10,000 cerâmicas encontradas em naufrágio antigo no Mediterrâneo

Um navio mercante naufragado de 1,500 anos contendo cerca de 10,000 pratos, travessas e tigelas de cerâmica foi encontrado a uma profundidade de 43 m na costa de Ayvalik, na Turquia.

A descoberta, parte do que é conhecido como Projeto de Inventário de Naufrágios Turcos: Patrimônio Azul, foi feita no Mar Egeu, a cerca de 4 km da província de Balikesir, no noroeste do país.

Acredita-se que data do final do século V d.C., o navio foi descrito como o maior "naufrágio de placas" já encontrado no Mediterrâneo. Acredita-se que os pesquisadores estivessem navegando do Norte da África ou Chipre em direção a Constantinopla (mais tarde Istambul) quando afundou em uma tempestade, com sua localização em mar aberto, que teria ajudado a preservá-lo ao longo dos séculos.

Alguns dos 10,000 artefatos de cerâmica no naufrágio (SUDEMER)

Medindo cerca de 15 m de comprimento e 9 m de largura, o naufrágio foi descoberto e investigado pelo Centro de Patrimônio Cultural Subaquático e História Marítima da Universidade Dokuz Eylul.SUDEMER) sob seu vice-diretor, o professor associado Dr. Nilhan Kızıldag. Eles inicialmente usaram um AUV para investigar anomalias de varredura de sonar antes de seguir com uma equipe de mergulho.

As cerâmicas foram encontradas agrupadas, frequentemente divididas em conjuntos de 15 a 20 itens. O navio também transportava um pequeno número de ânforas, os navios de armazenamento que os arqueólogos marítimos normalmente esperariam ser a carga dominante nos primeiros navios comerciais do Mediterrâneo.

Sabia-se que cerâmicas produzidas no Norte da África, Egito e Síria eram levadas para comércio com a Anatólia (Turquia Asiática), Grécia ou Itália, mas acredita-se que o naufrágio forneceu algumas das primeiras evidências subaquáticas claras de tal comércio. 10,000 é o número estimado de itens a partir daqueles visíveis no naufrágio, conforme revelado em estudos fotogramétricos.

Rastreando o robô desde a nave-mãe nos estágios iniciais (SUDEMER)

“Há pelo menos cinco ou seis tipos diferentes de pratos entre a carga”, disse o diretor da SUDEMER, Harun Ozdas. “Em nossos 30 anos de pesquisa subaquática em águas turcas, encontrar tamanha riqueza é uma fonte de grande felicidade para nós.

“Este naufrágio é de grande importância, especialmente porque permaneceu intocado e preservado em seu estado original. A variedade e quantidade de artefatos aqui representam uma coleção significativa”, concluiu Ozdas, que considera a carga digna da criação de um museu dedicado para exibi-la.

Também na Divernet: MERGULHADORES ENCONTRAM PUNHAL NO NAVIO MERCANTE MAIS ANTIGO DO MUNDO, 'BANHEIRA' SUBAQUÁTICA É UM CAVALO ANTIGO, 100,000 DESCOBERTAS EM NAUFRÁGIOS CHINESES PROFUNDOS, OS SEGREDOS DO SVETI PAVAO