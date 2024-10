All Star Tech Week no Mar Vermelho

All Star Live aboards está realizando uma Semana Tecnológica especializada a bordo de seu luxuoso navio Scuba Scene, no Mar Vermelho, em março de 2025, que contará com a maioria dos mergulhos na faixa de profundidade de 45 a 60 metros.

Os locais de mergulho no itinerário incluem os naufrágios do Aida e do Numidia nas Brother Islands. Thomas Canyon no Estreito de Tiran, o Eel Garden Canyon em Ras Mohammed e o naufrágio Rosalie Moller perto da Ilha Gubal.

Além dos mergulhos entre 45m-55m (para mergulhadores de ar de longo alcance) e até 60m (para mergulhadores normóxicos), também haverá alguns mergulhos longos de até 30m (em alguns dos naufrágios clássicos do Mar Vermelho, como o Thistlegorm e aqueles em Sha'ab Abu Nuhas), bem como dois ou três mergulhos noturnos (dependendo do movimento do barco e dos locais de atracação durante a noite). NB: O itinerário depende do clima e os locais exatos podem variar.

Ahmed Fadel liderará a Tech Week no All Star Scuba Scene

A configuração recomendada para a semana é um twinset com um ou dois estágios com ar de gás de retorno ou trimix normóxico, e estágios com 50% e 60%, ou 80% de O2. Mergulhadores com rebreather também são bem-vindos a bordo. O custo do cal é de US$ 30/kg.

Liderando a Tech Week estará o diretor do curso SDI e instrutor avançado de Trimix TDI, Ahmed Fadel. Ahmed mergulha desde 1993 e trabalha em liveaboards desde 2000. Ele é o autor do The Southern Red Sea Dive Guide e um rico conhecimento sobre mergulho no Egito em geral e sobre mergulho técnico.

O All Star Scuba Scene é um luxuoso liveaboard que opera no Mar Vermelho desde 2023 e tem sido amplamente aclamado por suas instalações, tripulação e comida. O espaçoso deck de mergulho pode acomodar confortavelmente até 22 mergulhadores técnicos com todos os equipamentos, ou 28 mergulhadores recreativos.

Pendurado com tubarões-martelo-recortados no Mar Vermelho

Há dois RIBs potentes e espaçosos, e cada um pode levar confortavelmente até oito mergulhadores técnicos com seus estágios. O Scuba Scene também é equipado com todas as ferramentas de mistura, incluindo uma bomba de reforço e analisadores de trimix.

O custo desta especial North and Brothers Tech Week, que vai de 17 a 24 de março de 2025, é de US$ 1,232 por pessoa, e isso inclui acomodações, refeições, mergulho e traslados locais no dia da chegada e desembarque. Exclui IVA (US$ 125), cerveja/vinho, instrução de mergulho, gorjeta e seguro de mergulho (obrigatório).

Contato: info@allstarliveaboards.com para mais informações, ou visite o site do Network Development Group para confirmar seu lugar nesta viagem.