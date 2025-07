Os 10 melhores computadores de mergulho abaixo de £ 500/US$ 650 em 2025

Computadores de mergulho evoluíram de engenhocas pesadas e com preços exorbitantes para companheiros elegantes e inteligentes que redefinem a segurança e a conveniência subaquática. Originários da década de 1980, os primeiros modelos eram frequentemente pouco confiáveis e imprecisos, além de serem, bem, bem grandes. Avançando para 2025, e os modelos atuais computadores de mergulho Forneça, no mínimo, informações em tempo real sobre profundidade, status de descompressão, velocidade de subida e mistura de gases! As coisas só ficam mais complicadas e emocionantes a partir daí, e tudo isso em telas compactas de pulso... às vezes em toda a sua glória em technicolor.

Vale destacar que esta lista dos melhores computadores de mergulho Abaixo de £ 500, nos coloca na ponta do mercado de mergulho recreativo. A maioria dos fabricantes tem vários modelos disponíveis a esse preço, por isso tentamos cobrir a variação e selecionar o melhor em suas especialidades. computadores de mergulho Os produtos desta lista custam menos de £ 500/US$ 650, então você não precisa gastar uma fortuna para ter tranquilidade. E embora você certamente tenha tranquilidade, qual o custo-benefício?

Suunto Zoop Novo – £ 235 / $ 300

O Suunto Zoop Novo é um relógio clássico de nível básico computador de mergulho que continua a ser elogiado pela sua confiabilidade e facilidade de uso. Com um visor retroiluminado brilhante e uma interface de botão único, é ideal para mergulhadores iniciantes ou como um simples backup para mergulhadores mais avançados. A unidade suporta misturas de Nitrox de até 50%, inclui uma bateria substituível pelo usuário e pode armazenar até 140 mergulhos em sua memória.

Suunto Zoop Novo Computador de Mergulho

Embora não tenha integração com o ar e conectividade Bluetooth, o que ele oferece é confiabilidade sólida e uma abordagem prática para o rastreamento da descompressão. Você também conta com um indicador visual e sonoro claro da taxa de subida, essencial para ajudar a minimizar as chances de DCS. Um recurso frequentemente ignorado por mergulhadores recreativos é o modo Gauge. Isso torna o Zoop Novo adequado como um cronômetro de fundo para mergulhadores técnicos.

Se você procura um dispositivo simples e à prova de falhas, sem gastar muito, o Zoop Novo continua sendo um dos principais concorrentes em 2025.

Vantagens:

Fácil de usar e à prova de balas

Ótimo preço para iniciantes

Modos Nitrox e Gauge

Desvantagens:

Sem integração Bluetooth ou Air

Volumoso em comparação com o estilo de relógio computadores!

Peregrino-de-cagarra – £ 500 / $ 575

OK, então este está bem no topo da faixa de preço, mas o Peregrine é um modelo colorido de alto desempenho computador de mergulho Projetado principalmente para mergulhadores recreativos que buscam clareza, potência e uma experiência tecnológica avançada. Com uma tela LCD colorida de 2.2 polegadas, alertas de vibração, carregamento sem fio e vários modos de exibição personalizáveis, ele é intuitivo, mas repleto do DNA profissional que você esperaria da Shearwater.

Cagarra Peregrina Computador de Mergulho

Ele executa o algoritmo Bühlmann ZHL-16C com fatores de gradiente, permitindo um ajuste conservador avançado, uma raridade por esse preço. Ar e Nitrox até 100% são suportados, bem como um modo nitrox de três gases. Este não é um guia para iniciantes. computador de mergulho, mas é ideal para quem quer se aventurar em mergulhos tecnológicos de nível básico sem gastar muito. Os mergulhos são registrados com o Shearwater Cloud via Bluetooth. Não há bússola nem integração com o ar, mas para a maioria dos mergulhadores sem conhecimento técnico, essa é uma troca aceitável.

