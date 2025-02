A turnê australiana do Ocean Film Festival de 2025 começa em março

A Ocean Film Festival Turnê Mundial está de volta em 2025, celebrando 12 anos incríveis de inspiração, educação e proteção dos nossos oceanos. Este evento anual, que tocou vidas em 14 países, fará uma turnê pela Austrália a partir de março, trazendo a beleza cativante do mundo subaquático para o público em todo o país.

Por mais de uma década, o Ocean Film Festival tem sido um farol global para os amantes do oceano, exibindo a maravilha e o poder do mar por meio de uma seleção com curadoria de filmes de talentosos cineastas independentes do mundo todo. A turnê australiana deste ano promete hipnotizar o público com uma programa de três horas com visuais de tirar o fôlego e histórias envolventes, oferecendo um mergulho profundo no coração dos nossos oceanos e nas vidas daqueles que os estimam.

“Este ano, estamos especialmente entusiasmados por apresentar três filmes australianos incríveis”, diz Jemima Robinson, fundador do Ocean Film Festival World Tour. “É uma realização fantástica para os cineastas australianos terem seu trabalho celebrado ao lado de histórias internacionais.” O impressionante “Pedra Branca” destaca um esforço ousado de conservação para salvar o Grande Coral do Sul da Austrália, transformando a crise ecológica em soluções sustentáveis. O poético e sincero "Deusa" oferece uma ode ao mundo subaquático, convidando o público a se apaixonar pela vida vibrante do mar. Enquanto isso, “Astronauta no Oceano” apresenta o bodyboarder Shane Ackerman, cuja busca destemida pelas ondas personifica a pura alegria da paixão pelo oceano.

Essas histórias australianas se juntam a uma seleção inspiradora de todo o mundo. O público testemunhará a jornada transformadora do fotógrafo e surfista havaiano Mike Coots em "A chamada", descubra como o surfe traz empoderamento e esperança aos jovens liberianos “Nós, os surfistas”, siga uma jornada pungente de impacto humano no Alasca “Pegadas em Katmai”, e fique hipnotizado pelo balé subaquático etéreo capturado em “Aquabalé”.

O Ocean Film Festival World Tour é mais do que apenas um evento cinematográfico; é uma celebração do coração azul do nosso planeta. Por meio de sua cinematografia deslumbrante e narrativas poderosas, o festival visa inspirar uma conexão mais profunda com o oceano e encorajar o público a agir para proteger esse ecossistema vital.

Os ingressos para a turnê australiana de 2025 já estão à venda! Seja você um entusiasta experiente do oceano, um surfista de fim de semana ou alguém que se maravilha com os mistérios das profundezas, este festival promete uma viagem cinematográfica inesquecível.

Para ingressos, locais e a programação completa da turnê, visite www.oceanfilmfestivalworldtour.com.

Junte-se a nós para comemorar 12 anos de histórias oceânicas e inspire-se a valorizar, proteger e explorar o grande azul.

Descrições do filme:

THE CALL – HAWAÍ EUA: 12 minutos

A turnê australiana do Ocean Film Festival de 2025 começa em 5º de março

Na paisagem exuberante de Kauai, Mike Coots descobre sua vocação através do oceano. Um surfista e fotógrafo naturalmente talentoso, ele captura o mundo de tirar o fôlego da cultura do surf havaiano com uma arte notável. Suas fotografias transformam cenas de surfe locais em histórias visuais poderosas, revelando a profunda conexão entre os humanos e o mar.

Um momento de mudança de vida desafiará tudo o que Mike sabe, forçando-o a reimaginar seu relacionamento com o oceano. “The Call” é uma jornada inspiradora de transformação, mostrando como a paixão pode evoluir e superar obstáculos aparentemente impossíveis.

