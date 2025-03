Aggressor Signature Lodges expande para a Tailândia

Mergulhe nas maravilhas da Tailândia e economize 25% ao reservar uma estadia em Aggressor Signature Lodges – Chiang Mai, Tailândia; O mais novo alojamento de luxo exclusivo da Aggressor Adventures.

Os hóspedes poderão desfrutar da serenidade, da beleza natural e da cultura encantadora da província de Chiang Mai no luxuoso Thailand Signature Lodge do Aggressor, com inauguração prevista para 1º de novembro de 2025.

As visitas à Tailândia são espera-se que aumente significativamente este ano, em parte devido à popularidade da série dramática da HBO The White Lotus, cuja terceira temporada foi filmada no país do sudeste asiático.

Ao reservar uma aventura Aggressor, até 16 hóspedes explorarão a cultura tailandesa e desfrutarão de comodidades e serviços cinco estrelas. A propriedade serena de cinco acres inclui um salão de recepção principal, tenda de jantar, área de entretenimento, oito Luxury Hill Tribe com ar condicionado Chalets, piscina e belos jardins. Cada chalé semi-externo tem uma cama king size ou duas de solteiro, dois banheiros privativos, duas camas de spa na varanda e belos móveis tailandeses.

Vila em Chiang Mai

Os itinerários de sete noites, de sábado a sábado, começam cada dia com um delicioso café da manhã que o preparará para uma série de atividades. Entre elas, você visitará um santuário de elefantes local, onde poderá caminhar, alimentar, banhar-se e brincar com essas criaturas maravilhosas em seu ambiente natural. Um parque e museu construídos naturalmente nas proximidades revelarão como os moradores locais fazem produtos de papel mundialmente famosos a partir de fibras de cocô de elefante. O site do Aggressor agora oferece um nova página de itinerário com descrição detalhada e vídeo das atividades de cada dia.

Os observadores de pássaros explorarão a Trilha Natural de Angka, cujo calçadão elevado serpenteia por uma floresta tropical que abriga espécies como o beija-flor-de-cauda-verde, a perdiz-de-garganta-ruiva, o papa-moscas-de-sobrancelha-branca e muitas outras.

Você explorará Wat Umong, um sereno complexo de templos arborizados de 700 anos, situado nas montanhas, conhecido por sua série de túneis repletos de arte e torres em formato de sino, chamadas "chedi".

O Clubhouse é o lugar perfeito para relaxar após um dia de aventura

Outras paradas incluem o Portão Tha Phae, uma antiga entrada para Chiang Mai que remonta ao século XIII da cidade murada.th fundação do século XIX; a Vila Doi Pui Mong, uma vila no topo de uma colina dentro de um exuberante parque nacional e lar de membros da tribo Hmong; e Pha Chor, cujos penhascos imponentes foram esculpidos pelo rio, vento e chuva ao longo de milhares de anos, e às vezes chamados de uma versão menor do Grand Canyon.

A oferta especial de lançamento de 25% de desconto, disponível de 30 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025, se aplica a estadias de uma semana entre 1º de novembro de 2025 e 3 de janeiro de 2026.