Fabricante de engrenagens DynamicNord entra no mercado do Reino Unido

Não é sempre que uma nova marca de equipamento de mergulho chega ao mercado com uma linha completa de produtos, mas é exatamente isso que a empresa alemã DinâmicoNord fez quando anunciou sua presença e exibiu sua linha na feira BOOT em Dusseldorf no início de 2023. Agora, a empresa progressiva e inovadora está fazendo incursões no mercado do Reino Unido.

A DynamicNord pode ser uma marca "nova", formada a partir de uma ideia inicial em 2018, mas as pessoas por trás dela — lideradas pelo CEO Martin Kusche — têm literalmente décadas de experiência na fabricação de equipamentos de mergulho, tendo se envolvido anteriormente com vários dos principais players existentes. Então, há uma herança sólida ali, mas igualmente eles estão trazendo uma nova perspectiva para o mercado de mergulho e se dedicam a criar uma marca e produtos que sejam esteticamente agradáveis, funcionais e duráveis, mas também sustentáveis ​​e ecologicamente corretos.

A DynamicNord tem sua sede na cidade bávara de Bruckmuhl, perto de Rosenheim, no sul da Alemanha. Além da gerência, ela abriga os departamentos de P&D, marketing, vendas e logística, bem como todas as divisões administrativas e seu próprio centro de serviços abrangente.

A DynamicNord oferece uma linha completa de equipamentos de mergulho

Os produtos alemães em geral são elogiados por sua qualidade de construção, engenhosidade e estilo há anos – basta olhar para marcas de veículos automotores como Mercedes Benz, Audi e BMW, que construíram suas reputações com base nessa imagem – e a DynamicNord capitaliza isso, com todos os seus equipamentos de mergulho projetados e desenvolvidos no país.

A equipe alemã de P&D desenvolve produtos com base em um profundo entendimento das necessidades e desejos dos mergulhadores sob a declaração de missão "Inovação – Credibilidade – Funcionalidade" – ou seja, toda inovação deve ser confiável e, para ser confiável, deve ser funcional.

Conforme mencionado anteriormente, a DynamicNord chegou ao mercado com uma linha completa de produtos, desde reguladores, computadores de mergulho, BCDs, roupas de mergulho, rash guards, máscaras, snorkels e nadadeiras para roupas secas, sacos, relógios de mergulho e outros acessórios. A empresa também oferece uma linha completa de mergulho técnico e mergulho livre/pesca submarina, bem como uma série de trajes de banho.

A DynamicNord oferece diversas combinações de cores em todas as gamas

Na DynamicNord, toda a equipe trabalha todos os dias para reduzir o impacto ambiental em todos os processos de fabricação e durante toda a vida útil do produto.

Matérias-primas, métodos de produção e locais são escolhidos com muito cuidado. Ao selecionar seus fornecedores, a equipe presta atenção à automação completa, o que resulta em menor consumo de eletricidade e água, e 80% de todos os produtos são fabricados na Europa.

A DynamicNord oferece várias opções de flutuabilidade, desde jaqueta-estilo BCDs para asas

A DynamicNord já recicla todas as peças de plástico e vidro de seus máscaras, as inserções do bolso do pé da barbatana são feitas de resíduos de PP e TPR, e os ganchos de suspensão são feitos de resíduos de PC.

A empresa também apoia diversas organizações de proteção ambiental, como ElasmOcean e CRAM, bem como projetos de proteção ambiental administrados pela Federação Catalã de Mergulho.

NB: A equipe DynamicNord estará apresentando toda a sua linha na Show de Mergulho GO no NAEC Stoneleigh em 1 e 2 de março de 2025.