Halcyon mira instrutores com Symbios

Um mergulho substancial-computador A oferta de desconto destinada a instrutores de mergulho certificados é a mais recente iniciativa da fabricante americana de equipamentos de mergulho Halcyon Dive Systems. A empresa afirma ter criado um programa personalizado para facilitar a experiência dos educadores e, espera-se, disseminar seu ecossistema Symbios.

A Ecossistema Symbios, apresentando o fone de ouvido Symbios, Heads-Up Display (HUD), Tank Pod e aplicativo Halcyon, foi introduzido no início deste ano, como delineado on Divernet em fevereiro.

É uma gama de pulso e máscara-mergulho integrado montado-computadores projetado para fornecer dados em tempo real em modos de mergulho que variam de multigás e circuito aberto a rebreather de circuito fechado fixo ou integrado e configurações de montagem lateral.

Os componentes foram projetados para se integrar perfeitamente a outros produtos Halcyon e dispositivos de terceiros habilitados para Symbios, para simplificar a experiência subaquática dos usuários.

Mergulho Halcyon-computadores (Richie Dinamarca)

De acordo com a Halcyon, o Symbios permite que os instrutores configurem as configurações de mergulho perfeitamente com predefinições intuitivas de mistura de gases; monitorem dados vitais de mergulho de forma clara e fácil, seja no aparelho ou no HUD; acessem registros e configurações de mergulho detalhados por meio do aplicativo; e otimizem a configuração e o ajuste do equipamento. treinamento com uma plataforma consistente e moderna.

“Isso significa momentos de ensino mais tranquilos, alunos mais engajados e uma experiência de mergulho que reflete sua liderança no campo”, diz o fabricante, que explica que atualmente está aceitando inscrições para ingressar no novo programa apenas de instrutores certificados com um diploma reconhecido. treinamento agência. Divemasters e instrutores assistentes não são elegíveis no momento.

A oferta abrange uma série de descontos sobre o preço de varejo recomendado do aparelho/HUD/tanque Symbios. A economia varia ligeiramente de acordo com o mercado, dependendo das tarifas e dos custos de transporte, mas os instrutores podem esperar reduções de aproximadamente 30%. A oferta está disponível somente até 31 de maio.

