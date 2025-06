Mergulhador de todos os continentes quebra recorde por uma semana

Um recorde mundial do Guinness relacionado ao mergulho acaba de ser quebrado pela mergulhadora Corhonda 'Hooda Brown' Dawson, uma terapeuta ocupacional de Memphis, Tennessee.

Foi confirmado que ela mergulhou em todos os sete continentes do mundo em menos de 12 dias — 11 dias, 19 horas e 23 minutos para ser exato — quebrando o recorde anterior em mais de uma semana.

Esse recorde, estabelecido em dezembro passado conforme relatado em Divernet, levou o compatriota americano Barrington Scott ao que hoje parecem ser tranquilas 19 dias, 19 horas e 40 minutos. No entanto, alternar viagens de longa distância com mergulho autônomo inevitavelmente envolve tempo gasto esperando a conclusão dos intervalos de exclusão aérea, bem como a realização de conexões aéreas, além da duração dos voos em si.

Dawson começou no extremo sul, na Baía das Baleias, na Antártida, quando fez seu último mergulho de uma viagem para lá, em 1º de abril. A água só podia ficar mais quente, mas, rumo ao norte, em direção à América do Sul, assim que possível, ela teve que lidar com chuvas torrenciais no Brasil – embora seu mergulho no Rio de Janeiro tenha sido o mais longo, com 42 minutos.

'Coragem, graça e comprometimento' – Corhonda Dawson

Dali em diante, sua viagem relâmpago de 44,500 km a levou através do Atlântico até a extremidade da Europa para uma rápida exploração subaquática na costa de Portugal, seguida por um curto salto para o norte da África, na ilha de Tânger, no Marrocos.

Não haveria tempo para experimentar o melhor do mergulho asiático porque aquele continente tinha que ser representado pelo centro de viagens Dubai, e ela fez seu mergulho mais curto lá, com 27 minutos.

Ela então atravessou o Oceano Índico até Sydney para representar a parte da Oceania da jornada, terminando no outro lado do Pacífico para um mergulho comemorativo de meia hora na América do Norte, na Ilha Catalina, na Califórnia, com suas duas filhas em 13 de abril.

Exposição à natureza

O registro foi ratificado por Guinness World Records, que declarou que “a jornada de mergulho de Corhonda é mais do que uma realização pessoal – é um chamado para apresentar a exploração oceânica a pessoas de comunidades urbanas com exposição limitada à natureza”.

Dawson é mergulhadora há mais de 10 anos e, antes da viagem, já havia afirmado ser a primeira mulher afro-americana a mergulhar em todos os cinco oceanos do mundo.

“Fundos limitados, nenhuma comitiva, nenhum jato particular – apenas coragem, elegância e um compromisso inabalável de terminar o que comecei”, disse Dawson sobre sua conquista mundial. “Parti sozinha, carregando equipamento de mergulho por terrenos imprevisíveis…

“À comunidade de mergulho que me acolheu, guiou e defendeu em todos os continentes, obrigado por serem âncoras e guias.”

O recordista anterior, Barrington Scott, também afro-americano, expressou sua esperança de inspirar outras pessoas, "especialmente na comunidade negra, a adotar esportes aquáticos e aventura". Ele disse estar empenhado em aumentar a diversidade em uma indústria de mergulho na qual os afro-americanos representavam apenas 5% a 8% da força de trabalho.