Vantagens:

Tela brilhante e interface intuitiva

Recarregável e habilitado para Bluetooth

Algoritmo de nível técnico para uso recreativo

Desvantagens:

Sem bússola ou integração aérea

Bastante volumoso para uso recreativo

Garmin Descent G1/G1 Solar – £ 399 / US$ 549 ou £ 499 / US$ 649

Um smartwatch que também funciona como computador de mergulhoOu será o contrário? As opções do Descent G1 reúnem GPS, registro de mergulho e recursos multiesportivos em um único pacote durável. Construído para a ação, o Garmin O Descent G1 monitora profundidade, tempo, status de descompressão e intervalos de superfície, com o bônus adicional de também servir como seu monitor de condicionamento físico diário.

Ambos os modelos suportam os modos Ar, Nitrox, Medidor, Apneia e CCR. A duração da bateria chega a mais de 25 horas no modo mergulho para o G1 padrão, e essa duração pode ser ainda maior com a atualização para o modelo Solar. A tela é monocromática simples e não agrada a todos, mas se você tem idade suficiente para apreciar o visual "Casio retrô", também terá o bônus do "modo de números grandes" durante o mergulho. Embora nem sempre seja o mais fácil de navegar, a versatilidade do Descent G1 é incomparável por menos de £ 500.

Vantagens:

Combo fitness + mergulho + smartwatch

Conectividade GPS e Bluetooth

Excelente para viagens e rastreamento de superfície

Desvantagens:

Tela pequena e monocromática

Sem integração aérea

Suunto D5 – £ 455 / US$ 649

Outro relógio de pulso computador de mergulhoO Suunto D5 apaga a linha entre acessório de estilo de vida e ferramenta de mergulho profissional. A tela colorida é nítida, legível sob luz solar e personalizável. Embaixo d'água, o D5 suporta os modos Ar, Nitrox, Medidor e Mergulho Livre, incluindo a possibilidade de alternar entre gases durante os mergulhos. Após o mergulho, ele possui sincronização sem fio com o seu celular através do aplicativo Suunto e registra a localização (embora seja importante ressaltar que o aplicativo registra a localização do celular e não a do D5).

Suunto G5 Computador de Mergulho

Embora a integração de ar seja opcional via transmissor (vendido separadamente), ele se sai confortavelmente dentro do orçamento sem ele. A bateria recarregável dura de seis a 12 mergulhos por carga. O design elegante permite que você o use para jantar após o mergulho.

Vantagens:

Formato de relógio de pulso totalmente colorido

Sincronização de aplicativos e recarregável

Elegante e fácil de viajar

Desvantagens:

Transmissor quase dobra o custo da integração aérea

Menor duração da bateria do que modelos mais simples

Oceanic Veo 4.0 – £ 360 / $ 380

O Veo 4.0 combina estética elegante com inteligência de ponta. Com tela de alto contraste e sincronização Bluetooth, ele também suporta algoritmos duplos – DSAT e Pelagic Z+ – permitindo que você combine perfis com seu parceiro de mergulho ou instrutor. Duas misturas de gases de até 100% de oxigênio o tornam ideal para mergulhadores com Nitrox e até mesmo com técnicas leves.

Oceânico VEO 4

Você pode registrar e atualizar o firmware por meio do aplicativo DiverLog+, e a bateria substituível pelo usuário tem duração de 200 a 300 mergulhos. Embora isso computador de mergulho não oferece integração de ar ou bússola, é incrivelmente flexível para mergulhadores de vários níveis.

Vantagens:

Flexibilidade de algoritmo duplo

Suporte de aplicativo e troca de gás

Fino para um relógio dedicado montado no pulso computador

Desvantagens:

Sem integração aérea ou bússola

A interface leva um momento para aprender

Cressi Leonardo 2.0 – £ 210 / $ 260

Simples, acessível e eficaz. O Cressi Leonardo é ideal computador de mergulho Para mergulhadores que valorizam a praticidade em vez de sinos e apitos. O visor LCD segmentado de ponta a ponta é nítido e legível, além de ser retroiluminado. Embaixo d'água, o Leonardo suporta os modos Ar, Nitrox (até 50%) e Medidor, além de permitir uma parada profunda opcional para maior conservadorismo.

