Aggressor Adventures adiciona novo itinerário de barco no Mar Vermelho e no recife de Elba

O sul profundo do Egito é intocado, remoto e intocado, e agora aventuras do agressor adicionou um novo barco à sua frota que acessará essa natureza inexplorada, incluindo o famoso recife de Elba, a partir de março de 2025.

O Red Sea Aggressor V partirá de Port Berenice, uma instalação operada pela Marinha Egípcia a cerca de 220 km ao sul de Port Ghalib, que é onde a maioria dos liveaboards partem para safáris no sul do Mar Vermelho. Este novo ponto de partida muito mais ao sul significa que os hotspots de Rocky Island e Zabargad estão muito mais próximos, e locais mais distantes, como o Elba Reef, estão a uma distância de cruzeiro fácil.

O Agressor do Mar Vermelho V

O Red Sea Aggressor V é um navio com casco de aço, 40 metros de comprimento, com nada menos que cinco decks. Ele pode levar 26 hóspedes em 13 camarotes com ar condicionado, e tem dois lounges internos, duas áreas de lounge ao ar livre, um deck ao ar livre, um grande restaurante e uma banheira de hidromassagem. Ele é servido por dois RIBs espaçosos com motores de 85 hp.

Tartaruga posando para fotógrafos

O barco fará dois itinerários diferentes – um passando por Abu Galawa, Ras Banas, Zabargad e Rocky Island, passando por Habily Gaffar e Dangerous Reef no caminho de volta ao porto, e o outro indo mais para o sul, direto para a fronteira com o Sudão, para o Elba Reef, o naufrágio de Levanzo e, então, Abu Fandira no caminho de volta. Esses itinerários serão alternados semanalmente, o que significa que os hóspedes podem ficar no barco por uma viagem de duas semanas e fazer duas rotas diferentes.

Na rota do recife de Elba, durante a temporada de 2025, um dos dias em que o navio retorna para o norte será dedicado a quatro mergulhos exploratórios. Os hóspedes podem dar seu feedback sobre esses mergulhos remotos em recifes, e os quatro principais locais de mergulho votados serão nomeados e adicionados ao itinerário de 2026 daqui para frente.