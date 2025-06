Galileo 3 Titanium chega com descontos de verão em IA

A Scubapro lançou seu relógio de mergulho estilo Galileo 3computador em agosto passado, e agora lançou uma versão com caixa de titânio, o G3 Ti, projetado para tornar a unidade durável e, com 99g, quase 40% mais leve que o G3.

O G3 Ti tem um preço de varejo recomendado de £ 529, em comparação com o preço de £ 449 do G3 original.

No entanto, também há uma oferta de verão em unidades sem fio integradas ao ar (AI), onde o G3 TI com transmissor está disponível por £ 649, e o G3 com transmissor custa £ 559.

Os transmissores Scubapro Smart+ geralmente adicionam £ 233 (e a versão Smart+ Pro £ 280) ao preço de um computador, então, para quem busca integração com o ar, vale a pena considerar. Os preços com desconto estão disponíveis até o final de setembro deste ano.

Ambos os modelos compartilham o mesmo visor colorido de alto contraste sob o vidro de safira resistente a arranhões, e o Ti possui uma luneta giratória em aço inoxidável azul-escuro (em oposição à cor preta do G3), com dígitos e marcadores autoluminescentes que, combinados com a luz de fundo, aumentam a visibilidade em todas as condições. A luneta pode ser usada para definir e monitorar o tempo de mergulho no modo Medidor.

Um design de menu intuitivo e quatro botões de controle permitem a navegação por seis modos de mergulho, uma seleção de algoritmos, estilos de tela, temas de cores e outras opções personalizadas de gerenciamento de mergulho. A apresentação dos dados pode ser personalizada usando as opções de tela Light ou Classic.

Os modos são Nitrox, Trimix, CCR, Sidemount, Gauge e Freediving, enquanto os algoritmos alternativos são Predictive Multi-Gas Bühlmann ZHL-16 ADT MB PMG e ZHL-16 GF (Gradient Factors).

Tempo Temperature

Intervalo de superfície Parada de segurança

A bateria de lítio recarregável oferece até 30 horas de mergulho por carga e até 10 dias de duração no modo Watch, diz a Scubapro.

Se optar pela integração de ar sem fio, isso monitora a pressão do tanque e fornece uma leitura real do tempo restante no fundo (RBT), permitindo que o consumo de gás seja considerado nos cálculos de descompressão.

Com a opção Predictive Multi Gas, até oito tanques de nitrox/trimix, bem como um tanque de diluente em um rebreather de circuito fechado e uma garrafa de mergulho podem ser utilizados para lidar com qualquer cenário de mergulho recreativo ou técnico, diz a Scubapro.

As funções personalizadas de gerenciamento de mergulho incluem PDIS (Paradas Intermediárias Dependentes do Perfil) e níveis de conservadorismo em microbolhas para corresponder à experiência, idade e condicionamento físico do mergulhador.

Bússola

Profundidade máxima Frequência cardíaca (opcional)

Um 3D digital A bússola com compensação de inclinação está incluída na especificação, enquanto o Monitoramento da Frequência Cardíaca é um recurso opcional que permite monitorar os batimentos cardíacos do usuário durante o mergulho e na superfície. Foi essa inovação que chamou a atenção quando o Galileo original foi lançado há 18 anos (a tela colorida surgiu no G2 em 2017).

Uma interface Bluetooth Low Energy permite que os mergulhos sejam enviados para qualquer dispositivo iOS ou Android ou PC/Mac, enquanto o firmware pode ser atualizado pelo usuário usando o aplicativo LogTrak 2.0 para iOS, que também permite o envio de mostradores de relógio personalizados, ou o aplicativo para Android.

Para uso em superfície, a configuração Sport oferece um modo de corrida, contador de braçadas, pedômetro e cronômetro. Notificações inteligentes para e-mails, mensagens de texto, controles do media player e alertas estão disponíveis quando o G3 Ti estiver pareado com um iPhone compatível. Mostradores de relógio personalizados podem ser carregados usando o aplicativo LogTRAK 2.0.

O G3 Ti, que tem uma profundidade operacional máxima de 120 m, vem com uma pulseira de silicone preta de 22 mm, e pulseiras intercambiáveis ​​em outras cores estão disponíveis. Encontre mais informações no site da Scubapro.