Cressi Leonardo 2 Computador de Mergulho

A Cressi utiliza um algoritmo RGBM modificado que pode ser personalizado para "fator de segurança". Também possui alarmes visuais e sonoros claros. Como a maioria dos modelos de entrada computadores de mergulho Atualmente, o Leonardo tem uma interface de botão único e um registro de mergulho direto. Não há Bluetooth, GPS ou bússola, mas isso não é esperado nessa faixa de preço. computador simplesmente se destaca por ser um equipamento durável e fácil de usar para novos mergulhadores ou como uma unidade de reserva.

Vantagens:

Interface incrivelmente simples

Excelente nitidez da tela

Excelente preço

Desvantagens:

Sem recursos sem fio

Conjunto de recursos limitados

Aqualung i330R – £ 308 / US$ 399

O i330R oferece uma das melhores telas nessa faixa de preço: um TFT colorido e brilhante que permanece visível em todas as condições. Na água, ele suporta quatro modos: Ar, Nitrox, Medidor e Apneia. Você também pode alternar até três misturas de gases durante o mergulho. O i330R é recarregável via USB e oferece sincronização Bluetooth com o aplicativo DiverLog+ da Aqualung.

Aqualung i330R Computador de Mergulho

Com uma estrutura robusta e prática, este é o favorito entre mergulhadores de águas frias e noturnos que apreciam visuais nítidos. Não há integração de ar ou digital bússola, mas oferece mais recursos do que muitos concorrentes. Também tem o que consideramos a melhor pulseira pronta para uso da lista, algo que não é muito comentado!

Vantagens:

Tela nítida e colorida

Recarregável e habilitado para Bluetooth

Capacidade para vários gases

Desvantagens:

Sem bússola ou integração aérea

Menos elegantes do que os designs estilo relógio

Mares Puck 4 – £ 240 / $ 350

O Mares Puck 4 é a mais recente evolução da adorada série Puck, mantendo a simplicidade de um único botão, mas adicionando um display matricial elegante e de alto contraste, além de tecnologia interna modernizada. O Puck 4 suporta os modos Ar, Nitrox (até 99%) e Medidor, com recursos de parada profunda e comutação multigás.

Mares Puck 4 Computador de Mergulho

A novidade do Puck 4 é a conectividade Bluetooth, que permite sincronizar mergulhos pelo aplicativo Mares, sem precisar mexer em cabos. O layout é limpo, fácil de ler mesmo em baixa visibilidade e feito para durar. A bateria, que pode ser trocada pelo usuário, também tem uma vida útil sólida de 100 mergulhos. E embora não seja uma questão de moda, é uma ferramenta de mergulho sólida, funcional e confiável, difícil de superar nessa faixa de preço.

Prós:

Sincronização de registro de mergulho Bluetooth

Bateria de longa duração (substituível pelo usuário)

Simples, resistente e eficiente

Contras:

Sem integração aérea ou bússola

Não é o mais bonito do grupo

Tela SEAC – £ 265 / $ 335

A tela SEAC é uma tela moderna e prática computador de mergulho Projetado com legibilidade e simplicidade em mente. Seu amplo visor LCD retangular oferece um layout de alto contraste que facilita a visualização dos dados de mergulho. Também possui retroiluminação, útil para mergulhos com baixa visibilidade ou noturnos. Como bônus, este é um relógio com visual moderno e refrescante. computador. Ao entrar na água, a tela suporta os modos Ar, Nitrox (até 99%) e Medidor, e inclui alarmes visuais e sonoros para profundidade, taxa de subida e paradas de descompressão.

Tela SEAC Computador de Mergulho

Você não encontrará integração com ar ou Bluetooth aqui, mas a bateria substituível pelo usuário é um toque especial e garante até três anos de uso para o mergulhador médio. A interface é controlada por dois botões frontais, oferecendo fácil controle, mesmo com luvas grossas em água fria.

Vantagens:

Tela grande e ultra nítida

Bem projetado para mergulhadores em águas frias

Easy-to-use interface

Desvantagens:

Nenhum aplicativo ou conectividade sem fio

Cabo USB dedicado não incluído

Scubapro Aladin A2 – £ 400 / $ 480

Projetado para mergulhadores que buscam potência compacta, o Scubapro Aladin A2 reúne recursos importantes em um formato de relógio de pulso simplificado. Ele suporta Scuba, Gauge, Apnea, Trimix, Sidemount e CCR, tornando-o incrivelmente versátil. O visor de matriz de pontos completa é nítido e claro, e a interface do usuário é intuitiva assim que você se familiariza com o layout.

