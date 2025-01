Aggressor Adventures adiciona segundo liveaboard nas Bahamas

As Bahamas receberão um novo liveaboard de classe mundial em 2 de maio de 2025, quando o luxuoso navio para 20 passageiros Agressor das Bahamas II cruzeiros para Nassau.

O Bahamas Aggressor II (anteriormente BVI Aggressor) continuará a operar em Tortola, BVI, com sua última viagem sendo de 15 a 22 de março de 2025 antes de partir para as Bahamas. Para aqueles que querem experimentar o mergulho nas BVI; não é tarde demais para reservar antes que ele parta.

Este iate de 33 metros e quatro andares é um resort flutuante projetado especialmente para mergulho com snorkel, mergulho autônomo e cruzeiros pelos recifes intocados do sudoeste de Eleuthera, Little San Sal e Exuma Cays.

Mike Mesgleski ensinando um foto grupo no salão espaçoso

Além dos passeios em Exuma Cays, o Bahamas Aggressor II oferece aventuras com tubarões em Tiger Beach de abril a julho (NB: o itinerário em Tiger Beach começará em 2026), partindo de Freeport, Grand Bahama.

“Como um entusiasta de tubarões, as Bahamas são um dos meus destinos favoritos. Tiger Beach é um dos poucos lugares no mundo onde você pode experimentar um mergulho de classe mundial em águas rasas ao lado de tubarões-tigre”, diz Wayne Brown, presidente e CEO da Aggressor Adventures.

“No Exuma Cays você pode ver uma variedade de tubarões, incluindo tubarões-touro e tubarões-martelo, bem como naufrágios soberbos e recifes deslumbrantes. Estamos felizes em oferecer aos nossos hóspedes experiências únicas de mergulho em um ambiente de grupo pequeno em dois liveaboards nas Bahamas – o Bahamas Aggressor II para 20 passageiros e o já estabelecido Bahamas Aggressor II para 14 passageiros. Agressor das Bahamas"

Uma das confortáveis ​​cabines do Bahamas Aggressor II

Devido à alta demanda de viajantes que vivem a bordo, o Bahamas Aggressor continuará operando junto com o Bahamas Aggressor II.

Os fretamentos de sete noites do Bahamas Aggressor II acontecem de sábado a sábado e incluem refeições e lanches preparados por chefs, inspirados localmente, atenção 27 horas por dia de uma equipe profissional e até XNUMX oportunidades por semana para mergulhos com snorkel e cilindro fabulosos. Com comodidades de luxo a bordo, os hóspedes podem desfrutar de uma banheira de hidromassagem, amplo deck para banho de sol, restaurante, lounge ao ar livre, serviço de café da manhã no quarto e dez cabines privativas com banheiro privativo. Duas suítes com varanda no convés superior do Bahamas Aggressor II oferecem vistas panorâmicas do nascer e do pôr do sol do Caribe.