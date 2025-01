Seu guia mundial de shows de mergulho para 2025

O Boot Show da Alemanha está prestes a começar, mas quer você esteja no Reino Unido (onde há apenas um show!), em outros lugares do norte da Europa, Mediterrâneo, Ásia, Austrália ou EUA, aqui está um calendário de reuniões de mergulho em massa que podem ajudar você a se manter conectado à comunidade em 2025.

Em alguns casos, especialmente no final do ano, os preços de entrada ainda não foram anunciados.

18-26 DE JANEIRO: Boot Düsseldorf (Salão Náutico Internacional)

Local: Messe Düsseldorf, Düsseldorf, Alemanha

(Messe Dusseldorf / C Tillman)

O mergulho é apenas uma parte desta abrangente feira anual que abrange tudo, desde barcos e iatismo até esportes aquáticos, e apresenta exibições e exibições interativas.

O complexo inclui uma seção dedicada ao mergulho no Hall 12, que exibe equipamentos de mergulho, fotografia subaquática engrenagem, treinamento recursos e destinos de mergulho.

Os visitantes podem participar de workshops práticos, assistir a demonstrações ao vivo da mais recente tecnologia de mergulho e mergulhar na piscina coberta. A Blue Innovation Zone é uma área reservada para novas ideias em sustentabilidade e conservação marinha. A taxa de entrada é de 21 euros por dia.

1-2 DE FEVEREIRO: Duikvaker

Local: Expo Houten, Holanda

(Duikvaker)

O Duikvaker de dois dias é o maior evento de mergulho da Holanda, e está celebrando sua 33ª edição este ano com exibições de equipamentos e destinos de mergulho, e apresentações calculadas para inspirar. Os apresentadores aparecem em quatro palcos e duas “mesas temáticas” e há um cinema e um podcast café. A taxa de entrada diária é de 17.50 euros.

21-23 DE FEVEREIRO: European Dive Show (EUDI)

Local: Bologna Fiere, Bolonha, Itália

Comemorando seu 30º ano, este evento italiano promete apresentar mais de 250 expositores, desde fabricantes e fornecedores de equipamentos de mergulho até operadores de excursões de mergulho, e ser um balcão único para todas as coisas relacionadas ao mergulho. Workshops e seminários cobrem tudo, desde fotografia subaquática aos últimos avanços em tecnologia de mergulho.

Especialistas compartilham seus insights e experiências sobre uma ampla variedade de tópicos, com zonas interativas que permitem aos visitantes participar de experiências práticas, incluindo mergulhos de teste e demonstrações de kits.

Com mais de 200 eventos prometidos ao longo dos três dias, o evento é dedicado a fomentar um forte senso de comunidade entre mergulhadores e promover a conservação marinha e práticas de mergulho sustentáveis. A entrada custa 14 euros online, gratuita para novos mergulhadores.

21 a 23 DE FEVEREIRO: Diving Resort Travel (DRT) Show, Malásia

Local: Centro de Convenções de Kuala Lumpur, Malásia

A maior plataforma de exposição de mergulho da Ásia, a DRT afirma apresentar 2,500 expositores e 350,000 expositores de mais de 65 países. Este não é um evento único, mas oito espalhados ao longo do ano – os outros são em Xangai (21 a 23 de março), Taiwan (11 a 13 de abril), Shenzhen (27 a 29 de junho), Pequim (8 a 10 de agosto), Filipinas (5 a 7 de setembro), Índia (10 a 11 de outubro) e Hong Kong (12 a 14 de dezembro)

Os visitantes podem esperar uma variedade de equipamentos de mergulho, fotografia subaquática engrenagem e viagem de mergulho serviços, com seminários de especialistas da indústria de mergulho e demonstrações ao vivo. Descubra mais.

