Como Mike arrecadou £ 20,000 para Sea-Changers

A Mike's Dive Store, o maior centro de varejo de mergulho de Londres, se tornou uma das primeiras parceiras da instituição de caridade marinha britânica Sea-Changers em 2015 – e suas constantes contribuições financeiras ao longo desses nove anos atingiram a marca de £ 20,000.

A loja não só carrega uma parte dos seus lucros para Transformadores do Mar regularmente, mas incentiva ativamente seus clientes a fazerem também suas próprias doações individuais.

“Escolhemos a Sea-Changers como nossa instituição de caridade de escolha puramente com base no entusiasmo de Helen e Rachel”, diz o diretor da Mike, Steve Brown, referindo-se às enérgicas cofundadoras da Sea-Changers, Helen Webb e Rachel Lopata.

Os dois mergulhadores tiveram a ideia de criar uma instituição de caridade para canalizar as doações de mergulhadores e outros usuários do mar para causas nobres de conservação marinha em 2010. A Mike's, sediada em Chiswick, no oeste de Londres, se tornou uma das primeiras parceiras da Sea-Changers na indústria — e manteve o rumo.

Helen Webb (à esquerda) e Rachel Lopata com uma fonte de água costeira, uma das muitas que seu trabalho possibilitou.

“Com muita frequência, com instituições de caridade hoje em dia, muito do dinheiro é desperdiçado e não chega ao propósito ou às pessoas pretendidas”, diz Brown. “Mike's queria escolher uma em que sentíssemos que as pessoas estavam genuinamente envolvidas, interessadas e garantimos que o dinheiro chegasse ao propósito pretendido.

“Com Helen e Rachel, sentimos que esse era definitivamente o caso. Elas deveriam se orgulhar do que fizeram, especialmente enquanto ocupavam outros empregos.

Compromisso total

“Começou com 1% do lucro, mas, caso não houvesse lucro suficiente, mudamos para uma assinatura anual e agora as pessoas podem realmente doar no site do Network Development Group. Então, de certas coleções, damos uma porcentagem, e as pessoas podem decidir se querem adicionar uma doação também.”

A Mike's mantém um compromisso total com o meio ambiente, o que se reflete na escolha da embalagem ao enviar equipamentos de mergulho aos clientes.

“Fomos uma das primeiras empresas do setor a usar embalagens totalmente ecológicas”, diz Brown. “Todos os nossos pedidos saem em sacos de papel, embora isso geralmente nos custe o dobro ou o triplo do que os sacos plásticos custariam. Fizemos essa troca anos atrás.”

Mike's foi um dos primeiros a substituir embalagens de plástico por papel

Um dos principais objetivos da Sea-Changers era "permitir que empresas que se importam com o ambiente marinho façam a diferença", e visava facilitar que preocupações como a de Mike canalizassem financiamento para causas consideradas mais merecedoras de ajuda.

Desde 2011, a Sea-Changers afirma ter financiado mais de 320 projetos de conservação marinha de base no Reino Unido, abrangendo pesquisa, ação direta e educação no valor de quase £ 400,000.

Os beneficiários podem variar de pequenos grupos a instituições de caridade nacionais conhecidas, embora a prioridade da Sea-Changers seja capacitar grupos de base e comunitários para realizar ações localizadas que ofereçam "um trampolim para seu crescimento".

Como Mike arrecadou £ 20,000 para Sea-Changers 7 Como Mike arrecadou £ 20,000 para Sea-Changers 8

Os projetos são necessários para abordar as causas básicas das ameaças e desafios à conservação marinha do Reino Unido, prevenir ou reduzir impactos negativos em ambientes e/ou espécies costeiras e marinhas e aumentar o conhecimento sobre os desafios.

Um exemplo é a Projeto Seagrass, que começou em 2013. No ano seguinte, a Sea-Changers foi a primeira organização a lhe conceder uma bolsa. Essas £ 500 para financiar um pacote de treinamento permitiram que diversificasse seus materiais educacionais – e em 2022, tinha uma renda de mais de £ 800,000 e estava se expandindo globalmente.

Rápido para prestar homenagem

Na primeira Lista de Honrarias de Aniversário do Rei Charles III no ano passado, Webb e Lopata foram nomeados MBE por seus serviços à conservação marinha. Eles foram rápidos em prestar homenagem, por sua vez, a seus dedicados voluntários, parceiros como Mike, dos quais agora são 11, e a todos os seus outros doadores.

“Não teríamos conseguido nenhum dos resultados de conservação marinha que alcançamos sem a ajuda de empresas como a de Mike”, diz Lopata.

Dentro do Mike's

Loja de mergulho de Mike foi fundada na década de 1990 pelo falecido Mike Calder. Steve Brown, que começou sua carreira de mergulho no Mar Vermelho e trabalhou com ele, comprou o negócio da família após a morte de Calder em 2009 e continua a vender equipamentos de mergulho autônomo, mergulho livre e mergulho com snorkel de todas as principais marcas. A operação também inclui Câmeras de mergulho do Mike.

Loja de mergulho de Mike

A mensagem de Mike aos clientes sobre o Sea-Changers é “mergulhar, apoiar um projeto ou simplesmente espalhar a palavra – cada pequena ação ajuda a proteger os oceanos que todos nós prezamos”.

Informações sobre a última rodada de projetos financiados pela Sea-Changers podem ser encontradas no site da instituição de caridade site do Network Development Group. Doações diretas para Sea-Changers pode ser feito aqui.

