcançaram cinco recordes mundiais e mais de 24 recordes nacionais.



Desde 2011, Marcus se concentra em explorar ambientes remotos e desafiadores, especializando-se em Extreme Location Freediving de 2016 em diante. Documentando esses locais incríveis por meio de fotografia tornou-se parte integrante de suas aventuras.



Essas expedições trouxeram novos desafios, impulsionando o desenvolvimento de tecnologias e conceitos inovadores, sempre com a segurança como prioridade máxima.

Exploração de naufrágios em prisão de ventre

Explorar naufrágios em uma única respiração tem sido uma parte importante do foco de sua equipe, com a meta de permitir que as pessoas fiquem no naufrágio com segurança pelo maior tempo possível. Este é o tópico de sua apresentação no Tech Stage do show.

Desafio de mergulho livre Zero2Hero

A Competição NoTanx Zero2Hero, destinado a mergulhadores livres iniciantes, verá 12 candidatos iniciais passarem por treinamento com Marcus e a equipe NoTanx em Londres no final de fevereiro. Em seguida, cinco finalistas selecionados competirão no GO Diving Show no fim de semana de março, incluindo sessões de apneia estática na piscina, para encontrar o vencedor geral, que ganhará uma viagem de uma semana para Marsa Shagra Eco-Village, cortesia da Oonasdivers. Clique aqui para se registrar e ter a chance de competir.



Caça aos destroços - em apneia 2

O show de mergulho GO

O show de mergulho GO – o único evento de mergulho e viagens para o consumidor no Reino Unido – retorna ao NAEC Stoneleigh em 1 e 2 de março de 2025, bem a tempo de dar início à nova temporada, e promete um fim de semana cheio de conteúdo interativo, educacional, inspirador e divertido.

Além do Palco Principal - desta vez encabeçado pela estrela de TV, autor e aventureiro Steve Backshall, fazendo um retorno bem-vindo ao GO Diving Show depois de alguns anos ausente, junto com a NEEMO Aquanaut treinada pela NASA e Chefe de Pesquisa Científica do DEEP Dawn Kernagis, o colega apresentador de TV, autor e eterno favorito Monty Halls, e a dupla dinâmica de exploradores Rannva Joermundsson e Maria Bollerup, que falarão sobre sua recente Expedição Buteng na Indonésia - há novamente palcos dedicados ao mergulho no Reino Unido, mergulho técnico, fotografia subaquática e contos inspiradores.

Junto com os palcos, há uma série de elementos interativos – a sempre popular Caverna, a piscina gigante de trydive, o mergulho imersivo em realidade virtual com tecnologia de naufrágio, workshops de apneia e exercícios de alinhamento e, novidade para 2025, sua chance de tentar mapear naufrágios com a Sociedade de Arqueologia Náutica e seu "naufrágio" – todos espalhados entre uma variedade cada vez maior de estandes de conselhos de turismo, fabricantes, treinamento agências, resorts, liveaboards, centros de mergulho, varejistas e muito mais.

Ingressos 2 por 1 já disponíveis!

Aproveite uma pechincha agora – Os ingressos 2 por 1 para madrugadores já estão disponíveis, representando uma fantástica relação custo-benefício.

Compre seu ingresso antes de 31 de janeiro de 2025 por £ 17.50 e leve seu companheiro, seu cônjuge ou seu melhor amigo com você totalmente de graça! Ou por que não trazer aquele companheiro que não mergulha para que ele possa ver todas as maravilhas do mundo subaquático que está perdendo!

Efetivamente, a oferta 2 por 1 equivale a cada bilhete custando apenas £8.75. E como sempre, isso inclui estacionamento de cortesia. E menores de 16 anos não pagam, então traga as crianças para um dia fabuloso em família!