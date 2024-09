'Devastado': Go Dive sai devagar

A Go Dive Scuba Store em Derby está fechando suas portas após 32 anos, alegando condições comerciais difíceis, mas ela planeja tentar vender equipamentos com desconto no próximo mês e honrar os negócios de treinamento e manutenção existentes antes de fechar suas portas para sempre.

O instrutor de mergulho Mark Hudson fundou a Go Dive no centro de Derby em 1992 para dar suporte a uma escola de treinamento PADI já estabelecida.

A empresa mudou de local várias vezes, estabelecendo-se em seu atual e espaçoso showroom na Nottingham Road em 2008 e, como uma das maiores lojas de mergulho do Reino Unido, apresentando-se regularmente entre Mergulhador Premia vencedores de varejo. Também foi conectado a um clube de mergulho ativo.

Em 2018, uma nova parceria foi estabelecida entre Mark & ​​Alison James e o gerente da loja James Parsons, que se juntou à empresa em 2003, quando eles assumiram a propriedade e a administração da loja, vendas online e treinamento. Os James também são diretores de empresas de mergulho comercial MSDS Marinha e MSDS Heritage.

“Estamos devastados por termos chegado a este ponto”, disseram os proprietários sobre o encerramento em uma declaração explicativa no site Go Dive. Eles tomaram a decisão de realizar uma liquidação de encerramento de agora até 6 de outubro, com os clientes sendo solicitados a usar o código GODIVE40 para obter 40% de desconto nos produtos.

Eles também esperam concluir os cursos já reservados e a manutenção dos equipamentos e continuarão a fornecer recargas de ar, embora os clientes sejam avisados ​​para verificar o horário de funcionamento.

'O mergulho no Reino Unido mudou'

“Go Dive faz parte do cenário de mergulho do Reino Unido há mais de 30 anos, mas simplesmente se tornou insustentável para nós continuarmos”, dizem os proprietários. “O mergulho no Reino Unido mudou consideravelmente neste tempo, e estivemos lá nos altos e baixos… entendemos que é um hobby caro em uma época em que as pessoas não têm renda disponível ou o luxo de tempo para se dedicar a ele…”

“O Brexit e depois a Covid causaram uma enorme perda não apenas de receita, mas também de clientes, com as pessoas não conseguindo retornar ao mergulho mesmo após o fim dos bloqueios.

“Logo após a Covid, a guerra na Ucrânia levou a uma crise de custo de vida e enormes contas de energia, tudo isso teve um efeito devastador. Por muito tempo, nós nos esforçamos e apoiamos o negócio, mas infelizmente isso não pode continuar para sempre.

“O Facebook Marketplace e o eBay, sem dúvida, têm um papel, mas a taxa em que as pessoas pararam de comprar novos equipamentos teve um grande impacto sobre nós. Vimos a manutenção de equipamentos de segunda mão disparar, mas essa renda sozinha não é suficiente para sustentar uma loja com uma grande variedade de equipamentos para mergulhadores navegarem e experimentarem.”

A equipe da Go Dive diz que ajudou a dar suporte a lojas de mergulho menores e capitães de barcos de mergulho, e espera que os mergulhadores do Reino Unido continuem a fazer isso. “Se você não consegue um enchimento de ar, então você não consegue mergulhar; se você não consegue um barco de mergulho, então é muito mais difícil chegar ao naufrágio.

“Gostaríamos realmente de encorajar todos a usarem sua loja de mergulho local e mergulharem com seu capitão local ou, se não tomarmos cuidado, não haverá mergulho no Reino Unido no futuro.”

