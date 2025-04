Um novo capítulo para o HMAS Brisbane

Um novo capítulo para o HMAS Brisbane após ser transformado pelo ciclone Alfred.



O renomado local de mergulho da Austrália, o HMAS Brisbane, foi transformado pela poderosa ondulação do Ciclone Alfred, que arrancou a superestrutura dianteira do naufrágio. Notavelmente, a seção agora repousa perfeitamente verticalmente ao lado do casco principal. Esse alinhamento fortuito criou duas estruturas distintas para os mergulhadores explorarem, juntamente com uma calha natural que cria um santuário atraente para a vida marinha.



Esta reconfiguração dramática não só preserva o passado histórico do antigo navio de guerra da Marinha, como também acrescenta um novo capítulo ao seu legado. Os mergulhadores agora experimentarão a emoção de navegar entre o naufrágio principal e seu companheiro destacado, descobrindo recantos escondidos e habitats prósperos que rapidamente se tornaram um refúgio para a biodiversidade marinha. A calha recém-formada já atrai vibrantes cardumes de peixes e outras criaturas marinhas, oferecendo uma exibição viva da resiliência e beleza da natureza.

“O ciclone Alfred contribuiu para a narrativa já emocionante e curiosa do HMAS Brisbane”, disse Jonny, do Sunreef. “Estamos simplesmente impressionados com a força do oceano e com a quantidade de naufrágios que foram realocados. É realmente incrível, e agora esse evento climático está eternizado na história deste naufrágio já famoso.”



Steve Hoseck, guarda florestal principal dos Parques Marinhos do Sul do Serviço de Parques e Vida Selvagem de Queensland, disse que os guardas florestais realizaram uma inspeção pós-ciclone inicial no popular local de mergulho, localizado perto de Mooloolaba, no fim de semana.



“Embora a maior parte dos destroços permaneça em ótimo estado e pareça não ter sido afetada pelo Alfred, uma grande parte da proa do navio passou por uma grande reforma”, disse o Sr. Hoseck.



“Uma seção inteira abaixo da chaminé frontal se destacou e foi realocada para o lado da porta do navio – esta é uma demonstração incrível do poder das ondas e correntes de água que estavam em ação durante o ciclone.”



O Sr. Hoseck disse que os guardas florestais estão priorizando tornar seguras as áreas separadas para que o mergulho possa ser retomado o mais rápido possível.



“Assim que essas obras forem concluídas, abriremos o local para mergulhos externos guiados, realizados apenas por duas operadoras de mergulho locais.



“A próxima prioridade é uma inspeção interna completa do naufrágio para avaliar se trabalho adicional é necessário antes que a entrada do mergulhador no local seja considerada segura.



Esta avaliação interna é um trabalho complexo que requer boas condições de mar e pode levar vários meses para ser concluída. O acesso durante esse período será limitado a mergulhos guiados, por questões de segurança.



“Uma pesquisa multifeixe em abril nos dará uma indicação dos danos às superfícies externas e será comparada a pesquisas anteriores para determinar se ocorreu alguma outra torção ou deformação.



“Reconhecemos a importância da ex-HMAS Brisbane O site é para a comunidade local de mergulho e para a indústria do turismo, e estamos comprometidos em tornar o site seguro e reaberto para que os visitantes possam vivenciar suas novas expressões criativas o mais rápido possível.



“Pedimos que as pessoas fiquem longe do local até que seja considerado seguro.”



“Uma vez considerado seguro, o ex-HMAS Brisbane será um mergulho incrível, com novas reviravoltas e perspectivas únicas graças ao ciclone tropical Alfred.”



Mais informações sobre o Ex-HMAS Brisbane e o parque de conservação está disponível em: antigo Parque de Conservação HMAS Brisbane.