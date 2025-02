Halcyon conecta mergulhadores com o ecossistema Symbios

O fabricante norte-americano Halcyon lançou seu ecossistema Symbios de computadores de mergulho integrados montados no pulso e na máscara, para fornecer dados em tempo real em modos de mergulho que variam de multigás e circuito aberto a rebreather de circuito fechado fixo ou integrado e montagem lateral.

O sistema inclui unidades de aparelho e head-up display (HUD) “ultrafinas e intuitivas” que se destinam a integrar-se perfeitamente a uma gama crescente de produtos Halcyon, bem como a dispositivos de terceiros habilitados para Symbios.

Os parâmetros são personalizáveis, e dados sobre funções como orientação do mergulhador, níveis de gás, suprimento de oxigênio, posição do GPS, níveis de bateria e muito mais são projetados para serem assimilados rapidamente, diz Halcyon, com o objetivo de minimizar a distração mesmo nos ambientes de mergulho mais desafiadores.

Aparelho ergonômico (Michael Westreicher)

O controle ergonômico foi projetado para se ajustar confortavelmente a mergulhadores de todos os tamanhos, diz a Halcyon, e emprega botões de resposta tátil para garantir facilidade de uso, mesmo ao usar luvas grossas.

O display colorido do aparelho é de alta resolução e, segundo ele, oferece excelente visibilidade em todas as condições de iluminação, combinado com consumo mínimo de energia. Ele reflete a luz ambiente para permitir que os mergulhadores vejam informações críticas claramente, mesmo sob luz solar direta.

Alimentado por uma bateria recarregável de íons de lítio, o aparelho minimiza o impacto ambiental e oferece até 30 horas de duração da bateria.

Embora o Symbios HUD seja notavelmente compacto, ele oferece 10 vezes mais resolução que os computadores de mergulho padrão, proporcionando uma tela cristalina.

A unidade HUD compacta (Bori Benett)

Ao se conectar a uma ampla gama de dispositivos, o Symbios Ecosystem permite o compartilhamento de dados em tempo real com outros mergulhadores por meio do recurso Buddy Screen. Ele também se integra ao rebreather Halcyon Symbios e outras tecnologias à prova do futuro para garantir a compatibilidade com sistemas em expansão, diz o fabricante.

O aplicativo Halcyon, conduzido por uma comunidade de mergulhadores que compartilham experiências pessoais, dicas e perfis, permite o ajuste fino das configurações do computador, o gerenciamento de bibliotecas de gases e a capacidade de simular mergulhos fora d'água enquanto explora a funcionalidade.

Dizem que a comunidade está ajudando a Halcyon a desenvolver uma série de recursos inovadores por meio de atualizações regulares de firmware para o ecossistema Symbios.

Tela antirreflexiva (Bori Benett)

A integração sem fio com o rebreather Symbios e o suporte para CCRs adicionais tornam o Symbios Ecosystem valioso para muitos mergulhadores técnicos, diz a Halcyon. Também são suportados outros produtos Halcyon, como o Tank-Pod, que fornece dados de pressão do tanque e posição de compensação em tempo real.

Diz-se que a tecnologia sem fio isola a potencial corrupção de dados e minimiza o tipo de risco associado às conexões com fio, com antenas ortogonais duplas eliminando os pontos cegos inerentes à maioria dos sistemas sem fio.

O sistema atende a todos os requisitos de compatibilidade eletromagnética e é certificado pela FCC e pela CE.

Uma biblioteca de gás abrangente e capacidade de configuração de perfil permitem que os usuários enviem uma coleção predefinida de configurações e gases para o computador com um clique de botão, de acordo com a Halcyon. Ela é integrada com métricas de mergulho importantes, como níveis de oxigênio, temperaturas do depurador e status da bateria.

Um aparelho Symbios Ecosystem custa 910 euros; Tank-Pod 305 euros; HUD 1,035 euros; aparelho + Tank-Pod 1,110 euros; HUD + Tank-Pod 1,249 euros; aparelho + HUD 1,940 euros; e aparelho + HUD + Tank-Pod 2,235 euros, todos os preços sem IVA. Para mais informações, visite Site da Halcyon.