Scubapro Aladin A2 Computador de Mergulho

Inclui uma inclinação 3D compensada digital bússola, o que é raro nessa faixa de preço, e embora a integração com o ar seja possível, requer um transmissor opcional. Falando em integração, ela também é compatível com o cinto de monitoramento cardíaco Scubapro para leitura da frequência cardíaca e da temperatura da pele. O A2 também possui Bluetooth para fácil sincronização com o aplicativo LogTRAK da Scubapro. Mergulhadores técnicos podem querer mais personalização, mas para mergulhadores amadores e esportivos experientes, o Aladin A2 é perfeito.

Vantagens:

Bússola integrada e conectividade Bluetooth

Vários modos de mergulho e mergulho livre

Formato de relógio de pulso compacto e elegante

Desvantagens:

Vários transmissores necessários para integração extra

Curva de aprendizado mais acentuada para novos usuários

Resumo – Destaques

Melhor geral Computador de Mergulho: Scubapro Aladin A2 – carregado com funcionalidade de mergulho para um orçamento sólido

Melhor preço Computador de Mergulho: Mares Puck Pro – resistente, simples e pronto para estudantes

Melhores Computador de Mergulho para o mergulhador experiente: Shearwater Peregrine – tela colorida bem projetada e clareza de nível técnico

Melhor Crossover Computador de Mergulho: Garmin Descent G1/G1 Solar – smartwatch encontra computador de mergulho, um verdadeiro traje diário com funcionalidade de mergulho sólida

Palavra final sobre computadores de mergulho

Sua computador de mergulho deve refletir seu estilo de mergulho, não apenas seu orçamento. Seja para uma opção confiável e sem complicações, tecnologia moderna com todos os recursos ou um dispositivo crossover para usar no dia a dia, os dez modelos acima oferecem segurança e funcionalidade confiáveis, sem ultrapassar £ 500.

Claro que, computadores de mergulho Eles não controlam o mergulho por você, eles simplesmente fornecem os fatos. Mesmo como mergulhador recreativo, eles são uma ferramenta e, portanto, você já deve entender os princípios básicos de pressão, flutuabilidade e descompressão para aproveitá-los ao máximo. Depois de entender os princípios básicos das instruções, você pode ajustar sua mistura de Nitrox, mergulhar em recifes ou navegar em naufrágios com confiança e... computador de mergulho fará o rastreamento para você.

E lembre-se… se você não aprendeu a usá-lo, seu computador de mergulho Não tem utilidade nenhuma, principalmente quando esses alarmes informativos e números piscantes entram em ação. Sempre leia o manual e faça uma rápida atualização se não o utiliza há algum tempo.

Perguntas frequentes – Como comprar um computador de mergulho por menos de £ 500

1. Preciso de Bluetooth no meu computador de mergulho ou USB está bom?

O Bluetooth oferece sincronização sem fio com celulares, o que é super prático. Mas a sincronização via USB também funciona bem e quase sempre economiza custos.

2. Vale a pena a integração do ar?

A conexão com o cilindro fornece a pressão do gás em tempo real, ideal especialmente para mergulhos técnicos. Mas, para mergulhadores recreativos, um SPG de console geralmente é mais do que suficiente.

3. Qual a importância do tipo de algoritmo (por exemplo, Bühlmann vs DSAT)?

A pergunta de um milhão de dólares. Modelos conservadores (como o DSAT) erram em relação à segurança, ou seja, NDLs mais curtos e menos tempo de mergulho profundo em mergulhos repetidos. Algoritmos personalizáveis e baseados em Bühlmann (Buhlmann GF) tendem a oferecer NDLs mais longos como base e permitem que você ajuste o conservadorismo a partir daí. A escolha depende realmente de quão liberal ou cauteloso você gosta de mergulhar e exatamente qual nível de controle você deseja do seu mergulho. computador de mergulho.