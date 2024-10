Wayne B Brown, da Aggressor Adventures, lança o primeiro livro

O empreendedor de grande sucesso Wayne B Brown anunciou o lançamento de seu primeiro livro, Da mesmice ao enriquecimento: como defino o sucesso nos negócios e na vida. O livro oferece conselhos práticos de negócios e anedotas pessoais da carreira do autor como ex-médico da Força Aérea e dono de uma franquia Taco Bell de vários locais, até seu atual empreendimento como proprietário/CEO da aventuras do agressor, um dos principais fornecedores mundiais de fretamento de iates de mergulho de luxo cinco estrelas, cruzeiros fluviais, resorts flutuantes e alojamentos exclusivos.

Wayne B Brown ainda é um ávido mergulhador e fotógrafo subaquático

Sobre o livro

Trecho do prefácio: “Este livro é um relato muito pessoal de como defino sucesso, o que me motiva a ter sucesso e por quê. Por mais que eu desejasse que fosse um guia passo a passo para o sucesso infalível, não é. Em vez disso, é uma coleção de ensaios que espero que forneçam insights sobre como as decisões que tomei na minha vida pessoal e na minha vida empresarial contribuíram para o que chamo de enriquecimento. Não imagino você lendo este livro de uma só vez. Espero que você o mantenha em sua mesa e o pegue quando tiver alguns minutos de sobra, e você poderia usar uma nova perspectiva ou talvez algum incentivo.”

Da mesmice ao enriquecimento: como defino o sucesso nos negócios e na vida

O livro de 210 páginas, Da mesmice ao enriquecimento: como defino o sucesso nos negócios e na vida, includes a QR code link to a Bonus Section, which includes photos, vídeos, and interviews with author Wayne B Brown.

Limited-edition, signed and numbered hardcover books will be available directly from the author. A portion of proceeds from the sale of limited-edition hardcover copies will benefit Sea of Change, a nonprofit organization founded by Wayne B Brown to support worldwide conservation and research initiatives. The paperback version is available at select booksellers. Paperback and digital versions are available on Amazon.com