NÓS OS SURFISTAS – FRANÇA: 38 minutos

Situado nas cidades costeiras da Libéria, uma troca cultural inesperada transforma vidas por meio da linguagem universal do surfe. Um grupo de surfistas europeus chega com mais do que apenas pranchas — eles trazem esperança, conexão e alegria para uma comunidade faminta por oportunidade e cura. Ao estabelecer um clube de surfe e ensinar crianças e adolescentes locais a surfar, esses visitantes criam mais do que apenas um espaço recreativo — eles constroem uma linha de vida de empoderamento.

O documentário acompanha as histórias marcantes de jovens liberianos cujas vidas são dramaticamente mudadas pela descoberta do surfe. O que começa como uma simples busca atlética se torna uma jornada profunda de autodescoberta, resiliência mental e construção de comunidade. Por meio do ritmo das ondas, esses jovens encontram propósito, confiança e um caminho para reimaginar seus futuros, provando que às vezes a ajuda humanitária mais poderosa não é apenas sobre sobrevivência, mas sobre criar momentos de alegria pura e transformadora.

WHITE ROCK – AUSTRÁLIA: 35 minutos

A turnê australiana do Ocean Film Festival de 2025 começa em 6º de março

Nas águas azuis do Great Southern Reef da Austrália, uma crise ecológica devastadora se desenrola enquanto ouriços-do-mar dizimam florestas vitais de algas. Este documentário envolvente acompanha conservacionistas marinhos apaixonados e mergulhadores que estão lutando contra as espécies invasoras, transformando uma ameaça ambiental em uma solução sustentável.

Por meio de uma cinematografia subaquática impressionante, o filme revela como a mudança climática está destruindo ecossistemas marinhos. Os mergulhadores não apenas documentam a destruição, mas também oferecem esperança ao coletar ouriços-do-mar e promovê-los como uma opção culinária deliciosa, criando uma abordagem inovadora para a conservação marinha.

ASTRONAUTA NO OCEANO – AUSTRÁLIA: 8 minutos

O bodyboard exige um espírito pioneiro e um coração destemido. Onde o surfe se deleita com fama e fortuna, Shane Ackerman encontra liberdade pura surfando nas ondas. Um operador de guindaste nas minas durante o dia, a verdadeira vida de Shane se desenrola naqueles momentos em que ele atravessa as ondas do oceano, provando que a paixão transcende a recompensa financeira. Para ele, o trabalho é apenas um meio para um fim — uma maneira de financiar os momentos de libertação absoluta encontrados em seu bodyboard.

PEGADAS EM KATMAI – ALASKA, EUA: 22 minutos

A turnê australiana do Ocean Film Festival de 2025 começa em 7º de março

Em uma jornada pungente de descoberta, o artista e cineasta Max Romey segue os rastros desbotados dos cadernos de esboços de sua avó até as praias selvagens e remotas de Katmai, Alasca. Juntando-se a uma equipe de especialistas em detritos marinhos, Romey descobre uma narrativa inesperada do impacto humano — revelando como as pessoas deixam marcas profundas nesta paisagem imaculada sem nunca pisar fisicamente em suas margens.

AQUABALLET – FRANÇA: 5 minutos

Aquaballet é uma performance subaquática hipnotizante onde a dançarina Marianne Aventurier mistura suas paixões mais profundas em uma jornada artística de tirar o fôlego. Filmado nas águas cristalinas da Polinésia Francesa ao lado de seu parceiro, o fotógrafo Alex Voyer, o filme é uma dança poética com a vida marinha, transformando o oceano em um palco vivo. Acompanhado pela composição musical assombrosa de Stephane Lopez, Aventurier cria uma performance etérea que celebra a beleza e a graça das criaturas subaquáticas, transformando seu sonho de vida em um poema visual deslumbrante.

DEUSA – AUSTRÁLIA: 8 minutos

A turnê australiana do Ocean Film Festival de 2025 começa em 8º de março

Neste curta-metragem etéreo, uma carta de amor poética se desenrola enquanto um mergulhador mergulha fundo sob as ondas. Sua voz, rica em maravilha e ternura, narra uma ode ao seu “amor”, tecendo uma tapeçaria vívida da vida subaquática.