1-2 DE MARÇO: GO Diving Show (The UK Dive Show) Local: NAEC Stoneleigh Park, Coventry, Reino Unido (Jason Brown / Mergulho) O GO Diving Show é um destaque anual para mergulhadores do Reino Unido e cresce e se torna mais popular a cada ano. É repleto de experiências imersivas, incluindo exibições interativas, apresentações de uma série de especialistas em mergulho reconhecidos e workshops práticos. Apresentando os últimos avanços em equipamentos de mergulho, treinamento recursos e férias destinos, a GO Diving oferece uma plataforma para mergulhadores potenciais, novos e experientes, sejam eles recreativos ou técnicos. Há uma lista lotada de palestrantes nos Palcos Principal, Tecnologia, Reino Unido e Foto/Inspiração, com a brilhante programação deste ano liderada pelos favoritos da TV Steve Backshall e Monty Halls e NEEMO Aquanaut Dawn Kernagis. (Jason Brown / Mergulho) Há uma promoção de 2 ingressos por 1 para visitantes que comprarem antes de 31 de janeiro (o ingresso de cada pessoa custará apenas £ 10.19), além de estacionamento gratuito. Além disso, com a localização central e, portanto, acessível, o NAEC oferece uma experiência notavelmente acessível. Saiba mais e reserve aqui.

15-16 DE MARÇO: ADEX Ocean Festival / OZTek Austrália

Local: Sydney International Convention & Exhibition Centre, Austrália

A feira de mergulho e viagens ADEX (Asia Dive Expo) está se unindo à OZTek Advanced Diving Conference na Austrália em um evento inaugural de testes projetado para atender a uma variedade de gostos. A ADEX diz que dá as boas-vindas a todos, desde iniciantes e famílias até mergulhadores avançados, com programas especialmente selecionados e festividades projetadas para inspirar uma paixão pelo oceano, enquanto a OZTek fornece o foco claro no mergulho técnico. Os preços envolvem opções complicadas, mas começa em Aus $ 10.

28-30 DE MARÇO: Mostra de Mergulho no Mediterrâneo

Local: Fira de Barcelona, ​​Espanha

(Show de mergulho no Mediterrâneo)

Este show de três dias, o 25º até o momento, oferece uma variedade de equipamentos de mergulho, destinos de viagem e workshops. Espere uma grande variedade de palestrantes, além de mergulhos experimentais e demonstrações na piscina. A taxa de admissão é de 12 euros.

4 A 6 DE ABRIL: Asia Dive Expo (ADEX)

Local: Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre, Singapura

A ADEX está comemorando seu 31º aniversário em 2025 com foco na conservação marinha e na criação de imagens subaquáticas. Uma das maiores feiras de mergulho na região da Ásia-Pacífico, ela abrange uma ampla gama de interesses de mergulho, desde equipamentos de mergulho e viagens até criação de imagens subaquáticas, biologia marinha, mergulho técnico e mergulho livre.

Espere apresentações ao vivo, exibições de filmes, painéis de discussão e atividades práticas com drones subaquáticos e simuladores de mergulho.

A ADEX também enfatiza a proteção ambiental e a sustentabilidade por meio da iniciativa Voz do Oceano e da iniciativa associada Concurso de Fotografia e Videografia refletirá os temas deste ano “Cefalópodes” e “Comportamento Animal”. Encontre mais aqui.

22 a 25 de maio: Thailand Dive Expo (TDEX)

Local: Queen Sirikit National Convention Centre, Bangkok, Tailândia

(DEX)

O TDEX afirma servir como o “Real Diving Hub of Asia” e está em operação desde 2004. Ele coloca ênfase no turismo de mergulho, mas apresenta uma ampla gama de expositores, de operadores de viagens a fornecedores de equipamentos de mergulho. Há também um fotografia subaquática competições e exposições e palestras profissionais. Saiba mais no site.

31 DE MAIO – 1 DE JUNHO: Scuba Show

Local: Centro de Convenções de Long Beach, Long Beach, Califórnia

(Show de mergulho)

O Scuba Show é uma das maiores e mais antigas exposições de mergulho dos EUA. Com mais de 6,500 m² de espaço para exposições, ele apresenta centenas de estandes exibindo os mais recentes equipamentos de mergulho e destinos de viagem. Há seminários e clínicas apresentados por especialistas do setor bem conhecidos nos EUA, cobrindo uma ampla gama de tópicos projetados para envolver iniciantes e mergulhadores avançados.

