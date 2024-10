O relógio Pelágico do Quarto Elemento 'vai aos extremos'

"Pelágico" é uma palavra que a Fourth Element aplicou anteriormente a uma linha de botas de mergulho, mas agora adotou essa referência ao oceano aberto ao nomear seu primeiro relógio de mergulho.

O relógio automático Fourth Element Pelagic não apenas “captura a essência dos relógios clássicos de mergulho”, mas é “adequado para os ambientes mais extremos do Planeta Terra”, diz o fabricante do Reino Unido.

A unidade com classificação de profundidade de 500 m foi projetada no Reino Unido e é construída à mão na Suíça. Ela é alimentada por um movimento automático Swiss Sellita SW26 de 200 joias com função de hacking (capacidade de definir o ponteiro dos segundos), e isso pode ser visto através do fundo da caixa de vidro de safira resistente a quebra e arranhões.

Parte traseira transparente do relógio Pelagic

O Pelagic tem uma caixa de aço inoxidável escovado de 44 x 14 mm com um aro de cerâmica preta unidirecional de 120 cliques para auxiliar no planejamento de tempos máximos de mergulho. Há uma válvula de escape de hélio às 9 horas.

Swiss Super-LumiNova C3 é usado nos ponteiros e marcadores. O relógio vem com uma opção de pulseira de silicone/borracha de 22 mm ou pulseira de aço inoxidável escovado.

Os detalhes do design incluem "Quarto Elemento" gravado no rotor e na fivela da pulseira ou fecho da pulseira. A coroa rosqueada também apresenta o ícone que representa os quatro elementos: terra, ar, fogo e água.

Vista lateral do Pelágico

O relógio Pelagic é embalado usando apenas materiais reciclados (PET reciclado) e papel e cartão com certificação FSC, em linha com o compromisso OceanPositive do fabricante.

O relógio Fourth Element Pelagic tem o preço de £ 1,475 e está disponível a partir de hoje (1º de outubro). Encontre mais detalhes em quartaelemento.com.