Uma celebração da beleza da natureza e um convite para se apaixonar pelo mundo sob as ondas, Deusa é uma exploração poética da conexão, reverência e do profundo vínculo entre a humanidade e o mar.

Datas e locais da turnê:

TERRITÓRIO CAPITAL DA AUSTRALIA

Canberra

Local: Arquivos Nacionais de Cinema e Som, Circuito McCoy, Acton

Terça-feira, 4 2025 Março : 7: 00pm - 10: 00pm

: 7: 00pm - 10: 00pm Quarta-feira, 5 2025 Março : 7: 00pm - 10: 00pm

: 7: 00pm - 10: 00pm Quinta-feira, 6 2025 Março: 7: 00pm - 10: 00pm

NOVA GALES DO SUL

Praia de Avalon

Local: United Cinemas, 39 Old Barrenjoey Rd, Avalon Beach

Sexta-feira, Março 14 2025: 6: 30pm - 9: 30pm

Praia da Avoca

Local: Teatro Avoca Beach Picture, 69 Avoca Drive, Avoca Beach

Quinta-feira, 13 2025 Março: 7: 00pm - 10: 00pm

Cabeças de Brunswick

Local: Brunswick Picture House, 30 Fingal St, Brunswick Heads

Quinta-feira, 6 2025 Março : 7: 00pm - 10: 00pm

: 7: 00pm - 10: 00pm Sexta-feira, Março 7 2025: 7: 00pm - 10: 00pm

Coffs Harbour

Local: Teatro Memorial Jetty, 337 Harbour Drive, Coffs Harbour

Sábado, 1 2025 Março: 7: 00pm - 10: 00pm

Forster/Tuncurry

Local:Cinema Great Lakes 3, 108 Manning Street, Tuncurry

Sexta-feira, Março 14 2025: 7: 00pm - 10: 00pm

Newcastle Kotara

Local: Cinemas de eventos, Westfield Kotara Rooftop, Cnr Northcott Dr & Park Ave, Kotara

Quarta-feira, 5 2025 Março: 7: 00pm - 10: 00pm

Sydney City

Local: Cinemas de eventos, 505/525 George St, Sydney NSW 2000

Quarta-feira, 19 2025 Março: : 6h15 – 9h30 (Assentos alocados)

Sydney Leste

Local:Randwick Ritz, 43 St Pauls St, Randwick

Quarta-feira, 12 2025 Março: 7: 00pm - 10: 00pm

Sydney Norte

Local: Hayden Orpheum, 380 Military Rd, Cremorne

Quinta-feira, 6 2025 Março : 7: 00pm - 10: 00pm

: 7: 00pm - 10: 00pm Sexta-feira, Março 7 2025: 7: 00pm - 10: 00pm

Wollongong

Local: Uni Movies UOW, University Hall, Northfields Ave, Wollongong

Quinta-feira, 20 2025 Março: 7: 00pm - 10: 00pm

TERRITÓRIO DO NORTE

Darwin

Local: Espreguiçadeira Cinema, Jervois Rd, Darwin

Terça-feira, 17 2025 junho : 7: 00pm - 10: 00pm

: 7: 00pm - 10: 00pm Quarta-feira, 18 2025 junho: 7: 00pm - 10: 00pm

TERRA DA RAINHA

Brisbane

Local: Brisbane Powerhouse, 119 Lamington St, Nova Fazenda

Quarta-feira, 2 2025 abril : 7: 00pm - 10: 00pm

: 7: 00pm - 10: 00pm Quinta-feira, 3 2025 abril: 7:00 – 10:00 ● Sexta-feira, 4 2025 abril: 7:00 – 10:00 ● Sábado, 5 2025 abril:

○ 2: 00pm - 5: 00pm

○ 7: 00pm - 10: 00pm

Cairns

Local:Centro de Artes Cênicas de Cairns, 9-11 Florence St, Cairns City

Sábado, 8 2025 Março: 7: 00pm - 10: 00pm

Gold Coast

Local: Casa das Artes, 135 Bundall Rd, Surfers Paradise

Terça-feira, 18 2025 Março: 7: 00pm - 10: 00pm

Noosa

Local:O J, 60 Noosa Drive, Noosa Heads

Quarta-feira, 12 2025 Março : 7: 00pm - 10: 00pm

: 7: 00pm - 10: 00pm Quinta-feira, 13 2025 Março: 7: 00pm - 10: 00pm

Townsville

Local: Teatro Cívico de Townsville, 41 Boundary St, South Townsville

Quinta-feira, 13 2025 Março: 7: 00pm - 10: 00pm

Sul da Austrália

Adelaide

Local: O Teatro Capri, 141 Goodwood Rd, Goodwood

Sábado, 22 2025 Março: 7: 00pm - 10: 00pm

Porto Victor

Local: Cinema Victa, 37-41 Ocean St, Victor Harbor

Sábado, 21 de Junho de 2025: 7: 00pm - 10: 00pm

TASMÂNIA

Hobart

Local: Cassino Wrest Point, 410 Sandy Bay Rd, Sandy Bay

Quinta-feira, 27 2025 Março: 7: 00pm - 10: 00pm

Launceston

Local: Teatro Star, 217b Invermay Rd, Invermay

Sexta-feira, Março 28 2025: 7: 00pm - 10: 00pm

VICTORIA

Geelong

Local: Cinemas Village, 194-200 Ryrie St, Geelong VIC 3220

Quarta-feira, 5 2025 Março: 6: 30pm - 9: 30pm

Melbourne Astor

Local: Teatro Astor, 1 Chapel St, St Kilda

Sexta-feira, Março 7 2025: 7: 00pm - 10: 00pm

Capitólio da RMIT de Melbourne

Local: RMIT Capitólio, 113 Swanston St, Melbourne

Quinta-feira, 6 2025 Março: 7: 00pm - 10: 00pm

Rosebud

Local: Península Cinemas, 30 Rosebud Parade, Rosebud

Quarta-feira, 19 2025 Março: 7: 00pm - 10: 00pm

Phillip Island

Local: Teatro Berninneit, 91-97 Thompson Ave, Cowes

Sexta-feira-domingo, 11–13 de julho de 2025: 6: 30pm - 9: 30pm

Warrnambool

Local:Cinema Capitol, 54 Kepler St, Warrnambool

Quinta-feira, 27 2025 Março: 7: 00pm - 10: 00pm

AUSTRÁLIA OCIDENTAL

Albany

Local: Albany Entertainment Centre, 2 Toll Pl, Albany

Sexta-feira, Março 21 2025: 7: 00pm - 10: 00pm

Broome

Local: Fotos do sol, Carnarvon St, Broome

Sábado, 15 2025 Março: 7: 00pm - 10: 00pm

Bunbury

Local: Centro de entretenimento regional de Bunbury, 2 Blair St, Bunbury

Quarta-feira, 19 2025 Março: 7: 00pm - 10: 00pm

Geraldton

Local: Queens Park Theatre, Catedral Ave, Geraldton WA 6531

Sábado, 8 2025 Março: 7: 00pm - 10: 00pm

Margaret River

Local:Coração de Margaret River, 47 Wallcliffe Road, Margaret River

Quinta-feira, 20 2025 Março: 7: 00pm - 10: 00pm

Perth

Local: Centro de Teatro Estadual de WA, 174-176 William St, Perth

Quarta-feira, 2 2025 abril : 7: 00pm - 10: 00pm

: 7: 00pm - 10: 00pm Quinta-feira, 3 2025 abril: 7:00 – 10:00 ● Sexta-feira, 4 2025 abril: 7:00 – 10:00 ● Sábado, 5 2025 abril:

○ 2: 00pm - 5: 00pm

○ 7: 00pm - 10: 00pm