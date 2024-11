Descent X50i: o primeiro 'grande' computador de mergulho da Garmin

A Garmin apresentou seu primeiro computador de mergulho de grande formato, o Descent X50i. Ele ainda é para ser usado no pulso, mas possui uma tela colorida sensível ao toque de 3 pol. (somente superfície), além de recursos como luz de mergulho reserva, integração de ar e recurso de mensagens de mergulhador para mergulhador.

O X200i com classificação de 50 m tem uma lente de safira para maior resistência, botões de metal "à prova de vazamentos", bússola 3D e uma luz de mergulho que dizem ser brilhante o suficiente para uso subaquático prático, caso uma luz primária não esteja disponível por qualquer motivo. O algoritmo é Bühlmann ZHL-16c com fatores de gradiente.

Usando a tecnologia de sonar SubWave, mergulhadores conectados podem usar o X50i para se comunicar debaixo d'água com outros a até 30 m de distância, usando mensagens predefinidas. Eles também podem monitorar a pressão do tanque, profundidade e distância uns dos outros em visibilidade limitada, uma instalação projetada para funcionar para até oito mergulhadores a distâncias de até 10 m, usando transceptores Descent T2.

O perfil de mergulho de subida do X50i ajuda os mergulhadores a visualizar um plano para retornar à superfície por meio do campo de dados de subida projetada. Isso mostra um perfil de profundidade projetado associado ao Tempo para Superfície (TTS) atual. O gráfico também plota a profundidade ao longo do tempo e exibe paradas de descompressão e trocas de gás.

Tecnologia e recreação

“O novo Descent X50i é o computador de mergulho perfeito para mergulhadores técnicos e uma ótima opção para mergulhadores recreativos que querem ver claramente estatísticas importantes e informações críticas enquanto exploram o cenário subaquático”, diz o vice-presidente global de vendas ao consumidor da Garmin, Dan Bartel.

Em terra firme, o registro de mergulho do X50i permite que os usuários revisem dados, rastreiem equipamentos, façam anotações e compartilhem detalhes por meio do Garmin Dive app. O histórico de profundidade pode ser visualizado em tempo real para entender melhor os locais já visitados e como eles afetarão um plano de descompressão.

Para se preparar melhor para um mergulho futuro, o GPS integrado pode ser usado para navegar para mais de 4,000 locais de mergulho pré-carregados ao redor do mundo, ou para adicionar detalhes extras, como pontos de interesse em locais com mapas DiveView.

Eles incluem contornos de profundidade batimétrica e são uma extensão dos mapas TopoActive pré-carregados. O Surface GPS também pode ser usado para ajudar os usuários a rastrear pontos de entrada e saída do local de mergulho.

O computador é mantido no lugar no antebraço por faixas elásticas duplas com fivelas com uma fixação em forma de ponta de flecha projetada para permitir um fechamento fácil com uma mão e uma trava de ajuste para evitar escorregões.

A integração do ar está disponível quando o Garmin X50i é pareado com um transceptor Descent T2. O preço de varejo recomendado para a unidade é £ 1,330, enquanto o transceptor é vendido por £ 430.

