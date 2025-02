StingBlade retira farpas de água-viva

StingBlade é uma nova ferramenta de raspagem projetada para tratar esse problema da vida de alguns mergulhadores: picadas de águas-vivas.

Se você for picado em uma área exposta da pele, tocar ou esfregar instintivamente com as mãos simplesmente empurra os ferrões que já estão presos na pele para dentro do corpo, liberando e levando as toxinas para dentro também, diz o fabricante.

A empresa também descarta as ideias ultrapassadas de aplicar vinagre ou urina como tratamentos de emergência. Em vez disso, ela diz que sua ferramenta pode ser aplicada em áreas específicas para neutralizar os micro-farpas, removendo-os antes que possam ser ativados e prevenindo ardência e dor secundárias.

Assim que possível, a área afetada pode ser imersa em água quente ou água fria e salgada, se não estiver disponível – mas nunca em água fria e doce, que liberará mais toxinas, diz StingBlade.

O produto é ideia de Mark Dyer, que pertence à família de fabricantes de lâminas que criou os barbeadores Bonded Edge da Wilkinson Sword. Ele é feito de forma sustentável usando redes de pesca recuperadas e é pesado para flutuabilidade neutra.

O raspador StingBlade Personal básico na cor verde custa £ 30 e pode ser levado pelo usuário para onde for necessário, enquanto por £ 55 a versão vermelha Super Blade Professional foi projetada para "tratamento mais detalhado" na praia ou no centro de mergulho.

Um mecanismo de lâmina de titânio intercambiável permite a substituição das lâminas para manter sua precisão afiada. StingBlade é feito na Grã-Bretanha e pode ser comprado no site do fabricante site do produto ou Amazon.