Há uma piscina de 68,000 litros para mergulhos de teste, bem como outras atividades para crianças de 10 anos ou mais, e uma festa nas noites de sábado, oferecendo aos hóspedes mais uma chance de interagir com outros mergulhadores. Encontre mais detalhes aqui.

13 a 15 DE JUNHO: Malaysia International Dive Expo (MIDE)

Local: Centro Internacional de Comércio e Exposições da Malásia (MITEC), Kuala Lumpur

Dedicado à indústria de mergulho na Malásia, o MIDE inclui fóruns, exibições e oportunidades de networking. Os temas variam de conservação marinha a educação em mergulho e há fotografia subaquática concursos, sessões de educação de mergulho e exibições dos mais recentes equipamentos de mergulho. A taxa de admissão é de 8 ringgits (£ 1.45).

6 E 7 DE SETEMBRO: GO Diving ANZ Show Local: Sydney Showground, Sydney, Austrália (GO Mergulho ANZ) O show fez uma grande estreia em 2024 e, com uma área de exposição de mais de 5,000 m², em sua segunda edição apresenta equipamentos de mergulho de última geração, fotografia subaquática e um elenco de palestrantes em rápido crescimento. As experiências interativas incluem uma grande piscina de teste de mergulho e uma série de workshops práticos. Os palestrantes incluirão especialistas renomados em tudo, desde criação de imagens e mergulho técnico até vida marinha e conservação. Luminares locais australianos e neozelandeses serão acompanhados por uma série de personalidades internacionais, muitas delas conhecidas da TV e do cinema. Você só precisa olhar para a escalação estelar do ano passado para ter uma ideia do calibre do palestrante. Este show familiar tem como objetivo inspirar mergulhadores de todas as idades, com atividades projetadas para envolver e educar tanto iniciantes quanto mergulhadores experientes. É ideal para conectar a comunidade de mergulho e compartilhar os últimos avanços e tendências em mergulho. Descubra mais.

17-19 DE OUTUBRO: Palestras de Mergulho

Local: Cordoaria Nacional, Lisboa, Portugal

(Palestras sobre mergulho)

Esta não é tanto uma exposição, mas sim um encontro para palestrantes inspiradores – mergulhadores, inovadores e exploradores subaquáticos renomados compartilhando projetos e descobertas inovadores. A programação deste ano ainda não foi anunciada, mas atrai grandes nomes.

O evento conta com apresentações, debates e workshops práticos, permitindo que os participantes aprendam com especialistas da indústria e mergulhem em tecnologia de mergulho de ponta. O organizador Dive Portugal sugere combinar a participação com uma viagem de mergulho se vier de qualquer distância. Os ingressos diários custam 35 euros e o passe de fim de semana 50 euros.

11 a 14 de novembro: DEMA Show

Local: Orange County Convention Centre, Orlando, Flórida

(Nehrams 2020)

O DEMA é um evento anual de networking para a indústria do mergulho, com seminários, workshops, sessões educacionais e o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia de mergulho em exposição.

Organizado pela Diving Equipment & Marketing Association, é um dos eventos internacionais mais importantes para o setor de mergulho, embora ao longo dos anos tenha se tornado mais um evento de viagem do que um lugar para apresentar novos produtos.

É um grande evento repleto de seminários educacionais, workshops e exibições apresentando o que há de mais moderno em equipamentos de mergulho, tecnologia e destinos de viagem. Principalmente para profissionais da indústria, atrai mais de 9,000 participantes e mais de 500 fabricantes. Os detalhes ainda não foram anunciados sobre o que é o clímax do calendário de feiras de mergulho do ano, mas você pode acompanhe aqui o seu progresso.